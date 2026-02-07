English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Pakistan Vs Netherlands: పాకిస్థాన్‌ను వణికించిన నెదర్లాండ్..పరమచెత్తగా ఆడిన పాక్ చివరికి!

Pakistan Vs Netherlands: పాకిస్థాన్‌ను వణికించిన నెదర్లాండ్..పరమచెత్తగా ఆడిన పాక్ చివరికి!

Pakistan Vs Netherlands T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో పాకిస్థాన్ ఎట్టకేలకు శుభారంభం చేసింది. కొలంబో వేదికగా నెదర్లాండ్స్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో పాక్ 3 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి, టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది. అయితే, పసికూన నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లు పాక్ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టి ఒక దశలో విజయం ముంగిట నిలిచారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:12 PM IST

Trending Photos

BSNL Cheap Plan: ఏడాదికి ఒక్క రీఛార్జ్ చాలు.. బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త భారత్ కనెక్ట్ 26 ప్లాన్ వివరాలివే.. వెంటనే తీసుకోండి!
5
BSNL Cheap Plan
BSNL Cheap Plan: ఏడాదికి ఒక్క రీఛార్జ్ చాలు.. బీఎస్ఎన్ఎల్ కొత్త భారత్ కనెక్ట్ 26 ప్లాన్ వివరాలివే.. వెంటనే తీసుకోండి!
Lakshmi Narayana Raja Yoga: మహాశివరాత్రి రోజే లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్న శివుడు..
6
Lakshmi Narayana Raja Yogam
Lakshmi Narayana Raja Yoga: మహాశివరాత్రి రోజే లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్న శివుడు..
Telangana Women: తెలంగాణ మహిళలకు శుభవార్త.. పింఛన్లు రూ.2,500 పెంపు..!
5
Telangana Women Scheme
Telangana Women: తెలంగాణ మహిళలకు శుభవార్త.. పింఛన్లు రూ.2,500 పెంపు..!
Casting Couch: నీ కూతురు అవకాశాలు కావాలంటే బెడ్‌రూంకి రావాల్సిందే అన్నారు.. కాస్టింగ్ కౌచ్ పై స్టార్ హీరోయిన్ సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు
5
casting couch
Casting Couch: నీ కూతురు అవకాశాలు కావాలంటే బెడ్‌రూంకి రావాల్సిందే అన్నారు.. కాస్టింగ్ కౌచ్ పై స్టార్ హీరోయిన్ సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు
Pakistan Vs Netherlands: పాకిస్థాన్‌ను వణికించిన నెదర్లాండ్..పరమచెత్తగా ఆడిన పాక్ చివరికి!

Pakistan Vs Netherlands T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో పాకిస్థాన్ ఎట్టకేలకు శుభారంభం చేసింది. కొలంబో వేదికగా నెదర్లాండ్స్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో పాక్ 3 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి, టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది. అయితే, పసికూన నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లు పాక్ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టి ఒక దశలో విజయం ముంగిట నిలిచారు. 148 పరుగుల మోస్తరు లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్, ఒక దశలో ఓటమి కోరల్లో చిక్కుకుంది. కానీ లోయర్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ ఫహీం అష్రఫ్ వీరోచిత పోరాటంతో జట్టును గెలిపించాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

నెదర్లాండ్స్ పోరాటం (తొలి ఇన్నింగ్స్)
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన నెదర్లాండ్స్ జట్టు 19.5 ఓవర్లలో 147 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. కెప్టెన్ స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ (37) ఆకట్టుకోగా.. బాస్ డీ లీడే (30), మైఖేల్ లెవిట్ (24) ఓ మోస్తరుగా రాణించారు.
 
మరోవైపు పాక్ బౌలర్లలో సల్మాన్ మీర్జా 3 వికెట్లతో చెలరేగగా.. నవాజ్, అబ్రార్ అహ్మద్, సయీమ్ అయూబ్ తలో రెండు వికెట్లు తీశారు. స్టార్ పేసర్ షాహీన్ అఫ్రిదికి కేవలం ఒక్క వికెట్ మాత్రమే దక్కింది.

పాక్ ఇన్నింగ్స్
లక్ష్య ఛేదనలో పాకిస్థాన్‌కు ఓపెనర్ సయీమ్ అయూబ్ (24) మెరుపు ఆరంభం ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (47) కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టును ఆదుకున్నాడు. నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లు క్రమశిక్షణతో బౌలింగ్ చేయడంతో పాక్ వరుస విరామాల్లో వికెట్లు కోల్పోయింది. ఒక దశలో 117 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయి పాక్ పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.

ఓటమి ఖాయమనుకున్న దశలో ఫహీం అష్రఫ్ కేవలం 11 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు (2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) చేసి మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేశాడు. మరో 3 బంతులు మిగిలి ఉండగానే పాక్ లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లు ఆర్యన్ దత్, పాల్ వాన్ మీకెరెన్ చెరో రెండు వికెట్లతో పాకిస్థాన్‌ను వణికించినప్పటికీ, చివరి నిమిషంలో ఫహీం అష్రఫ్ మెరుపులు పాక్‌కు ఊపిరి పోశాయి. ఈ విజయంతో పాక్ ఖాతాలో 2 పాయింట్లు చేరాయి.

Also Read: Vaibhav Suryavanshi 175: వైభవ్‌ సూర్యవంశీని వెంటనే అరెస్ట్ చేయండి! ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన ట్వీట్!

Also Read: Gold Price Today: కిలో వెండి రూ.2 లక్షల లోపు తగ్గుతుందా? బంగారం, వెండి ధరల భారీ పతనానికి కారణం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

T20 World Cup 2026Pakistan vs NetherlandsPAK vs NED MatchPakistan vs Netherlands T20 World Cup 2026ICC T20 WC Points Table update

Trending News