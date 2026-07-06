Neymar Announces Retirement: ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలో మరో శకం ముగిసింది. బ్రెజిల్కు చెందిన ప్రముఖ ఫుట్బాల్ నెయ్మేర్ జూనియర్ అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఈ సందర్భంగా భావోద్వేగంగా.. "నేను ప్రయత్నించాను.. ఇప్పుడు అది ముగిసిపోయింది" అని అన్నాడు. రౌండ్ ఆఫ్ 16లో నార్వే చేతిలో బ్రెజిల్ బాధాకరంగా నిష్క్రమించిన తర్వాత నేమార్ జూనియర్ అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ నుండి తన రిటైర్మెంట్ను ప్రకటించాడు.
బ్రెజిల్ తరపున ఆడిన అత్యంత ప్రసిద్ధ ఆటగాళ్లలో ఒకరైన నేమార్ జూనియర్, నార్వే చేతిలో తన జట్టు అనూహ్యంగా ఓడిపోవడంతో అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ నుండి విరమించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ ఓటమి 2026 ఫీఫా ప్రపంచకప్ నుండి బ్రెజిల్ను నిష్క్రమించేలా చేసింది. ఈ ప్రకటనతో దేశం తరపున అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా 129 మ్యాచ్లలో 80 గోల్స్తో నేమార్ 16 ఏళ్ల కెరీర్ ముగిసింది. బ్రెజిల్ తరపున నేమార్ చివరి మ్యాచ్ మెట్లైఫ్ స్టేడియంలో ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాడిగా ఆడాడు. ఇదే వేదికపై అతను 2010లో అరంగేట్రం చేశాడు. బార్సిలోనా, పారిస్ సెయింట్-జెర్మైన్ మాజీ స్టార్ అయిన నేమార్, నార్వేపై పెనాల్టీ గోల్ చేసినప్పటికీ, అది బ్రెజిల్ టోర్నమెంట్ నుండి నిష్క్రమించకుండా ఆపలేకపోయింది.
నార్వే చేతిలో బ్రెజిల్ ఓడిపోవడంతో నేమార్ తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయాడు. ఫైనల్ విజిల్ తర్వాత అతను ఏకధాటిగా ఏడుస్తున్న దృశ్యాలు అభిమానుల హృదయాలను ముక్కలు చేశాయి. అతని బ్రెజిల్ జట్టులోని పలువురు సహచరులు అతన్ని ఓదార్చడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ బార్సిలోనా మాజీ ఆటగాడైన అతను పూర్తిగా కుంగిపోయాడు.
"నేను ప్రయత్నించాను, చాలా ప్రయత్నించాను. ఇప్పుడు అంతా ముగిసింది" అని ఆట తర్వాత అతను గ్లోబోతో అన్నాడు. "నేను ఇక్కడే మొదలుపెట్టాను. ఇక్కడే ముగించాను." బ్రెజిల్తో అతని ప్రయాణం ముగిసినప్పటికీ, నెయ్మార్ శాంటోస్ ఎఫ్సి క్లబ్తో తన కెరీర్ను కొనసాగిస్తూ, ప్రతి సీజన్లో తన భవిష్యత్తును సమీక్షించుకుంటున్నాడు.
నార్వే చేతిలో ఈ ఓటమి, ప్రపంచకప్లలో యూరోపియన్ ప్రత్యర్థులపై బ్రెజిల్ ఘోర పరాజయ పరంపరను సూచిస్తుంది. 5 సార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఈ జట్టు, 2002 ఫైనల్లో జర్మనీని ఓడించినప్పటి నుండి యూరోపియన్ ప్రత్యర్థులను ఓడించలేదు. ఈ ఎదురుదెబ్బ తగిలినప్పటికీ, కోచ్ కార్లో అన్సెలోట్టి మాట్లాడుతూ, ఆదివారం జరిగిన ప్రపంచ కప్ చివరి 16 ఓటమిని భవిష్యత్తుకు "ఇంధనంగా" ఉపయోగించుకోవాలని, వారి నిరాశాజనకమైన టోర్నమెంట్ "ఒక కొత్త శకానికి నాంది" అని నొక్కి చెప్పారు.
నార్వే తరఫున హాలాండ్ చివరి దశలో రెండు గోల్స్ సాధించాడు. అంతకుముందు బ్రెజిల్ ఆటగాడు బ్రూనో గిమారెస్ తీసుకున్న పెనాల్టీని ప్రత్యర్థి గోల్ కీపర్ అడ్డుకోవడం ఆ మ్యాచ్లో కీలక మలుపుగా నిలిచింది. ఇంజరీ టైమ్లో నెయ్మార్ పెనాల్టీని విజయవంతంగా గోల్గా మలిచినప్పటికీ, అది కేవలం ఓదార్పునిచ్చే ఫలితంగా మాత్రమే మిగిలిపోయింది. బ్రెజిల్ జెర్సీ ధరించి ఆటగాడిగా అతనికి ఇదే చివరి సందర్భం కూడా.
"ఇలాంటి ఓటమిని జీర్ణించుకోవాల్సిందే. ఇది ఒక కొత్త ప్రయాణం. ఇకపై మేము మా స్థానాలను నిలబెట్టుకుంటూ, మెరుగుపడేందుకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి" అని ఆన్సెలోట్టి పేర్కొన్నారు. బ్రెజిల్కు రికార్డు స్థాయిలో ఆరో ప్రపంచకప్ అందించే బాధ్యతతో ఏడాది క్రితమే ఆయన నియమితులయ్యారు.
2030లో జరగబోయే తదుపరి ప్రపంచకప్ వరకు ఆన్సెలోట్టికి ఒప్పందం ఉంది. టోర్నమెంట్ నుంచి బ్రెజిల్ త్వరగా నిష్క్రమించినప్పటికీ, తాను పదవి నుంచి తప్పుకునే అవకాశం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"ఇది ముగింపు అని నేను అనుకోవడం లేదు. ఇది ఒక కొత్త దశకు ఆరంభం అని భావిస్తున్నాను" అని ఆయన వెల్లడించారు. "నేటి మ్యాచ్ ఫలితాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నా సరే, ప్రస్తుతం ఉన్న జట్టుతో బ్రెజిల్ ఈ ప్రపంచకప్లో చివరి వరకు పోటీపడే సత్తా కలిగి ఉండేదని నా అభిప్రాయం." 2002లో జపాన్లో చివరిసారిగా టైటిల్ గెలిచిన బ్రెజిల్, తమ ఆరో ప్రపంచకప్ విజయం కోసం చేసే నిరీక్షణ ఇప్పుడు పావు శతాబ్దానికి పైగా కొనసాగనుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook