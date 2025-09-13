India vs Pakistan: భావోద్వేగాలు పీక్స్ లో ఉంటాయి.!. భారత్, పాక్ మ్యాచ్ పై బాంబు పేల్చిన షోయబ్ అక్తర్.. ఏమన్నాడంటే..?

Shoaib Akhtar on india vs pakistan asia 2025 match: ఆసియా కప్లో భాగంగా రేపు (ఆదివారం) జరగనున్న భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ దేశంలో రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. ఈ క్రమంలో మ్యాచ్ కు సంబంధించి టికెట్లు అమ్ముడుపోలేదన్న వార్తలపై పాక్ మాజీ బౌలర్ షోయబ్ అక్తర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచాయి. ఆసియా టోర్నమెంట్ రేపు జరగనుంది. ఈ క్రమంలో దీనిపై దేశంలో పెద్ద దుమారం చెలరేగింది. మన దేశ పౌరుల్ని పొట్టన పెట్టుకున్న దాయాది దేశంకు చెందిన వారితో.. క్రికెట్ ఆడటం అవసరమా..అంటూ కూడా రచ్చ కొనసాగింది.
అయితే.. ఈ విమర్శలపై కేంద్ర క్రీడల శాఖ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ తనదైన శైలీలో రియాక్ట్ అయ్యారు. "ఇది ద్వైపాక్షిక సిరీస్ కాదు. ఐసీసీ లేదా ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఏసీసీ) నిర్వహించే బహుళ దేశాల టోర్నమెంట్లలో పాల్గొనడం తప్పనిసరి అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. భారత్ క్రికెట్ ఆడకుంటే.. మన పాయింట్లు దాయాదికి వెళ్తాయన్నారు.
మరోవైపు.. ఉగ్రవాదాన్ని ఆపేంత వరకు పాకిస్థాన్తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు ఆడబోమని భారత్ తటస్థ వైఖరితో ఉందన్న విషయంను కూడా గుర్తు చేశారు. ఈక్రమంలో ఆదివారం రాత్రి 8 గంటలకు దుబాయ్ వేదికగా ఆసియా కప్ 2025 టోర్నమెంట్లో హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. అయితే.. మ్యాచ్ పై పాక్ మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ రావల్పిండి ఎక్స్ ప్రెస్ షోయబ్ అక్తర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటేనే ఉత్కంఠకు కేరాఫ్ అంటూ మాట్లాడారు. ఈ మ్యాచ్పై ఆసక్తి తగ్గిందంటూ, టికెట్లు అమ్ముడు పొలేదంటూ వస్తున్న వార్తలను పాకిస్థాన్ మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ షోయబ్ అక్తర్ ఖండించారు.
యుద్ధ వాతావరణం తర్వాత తొలిసారిగా భారత్, పాక్ జట్లు తలపడుతున్నాయని, దీంతో భావోద్వేగాలు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయన్నారు.
యుద్ధం తర్వాత పాక్.. తొలిసారి భారత్ను ఎదుర్కొంటుందన్నారు.
ఇలాంటి మ్యాచ్కు స్టేడియం నిండకుండా ఉంటుందని అనుకోవడంలేదన్నాడు. కొంత మంది.. ఇంకా టిక్కెట్లు ఇంకా అమ్ముడుపోలేదని కొందరు నాతో అన్నారు. మీరేం మాట్లాడుతున్నారు? అన్నీ అమ్ముడయ్యాయి. బయట జరుగుతున్న ప్రచారం నమ్మవద్దనిషోయబ్ అక్తర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
