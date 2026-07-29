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నన్ను సెలెక్ట్ చేయకండి.. ప్రాణం పోయినా పాకిస్థాన్‌తో ఆడను.. తెగేసి చెప్పిన ప్లేయర్

PAK vs WI Test Series 2026: వెస్డిండీస్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అల్జారీ జోసెఫ్ తీసుకున్న నిర్ణయం క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పాకిస్థాన్‌తో టెస్ట్ సిరీస్‌కు పూర్తిగా ఫిట్‌నెస్‌తో ఉన్నా.. వ్యక్తిగత కారణాలతో సెలెక్షన్స్‌కు దూరంగా ఉన్నాడు. ఈ విషయంపై హెడ్ కోచ్ డారెన్ సమీ చేసిన కామెంట్స్ వైరల్‌గా మారాయి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 29, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:02 PM IST
నన్ను సెలెక్ట్ చేయకండి.. ప్రాణం పోయినా పాకిస్థాన్‌తో ఆడను.. తెగేసి చెప్పిన ప్లేయర్
Image Credit: PAK vs WI Test Series

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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