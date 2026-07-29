PAK vs WI Test Series 2026: పాకిస్థాన్తో వెస్టిండీస్ రెండు టెస్టుల సిరీస్ ఆడుతోంది. మొదటి టెస్ట్లో పాక్ను 90 పరుగుల తేడాతో విండీస్ చిత్తు చేసింది. ఇక వెస్టిండీస్ టీమ్ సెలెక్షన్కు సంబంధించి ఆసక్తికర విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అల్జారీ జోసెఫ్ ఈ సిరీస్లో ఆడేందుకు నిరాకరించాడని హెడ్ కోచ్ డారెన్ సమీ చెప్పడం సంచలనంగా మారింది. సిరీస్ ఆరంభానికి ముందు వెస్టిండీస్ క్రికెట్ బోర్డు 15 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టును ప్రకటించే సమయంలో వ్యక్తిగత కారణాలతో జోసెఫ్ అందుబాటులో లేరని తెలిపింది. అయితే ఇటీవల మీడియాతో మాట్లాడిన సమీ.. అసలు విషయాన్ని వెల్లడించారు.
పాకిస్థాన్తో సిరీస్కు అల్జారీ జోసెఫ్ జట్టులో లేకపోవడం తమకు పెద్ద లోటు అని.. స్వయంగా సెలెక్షన్కు దూరంగా ఉన్నాడని డారెన్ సమీ చెప్పాడు. ఇటీవలే గాయం నుంచి కోలుకుని తిరిగొచ్చినా.. తన వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఈ సిరీస్లో ఆడలేనని చెప్పేశాడని పేర్కొన్నాడు. అంతేకాకుండా బోర్డుతో సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ ఉన్న ఆటగాడు ఇలా ఎంపికను తిరస్కరించడంపై స్పందిస్తూ.. "ఈ విషయంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనేది హెడ్ కోచ్గా నా పరిధికి మించిన అంశం. కాంట్రాక్ట్ ఉన్న ప్లేయర్లు సెలక్షన్ తిరస్కరించినప్పుడు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలో CWI డైరెక్టర్లకే వదిలేస్తున్నాను" అని చెప్పడం కరేబియన్ క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పాకిస్థాన్తో ఆడే ఇష్టం లేకనే జోసెఫ్ సెలెక్షన్కు దూరంగా ఉన్నాడని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
ఇక గాయం తర్వాత రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చిన అల్జారీ జోసెఫ్.. మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు. చివరగా శ్రీలంకతో జరిగిన రెండు టెస్టుల సిరీస్లో 6 వికెట్లు తీశాడు. ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లోని తొలి మ్యాచ్లోనే 41 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లతో చెలరేగి జట్టును గెలిపించాడు. టెస్టుల్లో ఇప్పటివరకు 42 మ్యాచ్ల్లో 130 వికెట్లు తీసిన జోసెఫ్.. పాకిస్థాన్తో టెస్ట్ సిరీస్కు మాత్రం అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకుని వార్తల్లో నిలిచాడు.
జోసెఫ్ లేకపోయినా విండీస్ బౌలింగ్ విభాగం బలంగానే ఉంది. పాకిస్థాన్ను తొలి ఇన్నింగ్స్లో 282 పరుగులకు, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 120 రన్స్కే బౌలర్లు కుప్పకూల్చారు. ముఖ్యంగా తొలి ఇన్నింగ్స్లో జస్టిన్ గ్రీవ్స్ వరుసగా ఐదు మెడిన్ ఓవర్లు వేసి.. ఐదు ఓవర్లలోనూ వికెట్లు తీసి సంచలనం సృష్టించాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్లో రెండు వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకుని.. మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు. రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ 2వ తేదీ నుంచి మొదలుకానుంది.