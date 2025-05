Neeraj Chopra New Record: భారత స్టార్ జావెలిన్ త్రో ప్లేయర్ నీరజ్ చోప్రా మరో సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. తొలిసారి తన కెరీర్ లోనే 90 మీటర్ల మార్క్ ను అధిగమించాడు. ఖతార్ వేదికగా జరుగుతున్న దోహా డైమండ్ లీగ్ లో ఈ ఘనత సాధించాడు నీరజ్. నీరజ్ కెరీర్‌లో ఇది అత్యుత్తమ త్రో. అంతకుముందు, టోక్యో ఒలింపిక్స్‌లో నీరజ్ చోప్రా బంగారు పతకం గెలుచుకున్నప్పుడు కూడా అతను 90 మీటర్లు త్రో వేయలేకపోయాడు.

నీరజ్ కెరీర్‌లో అత్యుత్తమ త్రో 2022 స్టాక్‌హోమ్ డైమండ్ లీగ్‌లో అతను చేసిన 89.94 మీటర్లు. ఐదు రౌండ్లు ముగిసిన తర్వాత కూడా నీరజ్ చోప్రా రెండవ స్థానంలో నిలిచాడు.డైమండ్ లీగ్ దోహా లెగ్‌లో జర్మనీకి చెందిన జూలియన్ వెబర్ నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచాడు. ఐదవ ప్రయత్నంలో అతను 91.06 మీటర్లు విసిరాడు.

రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత నీరజ్ మొదట విసిరాడు. అతను తన మొదటి ప్రయత్నంలోనే 88.44 మీటర్లు విసిరాడు. అతని ప్రత్యర్థి అండర్సన్ పీటర్స్ మొదటి ప్రయత్నంలోనే 85.64 మీటర్లు విసిరగా, జూలియన్ వెబర్ 83.82 మీటర్లు, జూలియస్ యెగో 68.81 మీటర్లు విసిరారు. అదే సమయంలో, మరో భారతీయ జావెలిన్ త్రోయర్ కిషోర్ జెనా మొదటి ప్రయత్నంలోనే 68.07 మీటర్లు విసిరాడు.

Neeraj Chopra joins the 90M 𝐂𝐋𝐔𝐁 🔥 👏 🇮🇳 Neeraj Chopra finally broke the 90m barrier for the first time in his career, with a throw of 90.23 at the Doha Diamond League. #NeerajChopra pic.twitter.com/zopYfa45Xk

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) May 16, 2025