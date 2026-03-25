NZ vs SA: సొంత గ‌డ్డ‌పై న్యూజిలాండ్ జట్టుకు ప‌రాభ‌వం ఎదురైంది. 5 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను ద‌క్షిణాఫ్రికా కైవసం చేసుకుంది. బుధ‌వారం క్రైస్ట్‌చర్చ్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన‌ ఐదో టీ20 మ్యాచ్‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్టు 33 ప‌రుగుల తేడాతో న్యూజిలాండ్ జట్టుపై గెలుపొందింది. త‌ద్వారా టీ20 సిరీస్‌ను 3-2తో గెలుపొందింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 25, 2026, 07:36 PM IST

South Africa Win By 33 Runs In 5th T20: సొంత గ‌డ్డ‌పై న్యూజిలాండ్ జట్టుకు ప‌రాభ‌వం ఎదురైంది. 5 మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌ను ద‌క్షిణాఫ్రికా కైవసం చేసుకుంది. బుధ‌వారం క్రైస్ట్‌చర్చ్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన‌ ఐదో టీ20 మ్యాచ్‌లో ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్టు 33 ప‌రుగుల తేడాతో న్యూజిలాండ్ జట్టుపై గెలుపొందింది. త‌ద్వారా టీ20 సిరీస్‌ను 3-2తో గెలుపొందింది.

ఐదో టీ20 మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ద‌క్షిణాఫ్రికా జ‌ట్టు.. నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 187 ప‌రుగులు సాధించింది. స‌ఫారీ బ్యాట‌ర్ల‌లో కానర్ ఎస్టర్‌హుయిజెన్ (75; 33 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్లు) విధ్వంస‌క‌ర హాప్ సెంచ‌రీ చేశాడు. రూబిన్ హెర్మాన్ (39), వియాన్ ముల్డర్ (31), డయాన్ ఫోరెస్టర్ (21 నాటౌట్‌) రాణించారు. న్యూజిలాండ్ బౌల‌ర్ల‌లో బెన్ సియర్స్ రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టగా.. జాకరీ ఫౌల్క్స్, జోష్ క్లార్క్సన్ చెరో వికెట్ సాధించారు.

అనంత‌రం 188 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్ టీమ్.. నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 154 ప‌రుగులకే ప‌రిమిత‌మైంది. న్యూజిలాండ్ బ్యాట‌ర్ల‌లో బెవోన్ జాకబ్స్ (36; 19 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) రాణించాడు. జేమ్స్ నీష‌మ్ (24), డేన్ క్లీవర్ (24) లు ప‌ర్వాలేద‌నిపించారు. ద‌క్షిణాఫ్రికా బౌల‌ర్ల‌లో ఒట్నీల్ బార్ట్‌మాన్, గెరాల్డ్ కోట్జీ, వియాన్ ముల్డర్‌‌లు త‌లా రెండు వికెట్లు సాధించారు. కేశవ్ మహారాజ్ ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

NZ vs SAConnor EsterhuizenJames NeeshamNZ vs SA 5th T20Rubin Hermann

