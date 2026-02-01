Pakistan Boycott India Match In T20 World Cup 2026: క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్గా భావించే భారత్ - పాకిస్థాన్ పోరుపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. 2026 ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ లో భాగంగా టీమిండియాతో జరగాల్సిన మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించడం పెను సంచలనంగా మారింది. శ్రీలంక, భారత్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఈ మెగా టోర్నీలో పాకిస్థాన్ పాల్గొంటున్నప్పటికీ, ఫిబ్రవరి 15న జరగాల్సిన దాయాదుల పోరుకు మాత్రం దూరం కానుంది.
ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటన
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక 'X' ఖాతా ద్వారా వెలువడిన సమాచారం ప్రకారం.. పాక్ జట్టు శ్రీలంకలో జరిగే ఇతర మ్యాచ్లలో పాల్గొంటుంది. అయితే, ఫిబ్రవరి 15, 2026న భారత్తో షెడ్యూల్ చేసిన మ్యాచ్లో పాక్ జట్టు మైదానంలోకి దిగదని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ ప్రకటించింది. భారత్లో భద్రతాపరమైన కారణాలతో బంగ్లాదేశ్ను ఐసీసీ టోర్నీ నుండి తొలగించిన తర్వాత పాక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం.
పాక్ బహిష్కరణ వల్ల కలిగే ప్రభావం
పాకిస్థాన్ ఈ మ్యాచ్ను బహిష్కరించడం వల్ల నియమావళి ప్రకారం భారత్కు రెండు పాయింట్లు లభిస్తాయి. పాక్ జట్టు తన గ్రూప్ స్టేజ్లో మిగిలిన జట్లు నెదర్లాండ్స్ (ఫిబ్రవరి 7), USA (ఫిబ్రవరి 10), నమీబియా (ఫిబ్రవరి 18) లతో తలపడనుంది.
బహిష్కరణ వార్తలు ఒకవైపు ఉన్నా, టోర్నీ కోసం పాకిస్థాన్ అత్యంత పటిష్టమైన 15 మంది సభ్యుల జట్టును ప్రకటించింది. మాజీ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం జట్టుకు వెన్నెముకగా నిలవనున్నాడు. అతనితో పాటు ఫఖర్ జమాన్, సైమ్ అయూబ్ వంటి పవర్ హిట్టర్లు ఉన్నారు. శ్రీలంక పిచ్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని షాదాబ్ ఖాన్, ఉస్మాన్ తారిక్, అబ్రార్ అహ్మద్ వంటి స్పిన్నర్లకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. షాహీన్ అఫ్రిది, నసీమ్ షా పేస్ బాధ్యతలు చేపడతారు. అయితే, స్టార్ బౌలర్ హారిస్ రౌఫ్ను తప్పించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
పాకిస్థాన్ తుదిజట్టు..
సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), బాబర్ ఆజం, ఫఖర్ జమాన్, షాహీన్ షా అఫ్రిది, నసీమ్ షా, షాదాబ్ ఖాన్, మహ్మద్ నవాజ్, సైమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, అబ్రార్ అహ్మద్, ఉస్మాన్ తారిక్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, ఖవాజా నఫాయ్, సల్మాన్ మీర్జా, ఉస్మాన్ ఖాన్
రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఐసీసీకి, టోర్నీ నిర్వాహకులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఈ నిర్ణయంపై ఐసీసీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి.
