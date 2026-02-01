English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Pakistan Boycott India Match: భారత్‌తో మ్యాచ్‌కు పాక్ నో..టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఇండియాతో మ్యాచ్ బహిష్కరణ!

Pakistan Boycott India Match: భారత్‌తో మ్యాచ్‌కు పాక్ 'నో'..టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఇండియాతో మ్యాచ్ బహిష్కరణ!

Pakistan Boycott India Match In T20 World Cup 2026: క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్‌గా భావించే భారత్ - పాకిస్థాన్ పోరుపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. 2026 ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ లో భాగంగా టీమిండియాతో జరగాల్సిన మ్యాచ్‌ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించడం పెను సంచలనంగా మారింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 1, 2026, 09:19 PM IST

Trending Photos

Jobs 2026: యువతకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. 120 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!
5
BSNL Recruitment 2026
Jobs 2026: యువతకు గుడ్ న్యూస్ వచ్చేసింది.. 120 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల..!
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు మరో శుభవార్త.. రేపు కూడా సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..!
6
School Holiday tomorrow
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు మరో శుభవార్త.. రేపు కూడా సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..!
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌పై ఎదురుచూపులే.. బడ్జెట్ 2026లో ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏమిటంటే..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ పే కమిషన్‌పై ఎదురుచూపులే.. బడ్జెట్ 2026లో ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏమిటంటే..!
KCR SIT Probe: తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణ... ధర్నాలతో దద్దరిల్లిన తెలంగాణ
8
KCR Investigation
KCR SIT Probe: తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ సిట్‌ విచారణ... ధర్నాలతో దద్దరిల్లిన తెలంగాణ
Pakistan Boycott India Match: భారత్‌తో మ్యాచ్‌కు పాక్ 'నో'..టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఇండియాతో మ్యాచ్ బహిష్కరణ!

Pakistan Boycott India Match In T20 World Cup 2026: క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన మ్యాచ్‌గా భావించే భారత్ - పాకిస్థాన్ పోరుపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. 2026 ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ లో భాగంగా టీమిండియాతో జరగాల్సిన మ్యాచ్‌ను బహిష్కరిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించడం పెను సంచలనంగా మారింది. శ్రీలంక, భారత్ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్న ఈ మెగా టోర్నీలో పాకిస్థాన్ పాల్గొంటున్నప్పటికీ, ఫిబ్రవరి 15న జరగాల్సిన దాయాదుల పోరుకు మాత్రం దూరం కానుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రభుత్వ అధికారిక ప్రకటన
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక 'X' ఖాతా ద్వారా వెలువడిన సమాచారం ప్రకారం.. పాక్ జట్టు శ్రీలంకలో జరిగే ఇతర మ్యాచ్‌లలో పాల్గొంటుంది. అయితే, ఫిబ్రవరి 15, 2026న భారత్‌తో షెడ్యూల్ చేసిన మ్యాచ్‌లో పాక్ జట్టు మైదానంలోకి దిగదని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ ప్రకటించింది. భారత్‌లో భద్రతాపరమైన కారణాలతో బంగ్లాదేశ్‌ను ఐసీసీ టోర్నీ నుండి తొలగించిన తర్వాత పాక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం.

పాక్ బహిష్కరణ వల్ల కలిగే ప్రభావం
పాకిస్థాన్ ఈ మ్యాచ్‌ను బహిష్కరించడం వల్ల నియమావళి ప్రకారం భారత్‌కు రెండు పాయింట్లు లభిస్తాయి. పాక్ జట్టు తన గ్రూప్ స్టేజ్‌లో మిగిలిన జట్లు నెదర్లాండ్స్ (ఫిబ్రవరి 7), USA (ఫిబ్రవరి 10), నమీబియా (ఫిబ్రవరి 18) లతో తలపడనుంది.

బహిష్కరణ వార్తలు ఒకవైపు ఉన్నా, టోర్నీ కోసం పాకిస్థాన్ అత్యంత పటిష్టమైన 15 మంది సభ్యుల జట్టును ప్రకటించింది. మాజీ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం జట్టుకు వెన్నెముకగా నిలవనున్నాడు. అతనితో పాటు ఫఖర్ జమాన్, సైమ్ అయూబ్ వంటి పవర్ హిట్టర్లు ఉన్నారు. శ్రీలంక పిచ్‌లను దృష్టిలో ఉంచుకుని షాదాబ్ ఖాన్, ఉస్మాన్ తారిక్, అబ్రార్ అహ్మద్ వంటి స్పిన్నర్లకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. షాహీన్ అఫ్రిది, నసీమ్ షా పేస్ బాధ్యతలు చేపడతారు. అయితే, స్టార్ బౌలర్ హారిస్ రౌఫ్‌ను తప్పించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.

పాకిస్థాన్ తుదిజట్టు..
సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), బాబర్ ఆజం, ఫఖర్ జమాన్, షాహీన్ షా అఫ్రిది, నసీమ్ షా, షాదాబ్ ఖాన్, మహ్మద్ నవాజ్, సైమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, అబ్రార్ అహ్మద్, ఉస్మాన్ తారిక్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, ఖవాజా నఫాయ్, సల్మాన్ మీర్జా, ఉస్మాన్ ఖాన్

రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఐసీసీకి, టోర్నీ నిర్వాహకులకు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఈ నిర్ణయంపై ఐసీసీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

Also Read; Ambati Rambabu Arrest: నల్లపాడు పీఎస్ వద్ద ఉద్రిక్తత..గడ్డపారతో వచ్చి 'అంబటి' కోసం వెతుకులాట!

Also REad: Defence Budget 2026: 'ఆపరేషన్ సిందూర్' తర్వాత రికార్డు స్థాయిలో డిఫెన్స్ బడ్జెట్..5 రాష్ట్రాల బడ్జెట్ సైన్యానికి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

indian cricket teamPakistan Boycott India Match T20 WC 2026Pakistan T20 World Cup boycott reasonsT20 World 2026Usman Tariq T20 performance

Trending News