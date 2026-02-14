Pakistan Captain Salman Ali Agha Comments: రేపు కొలంబో వేదికగా ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియంలో భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగే హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్కి ముందు పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా మరోసారి షేక్ హ్యాండ్ అంశంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చకు దారి తీశాయి. ఈ మ్యాచ్ నిజమైన క్రీడాస్ఫూర్తితో జరగాలని నేను ఆశిస్తున్నానని అన్నారు. భారత జట్టు షేక్ హ్యాండ్ విషయంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్న ప్రశ్నకు.. రేపు తెలుస్తుందని సమాధానం ఇచ్చాడు. దీంతో ఈ అంశంపై మళ్లీ చర్చ మొదలైంది.
పహల్గాం దాడికి నిరసనగా ఆసియా కప్ 2025లో భారత జట్టు పాక్ ఆటగాళ్లతో షేక్ హ్యాండ్ చేసేందుకు నిరాకరించిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో పాకిస్తాన్ దీనిపై పెద్ద రాద్దాంతం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. కేవలం మ్యాచ్ వ్యూహాల గురించే కాకుండా, క్రికెట్ ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదో పాకిస్తాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా గుర్తు చేశాడు. రాజకీయాల ప్రభావం లేకుండా, ఫ్యాన్స్ కేవలం ఆట కోసమే చప్పట్లు కొట్టే రోజులు మళ్లీ రావాలన్నారు. గతంలో భారత్, పాక్ మధ్య రాజకీయ సంబంధాలు అంతగా బాగోలేని సమయంలో కూడా.. ఎక్కువగా క్రికెట్ గురించే చర్చలు జరిగేవని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం రెండు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు లేకపోవడంతో, ఐసీసీ టోర్నీల్లో మాత్రమే ఆడటం వలన తమపై ఒత్తిడి మరింత పెరిగిందని సల్మాన్ అఘా అభిప్రాయపడ్డాడు.
టీ20 ప్రపంచకప్లలో పాకిస్తాన్ జట్టుపై భారత్కు ఘనమైన రికార్డు ఉంది. టీ20 ప్రపంచకప్లో ఇప్పటి వరకు రెండు జట్లు 8 సార్లు ఫేస్ టూ ఫేస్ తలపడగా.. ఇందులో ఏడు మ్యాచ్ల్లో భారత్ విజయం సాధించగా.. కేవలం ఒక్క మ్యాచ్లోనే పాకిస్తాన్ గెలుపొందింది. దీని గురించి సల్మాన్ మాట్లాడుతూ.. గత రికార్డుల గురించి తాము పట్టించుకోమని.. ప్రతి రోజు కొత్త రోజు అవుతుందన్నాడు. తాము చరిత్రను మార్చలేము.. కానీ రేపు గెలిచేందుకు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రయత్నిస్తామని సల్మాన్ తెలిపాడు.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా, రింకూ సింగ్, తిలక్ వర్మలపై భారత్ ఆశలు పెట్టుకుంది. అనారోగ్యం నుంచి కోలుకుంటున్న అభిషేక్ శర్మ లేదా సంజూ శాంసన్లో ఒకరికి తుది జట్టులో అవకాశం దక్కనుంది. పాకిస్తాన్పై ఆర్ష్దీప్ సింగ్, హార్ధిక్ పాండ్యాకు మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. శ్రీలంక పిచ్లు స్పిన్కు అనుకూలంగా ఉండటంతో వరుణ్ చక్రవర్తి కీలక పాత్ర పోషించే ఛాన్స్ ఉంది.
