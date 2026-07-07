FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో బ్రెజిలియన్ స్టార్ నెయ్ మార్, పోర్చుగీస్ హీర్ క్రిస్టియానో రోనాల్డోల ప్రపంచ కప్ కలలు కన్నీళ్లతో ముగిసాయి. దీంతో ఫుట్ బాల్ హిస్టరీలో ఒక్క ట్రోఫీని కూడా గెలవని ఐదుగురు గొప్ప ఆటగాళ్ల ఎవరన్న చర్చి ఇప్పుడు మళ్లీ మొదలైంది. దగ్గరకు వచ్చి దాహాన్ని తీర్చుకోలేని ఆ ఐదుగురు దిగ్గజాలు ఎవరో చూద్దాం.
1. క్రిస్టియానో రొనాల్డో (పోర్చుగల్)
ఫుట్బాల్ ప్రపంచాన్ని ఏలిన ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో క్రిస్టియానో రొనాల్డూ ఒకరు. ఐదు వేర్వేరు ప్రపంచ కప్లలో గోల్ చేసిన ఏకైక ఆటగాడిగా అతను రికార్డు సృష్టించాడు. యూరో కప్, పలు ఛాంపియన్స్ లీగ్ ట్రోఫీలు.. ప్రతిష్టాత్మకమైన బాలన్ డి ఓర్ అవార్డును ఐదుసార్లు గెలుచుకున్నాడు. అయితే.. పోర్చుగల్ను ఒక్క ప్రపంచ కప్కు కూడా నడిపించలేకపోయాడన్న అపవాదును మూటగట్టుకున్నాడు. నాకౌట్ మ్యాచ్లో స్పెయిన్ చేతిలో పోర్చుగల్ ఓడిపోయిన తర్వాత, రొనాల్డో కన్నీళ్లతో మైదానం వీడటం చూసి ప్రతి ఫుట్బాల్ అభిమాని గుండె పగిలిపోయింది. బహుశా ఇదే అతని చివరి ప్రపంచ కప్ కావడంతో.. రొనాల్డో ప్రపంచ కప్ కల శాశ్వతంగా చెదిరిపోయిందనే చెప్పాలి.
2. నెయ్మార్ జూనియర్ (బ్రెజిల్)
బ్రెజిల్ గర్వించదగిన అత్యంత ప్రతిభావంతుడైన ఆటగాడు నెయ్మార్. బ్రెజిల్ తరఫున అత్యధిక గోల్స్ చేసిన రికార్డు ఈయన పేరిట ఉంది. ప్రతి ప్రపంచ కప్లో బ్రెజిల్ను ఫేవరెట్గా నిలపడంలో నెయ్మార్ కీలక పాత్ర పోషించాడని చెప్పాలి. కానీ గాయాల రూపంలో దురదృష్టం అతన్ని వెంటాడింది. ఒంటరి పోరాటం చేసినప్పటికీ.. క్వార్టర్ ఫైనల్స్ , సెమీఫైనల్స్ దాటలేకపోయాడు. బ్రెజిల్ ట్రోఫీని గెలవలేకపోయింది. చివరికి నెయ్మార్ తన ప్రపంచ కప్ కలను నెరవేర్చుకోక కన్నీళ్లతో వీడ్కోలు పలకాల్సి వచ్చింది.
3. జోహన్ క్రూయిఫ్ (నెదర్లాండ్స్)
జోహన్ క్రూయిఫ్ ఫుట్బాల్ చరిత్రను మార్చిన ఒక మేధావి అని చెప్పాలి. ఆధునిక ఫుట్బాల్లో ఉపయోగించే టోటల్ ఫుట్బాల్ పద్ధతికి ఆయనే పితామహుడు అని చెబుతుంటారు. మూడుసార్లు బ్యాలన్ డి ఓర్ విజేత అయిన ఈ డచ్ దిగ్గజం.. 1974 ప్రపంచ కప్లో నెదర్లాండ్స్ను ఒంటరిగా ఫైనల్కు నడిపించాడు. కానీ వారు ఫైనల్లో పశ్చిమ జర్మనీ చేతిలో ఓడిపోయారు. జోహన్ క్రూయిఫ్ ఎన్నడూ ప్రపంచ కప్ గెలవనప్పటికీ... ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్ల కంటే ఫేమస్ అయ్యాడు.
4. ఫ్రాంక్ పుస్కాస్ (హంగేరీ)
1950లలో హంగేరీని ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన జట్టుగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత ఫ్రాంక్ పుస్కాస్కు దక్కుతుందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే.. అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన రికార్డు ఈయన పేరుమీదే నమోదు అయ్యింది. 1954 ప్రపంచ కప్లో హంగేరీని ఫైనల్కు నడిపించాడు. జర్మనీతో జరిగిన ఫైనల్లో ఆరంభంలోనే గోల్ చేసినప్పటికీ, హంగేరీ చివరికి ఓడిపోయింది. ఇలా ఒక గొప్ప తరం ఆటగాళ్లు ప్రపంచ కప్ను కోల్పోయారని చెప్పాలి.
5. పాలో మాల్డిని (ఇటలీ)
ఫుట్బాల్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ డిఫెండర్ అని అందరూ పిలిచే పేరు ఒక్కటే పాలో మాల్డిని. ఇటాలియన్ జట్టు తరపున నాలుగు ప్రపంచ కప్లలో ఆడాడు. అద్భుతమైన రక్షణ అతన్ని ప్రత్యర్థి జట్లకు పీడకలగా మార్చింది. 1994 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్కు ఇటలీని నడిపించినప్పటికీ, వారు పెనాల్టీ షూటౌట్లో బ్రెజిల్ చేతిలో ఓడిపోయారు. ఏసీ మిలాన్కు అన్నీ గెలిపించిన మాల్డిని, ఇటలీకి ప్రపంచ కప్ గెలిపించలేకపోయాననే విచారంతో తన కెరీర్ను ముగించాడు.
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