Pakistan Vs Netherlands T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో పాకిస్థాన్ ఎట్టకేలకు శుభారంభం చేసింది. కొలంబో వేదికగా నెదర్లాండ్స్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరులో పాక్ 3 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి, టోర్నీలో బోణీ కొట్టింది. అయితే, పసికూన నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లు పాక్ బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టి ఒక దశలో విజయం ముంగిట నిలిచారు. 148 పరుగుల మోస్తరు లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన పాకిస్థాన్, ఒక దశలో ఓటమి కోరల్లో చిక్కుకుంది. కానీ లోయర్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ ఫహీం అష్రఫ్ వీరోచిత పోరాటంతో జట్టును గెలిపించాడు.
నెదర్లాండ్స్ పోరాటం (తొలి ఇన్నింగ్స్)
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన నెదర్లాండ్స్ జట్టు 19.5 ఓవర్లలో 147 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. కెప్టెన్ స్కాట్ ఎడ్వర్డ్స్ (37) ఆకట్టుకోగా.. బాస్ డీ లీడే (30), మైఖేల్ లెవిట్ (24) ఓ మోస్తరుగా రాణించారు.
మరోవైపు పాక్ బౌలర్లలో సల్మాన్ మీర్జా 3 వికెట్లతో చెలరేగగా.. నవాజ్, అబ్రార్ అహ్మద్, సయీమ్ అయూబ్ తలో రెండు వికెట్లు తీశారు. స్టార్ పేసర్ షాహీన్ అఫ్రిదికి కేవలం ఒక్క వికెట్ మాత్రమే దక్కింది.
పాక్ ఇన్నింగ్స్
లక్ష్య ఛేదనలో పాకిస్థాన్కు ఓపెనర్ సయీమ్ అయూబ్ (24) మెరుపు ఆరంభం ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (47) కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టును ఆదుకున్నాడు. నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లు క్రమశిక్షణతో బౌలింగ్ చేయడంతో పాక్ వరుస విరామాల్లో వికెట్లు కోల్పోయింది. ఒక దశలో 117 పరుగులకే 7 వికెట్లు కోల్పోయి పాక్ పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.
ఓటమి ఖాయమనుకున్న దశలో ఫహీం అష్రఫ్ కేవలం 11 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు (2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు) చేసి మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేశాడు. మరో 3 బంతులు మిగిలి ఉండగానే పాక్ లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
నెదర్లాండ్స్ బౌలర్లు ఆర్యన్ దత్, పాల్ వాన్ మీకెరెన్ చెరో రెండు వికెట్లతో పాకిస్థాన్ను వణికించినప్పటికీ, చివరి నిమిషంలో ఫహీం అష్రఫ్ మెరుపులు పాక్కు ఊపిరి పోశాయి. ఈ విజయంతో పాక్ ఖాతాలో 2 పాయింట్లు చేరాయి.
Also Read: Vaibhav Suryavanshi 175: వైభవ్ సూర్యవంశీని వెంటనే అరెస్ట్ చేయండి! ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన ట్వీట్!
Also Read: Gold Price Today: కిలో వెండి రూ.2 లక్షల లోపు తగ్గుతుందా? బంగారం, వెండి ధరల భారీ పతనానికి కారణం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook