Pakistan Cricketer Controversy Post: టీ20 ప్రపంచకప్లో భాగంగా శ్రీలంక వచ్చిన పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టుకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అటు సూపర్-8 దశ నుంచి పాక్ జట్టు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించగా.. ఇప్పుడు ఆ జట్టు ఆటగాడు హోటల్ సిబ్బందితో అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన ఘటన బయటపడింది.
పాక్ జట్టుకు చెందిన ఫాస్ట్ బౌలర్ సల్మాన్ మీర్జా మహిళా హౌస్ కీపింగ్ సిబ్బందితో అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. శ్రీలంకలోని కాండీలోని ఒక హోటల్లో పనిచేస్తున్న మహిళా ఉద్యోగితో ఆటగాడు సల్మాన్ మీర్జా అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని పాక్ మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఆరోపణలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన పాకిస్తాన్ పేసర్ సల్మాన్ మీర్జా.. వాటిని ఖండించారు. అవి పూర్తిగా నిరాధారమైన వార్తలని స్పష్టం చేశాడు. పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ ఆరోపణలపై స్పందిస్తూ.. పూర్తిగా అవాస్తవం అని పేర్కొంది. ఈ ఆరోపణల వల్ల తమ ఆటగాడి ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు వ్యాప్తి చేసిన నకిలీ వార్తలు అని బోర్డు పేర్కొంది.
అయితే తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు పూర్తిగా అబద్ధమని పేసర్ సల్మాన్ మీర్జా సోషల్ మీడియాలో తనను తాను సమర్థించుకున్నారు. పాకిస్తాన్ క్రికెటర్ ఈ వార్తలను ఖండిస్తూనే.. చౌకబారు జర్నలిజం అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓ పోస్ట్ లో సల్మాన్ మీర్జా ఈ విధంగా స్పందించారు. "వార్తల్లో పూర్తిగా అసంబద్ధమైన కథనం ప్రసారం అవుతోంది. ఈ రకమైన చౌక జర్నలిజాన్ని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఏ మీడియా సంస్థ కూడా ధృవీకరణ లేకుండా అలాంటి వార్తలను ప్రచురించకూడదు" అని పోస్ట్ పెట్టాడు.
సల్మాన్ మీర్జా ఈ పోస్ట్లో.. తనపై తప్పుడు వార్తలు ప్రచురించిన ఛానెల్, జర్నలిస్టుల పేర్లను కూడా ప్రస్తావించారు. వీటిపై తాను చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని సల్మాన్ హెచ్చరించారు. పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం నుండి తక్షణమే దీనిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. "#PakistanCricketBoard ఇప్పటికే ఈ నిరాధారమైన వార్తలను తిరస్కరించడం సహా ఖండించింది. నేను ARY న్యూస్ జర్నలిస్ట్ షాహిద్ హష్మీపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాను. ఇటువంటి చెత్త వార్తలను వెంటనే ఆపేయాలి. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం కూడా అలాంటి వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది" అని సల్మాన్ మీర్జా రాసుకొచ్చారు.
అంతకుముందు పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు కూడా ఈ ఆరోపణలను కొట్టిపారేసింది. సంబంధిత ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టిన జర్నలిస్టు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. "మా ఆటగాళ్ల వ్యక్తిత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని దానిని ఒక ఎజెండాలో భాగంగా వ్యాప్తి చేయడం మంచి పద్ధతి కాదు. దీనికి కారణమైన రిపోర్టర్ వెంటనే బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలి. లేకుంటే PCB అటువంటి తప్పుడు, హానికరమైన కంటెంట్పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది" అని పాక్ బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
శ్రీలంకలోని కాండీలోని జట్టు హోటల్లో బస చేస్తున్నప్పుడు ఒక మహిళా సిబ్బందితో పాక్ ఆటగాళ్లలో ఒకరు అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే పాక్ కు చెందిన ARY న్యూస్ తమ నివేదికలో ఆ క్రికెటర్ సల్మాన్ మీర్జా అంటూ పేర్కొంది. దీంతో ఆధారాలు లేకుండా తన పేరును ఎలా ఆరోపిస్తారంటూ క్రికెటర్ సల్మాన్ మీర్జా స్పందించారు.
