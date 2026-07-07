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ప్రపంచ కప్ కల నెరవేరక.. కన్నీళ్లతో కెరీర్ ముగించిన 5గురు ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజాలు వీరే..!

FIFA World Cup 2026: ఫుట్ బాల్ అనేది ఒక ఆట మాత్రమే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మందికి ఇదొక భావోద్వేగమని చెప్పాలి. ఫుట్ బాల్ క్రీడలోకి ఎంతో మంది ఆటగాళ్లు వస్తుంటారు పోతుంటారు. కానీ కొంతమంది మాత్రమే దిగ్గజాలుగా చరిత్రలో నిలిచిపోతారు. ఆ పేరును సంపాదించుకునేందుకు వందలాది గోల్స్ చేసినా.. వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినా.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానం సంపాదించుకున్నా.. ఒకే ఒక్క ట్రోఫీ వారి కెరీర్ లో మిగిలిపోతుంది. అదే ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ట్రోఫి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 07, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 12:33 PM IST
ప్రపంచ కప్ కల నెరవేరక.. కన్నీళ్లతో కెరీర్ ముగించిన 5గురు ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజాలు వీరే..!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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