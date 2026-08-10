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Explainer: పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం.. ఆటగాళ్లపై రెండేళ్ల నిషేధం.. ఎందుకంటే..?

PCB Bans Pakistan Cricketers: అనుమతి లేకుండా జాంబియాలో 'ఏషియన్ లెజెండ్స్ లీగ్'లో ఆడిన కొందరు మాజీ క్రికెటర్లపై పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు రెండేళ్ల నిషేధం విధించింది. జాంబియా క్రికెట్ యూనియన్ నుంచి పర్మిషన్ లేకపోవడంతో ఈ టోర్నీని మధ్యలోనే నిలిపివేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 10, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:27 PM IST
Explainer: పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం.. ఆటగాళ్లపై రెండేళ్ల నిషేధం.. ఎందుకంటే..?
Image Credit: pakistan cricket board (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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