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Neymar Jr Retirement: ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో ముగిసిన మరో శకం.. స్టార్ ఆటగాడు నెయ్‌మేర్ రిటైర్మెంట్..

Neymar Announces Retirement: ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో మరో క్రీడాకారుడు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. బ్రెజిల్‌కు చెందిన ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్ నెయ్‌మేర్ జూనియర్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 06, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:06 AM IST
Neymar Jr Retirement: ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో ముగిసిన మరో శకం.. స్టార్ ఆటగాడు నెయ్‌మేర్ రిటైర్మెంట్..
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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