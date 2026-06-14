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Nitish Kumar Reddy Press Meet: 'అమ్మా.. 5 నిమిషాల్లో కాల్ చేస్తా': లైవ్ ప్రెస్‌మీట్ మధ్యలో ఆపేసిన నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి..తెలుగు వీడియో వైరల్!

Nitish Kumar Reddy Press Conference: మీడియా సమావేశంలో క్రికెటర్ నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి చేసిన ఓ పని ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ప్రెస్‌మీట్ జరుగుతున్న క్రమంలో తన తల్లి కాల్ చేయడంతో వెంటనే తన స్పీచ్ ఆపేసి.. కాల్ లిఫ్ట్ చేయడం అందర్ని ఆశ్చర్యాని గురిచేసింది. అందులోనూ తన తల్లికి గౌరవం ఇస్తూ కాల్ లిఫ్ట్ చేసి తెలుగులో మాట్లాడడంపై అందరూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 14, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:00 PM IST
Nitish Kumar Reddy Press Meet: 'అమ్మా.. 5 నిమిషాల్లో కాల్ చేస్తా': లైవ్ ప్రెస్‌మీట్ మధ్యలో ఆపేసిన నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి..తెలుగు వీడియో వైరల్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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'అమ్మా..5 నిమిషాల్లో చేస్తా'..లైవ్ ప్రెస్‌మీట్ మధ్యలో ఆపేసిన నితీశ్..వీడియో వైరల్!
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