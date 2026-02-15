English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • IND vs PAK: చెలరేగిన పాకిస్థాన్‌.. ఇషాన్‌ కిషన్‌ శ్రమించినా భారత్‌ స్కోర్‌ ఏడు వికెట్లకు 175

IND vs PAK: చెలరేగిన పాకిస్థాన్‌.. ఇషాన్‌ కిషన్‌ శ్రమించినా భారత్‌ స్కోర్‌ ఏడు వికెట్లకు 175

Pakistan Target 175 For 7 Wickets With India In T20 World Cup 3rd Match: వరుస విజయాలతో జోరు మీదున్న భారత జట్టు టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో పాకిస్థాన్‌కు మోస్తరు లక్ష్యం విధించింది. పాక్‌ బౌలర్లను ఇషాన్‌ కిషన్‌ చితక్కొట్టగా.. సూర్య, తిలక్‌ ఇన్నింగ్స్‌ నిర్మించినా కూడా భారత్‌ 000 తక్కువ స్కోర్‌ నమోదు చేసింది. మరి పాకిస్థాన్‌ ఛేదిస్తుందా? యథావిధిగా భారత్‌ పైచేయి సాధిస్తుందా? అనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 15, 2026, 09:33 PM IST

Trending Photos

Daily Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. మహాశివరాత్రి రోజు ఎవరి అదృష్టం తలుపులు తెరుచుకోబోతున్నాయి? వెంటనే చూడండి!
6
Daily Horoscope February 15 2026
Daily Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. మహాశివరాత్రి రోజు ఎవరి అదృష్టం తలుపులు తెరుచుకోబోతున్నాయి? వెంటనే చూడండి!
Pawan Kalyan: శివరాత్రి వేళ మంగళగిరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌.. రూ.2 కోట్ల విరాళం ప్రకటన..!
5
pawan kalyan
Pawan Kalyan: శివరాత్రి వేళ మంగళగిరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌.. రూ.2 కోట్ల విరాళం ప్రకటన..!
Daily Rasiphalalu: ఫిబ్రవరి 14 శనివారం రాశి ఫలాలు: ఆకస్మిక ధనలాభం ఎవరికో తెలుసా? జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఇవే!
5
Daily Horoscope February 14 2026
Daily Rasiphalalu: ఫిబ్రవరి 14 శనివారం రాశి ఫలాలు: ఆకస్మిక ధనలాభం ఎవరికో తెలుసా? జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఇవే!
School Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?
5
School Holiday tomorrow
School Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..?
IND vs PAK: చెలరేగిన పాకిస్థాన్‌.. ఇషాన్‌ కిషన్‌ శ్రమించినా భారత్‌ స్కోర్‌ ఏడు వికెట్లకు 175

IND vs PAK LIVE Updates: టీ20 ప్రపంచకప్‌ టైటిల్‌ ఫేవరేట్‌గా ఉన్న భారత జట్టు వరుస విజయాలతో దూకుడు మీద ఉండగా.. అదే ఉత్సాహంతో పాకిస్థాన్‌తో తలపడింది. కొలంబో వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో భారత్‌పై పాకిస్థాన్‌ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. దీంతో తక్కువ పరుగులు చేసి టీమిండియా అందరినీ విస్మయానికి గురిచేసింది. డబుల్‌ సెంచరీ కూడా సాధించకపోవడంతో భారత్‌పై పాకిస్తాన్‌ పైచేయి సాధించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 175 పరుగులు చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KT Rama Rao: ఎవరు వచ్చినా.. రాకపోయినా సింగరేణి కోసం పోరాడుతాం: కేటీఆర్‌

పాకిస్థాన్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకోవడంతో భారత జట్టు బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. భారీ ఇన్నింగ్స్‌ నిర్మించేందుకు బరిలోకి దిగిన భారత జట్టుకు తొలి ఓవర్‌లోనే భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఇషాన్‌ కిషన్‌ దూకుడుగా ఆడుతుండగా.. నాలుగు బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్‌ శర్మ ఒక్క పరుగు సాధించకుండానే క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. శతకం బాదుతాడని అందరూ లెక్కలు వేసుకుంటున్న సమయంలో ఒక్క పరుగు చేయకుండా ఔటవడం భారత అభిమానులను షాక్‌కు గురిచేసింది. దాన్నుంచి తేరుకున్న ఇషాన్‌ కిషన్‌ సంచలన ప్రదర్శన చేశాడు. 44 బంతుల్లో 77 పరుగులు చేశాడు. బాదిన షాట్లన్నీ బౌండరీ లైన్‌ దాటాయి. మూడు సిక్సర్లు బాదిన ఇషాన్‌ ఏకంగా పది ఫోర్లు బాది దూకుడుగా ఆడాడు.

Also Read: IND Vs PAK Playing 11: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో హైఓల్టేజ్ ఫైట్.. భారత్ Vs పాక్ తుది జట్లు ఇవే..!  

అనంతరం వచ్చిన కెప్టెన్‌ సూర్య కుమార్‌ యాదవ్‌ నిలకడగా ఆడి 29 బంతుల్లో 32 పరుగులు సాధించగా.. యువ క్రికెటర్‌ తిలక్‌ వర్మ 25 పరుగులు చేశాడు. నిలకడగా సాగుతున్న వారి భాగస్వామ్యాన్ని సైమా విడగొట్టాడు. తిలక్‌ వర్మ తర్వాత మైదానంలోకి వచ్చిన స్టార్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా తొలి బంతికి భారీ షాట్‌ ఆడే ప్రయత్నం చేయగా.. బాబర్‌ ఆజమ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చేశాడు. దీంతో భారత అభిమానులు నిర్ఘాంతపోయారు. స్టార్‌ బ్యాటర్‌ గోల్డెన్‌ డకౌట్‌ అవడంతో భారీ స్కోర్‌ నమోదవుతుందనుకుంటే ఆశలు సన్నగిల్లాయి.

Also Read: Revanth Reddy: బంజారాలకు తెలంగాణ సీఎం శుభవార్త.. నల్లమలలో సేవాలాల్ మహరాజ్ పుణ్యక్షేత్రం

భారత స్కోర్‌ నిలకడగా ఆడుతుండగా.. పాకిస్థాన్‌ బౌలర్లు పొదుపుగా బంతులు వేసి స్కోర్‌ బోర్డును నియంత్రించారు. శివమ్‌ దూబే 27 పరుగులు చేసి రనౌట్‌ అవగా.. రింకూ సింగ్‌ 11 పరుగులు చేశాడు. అక్షర్‌ పటేల్‌ ఆఖరి బంతికి భారీ షాట్‌ ఆడే ప్రయత్నం చేసి ఔటయ్యాడు. సైమ్‌ ఆయూబ్‌ వరుసగా రెండు వికెట్లతో మరో వికెట్‌ తీయగా.. సల్మాన్‌, షాహిదీ అఫ్రిది, ఉస్మాన్‌ తారీఖ్‌ ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ind Vs Pak LiveIND Vs PAK Live UpdatesIshan KishanIndia vs Pakistan T20 World Cup 2026Colombo

Trending News