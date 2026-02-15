IND vs PAK: చెలరేగిన పాకిస్థాన్‌.. ఇషాన్‌ కిషన్‌ శ్రమించినా భారత్‌ స్కోర్‌ ఏడు వికెట్లకు 175

IND vs PAK LIVE Updates: టీ20 ప్రపంచకప్ టైటిల్ ఫేవరేట్గా ఉన్న భారత జట్టు వరుస విజయాలతో దూకుడు మీద ఉండగా.. అదే ఉత్సాహంతో పాకిస్థాన్తో తలపడింది. కొలంబో వేదికగా జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో భారత్పై పాకిస్థాన్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. దీంతో తక్కువ పరుగులు చేసి టీమిండియా అందరినీ విస్మయానికి గురిచేసింది. డబుల్ సెంచరీ కూడా సాధించకపోవడంతో భారత్పై పాకిస్తాన్ పైచేయి సాధించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 175 పరుగులు చేసింది.
పాకిస్థాన్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకోవడంతో భారత జట్టు బ్యాటింగ్కు దిగింది. భారీ ఇన్నింగ్స్ నిర్మించేందుకు బరిలోకి దిగిన భారత జట్టుకు తొలి ఓవర్లోనే భారీ షాక్ తగిలింది. ఇషాన్ కిషన్ దూకుడుగా ఆడుతుండగా.. నాలుగు బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్ శర్మ ఒక్క పరుగు సాధించకుండానే క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. శతకం బాదుతాడని అందరూ లెక్కలు వేసుకుంటున్న సమయంలో ఒక్క పరుగు చేయకుండా ఔటవడం భారత అభిమానులను షాక్కు గురిచేసింది. దాన్నుంచి తేరుకున్న ఇషాన్ కిషన్ సంచలన ప్రదర్శన చేశాడు. 44 బంతుల్లో 77 పరుగులు చేశాడు. బాదిన షాట్లన్నీ బౌండరీ లైన్ దాటాయి. మూడు సిక్సర్లు బాదిన ఇషాన్ ఏకంగా పది ఫోర్లు బాది దూకుడుగా ఆడాడు.
అనంతరం వచ్చిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ నిలకడగా ఆడి 29 బంతుల్లో 32 పరుగులు సాధించగా.. యువ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ 25 పరుగులు చేశాడు. నిలకడగా సాగుతున్న వారి భాగస్వామ్యాన్ని సైమా విడగొట్టాడు. తిలక్ వర్మ తర్వాత మైదానంలోకి వచ్చిన స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తొలి బంతికి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేయగా.. బాబర్ ఆజమ్కు క్యాచ్ ఇచ్చేశాడు. దీంతో భారత అభిమానులు నిర్ఘాంతపోయారు. స్టార్ బ్యాటర్ గోల్డెన్ డకౌట్ అవడంతో భారీ స్కోర్ నమోదవుతుందనుకుంటే ఆశలు సన్నగిల్లాయి.
భారత స్కోర్ నిలకడగా ఆడుతుండగా.. పాకిస్థాన్ బౌలర్లు పొదుపుగా బంతులు వేసి స్కోర్ బోర్డును నియంత్రించారు. శివమ్ దూబే 27 పరుగులు చేసి రనౌట్ అవగా.. రింకూ సింగ్ 11 పరుగులు చేశాడు. అక్షర్ పటేల్ ఆఖరి బంతికి భారీ షాట్ ఆడే ప్రయత్నం చేసి ఔటయ్యాడు. సైమ్ ఆయూబ్ వరుసగా రెండు వికెట్లతో మరో వికెట్ తీయగా.. సల్మాన్, షాహిదీ అఫ్రిది, ఉస్మాన్ తారీఖ్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
