  • Palash Muchhal: వాయిదా పడ్డ స్మృతి మంధాన పెళ్లి.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన పలాష్ ముచ్చల్ తల్లి..

Smriti Mandhana palash wedding: మహిళ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన పెళ్లివాయిదాపై పలాష్ తల్లి రియాక్ట్ అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో పలాష్ ఇంకా షాక్ లో  ఉన్నాడని చెప్పుకొచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 26, 2025, 08:20 AM IST
  • స్మృతి మంధాన పెళ్లి రచ్చ..
  • రియాక్ట్ అయిన పలాష్ తల్లి..

Palash Muchhal mother reacts on Smriti Mandhana palash wedding postpone: భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు వైస్ కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పలాష్ ముచ్చల్ లో పెళ్లి వాయిదా పడిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై అనేక రూమర్స్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పలాష్  కు మరో యువతితో ఎఫైర్ ఉందని ప్రచారం జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే పలాష్ సోదరి పలాక్ ముచ్చల్ వీరి పెళ్లివాయిదాపై ఇన్ స్టాలో ట్విట్ చేసింది. అంతేకాకుండా.. తమ పర్సనల్ విషయాలను గౌరవించాలని,  ఇరు కుటంబాలు ఒత్తిడిలో ఉన్నాయన్నారు. మరోవైపు పలాష్ ముచ్చల్ తల్లి తాజాగా.. అమితా ముచ్చల్ దీనిపై రియాక్ట్ అయ్యారు.

ఈ పుకార్లపై పలాష్ తల్లి అమితా ముచ్చల్ మాట్లాడుతూ... స్మృతి కంటే ఆమె తండ్రితోనే పలాష్‌కు ఎక్కువ అనుబంధం ఉందన్నారు. నవంబర్ 23న పెళ్లి రోజు శ్రీనివాస్ మంధనకు గుండెపోటు రాగానే.. పలాష్ చాలా ఒత్తిడికి గురయ్యాడని, గంటలపాటు గదిలోనే ఏడ్చుకుంటూ కూర్చున్నాడని చెప్పింది. దీంతో పలాష్ అస్వస్థతకు గురయ్యాడని చెప్పింది. మరోవైపు పలాష్ ను ప్రస్తుతం ముంబైలోని ఫెమస్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు.

ఆసుపత్రిలో అతడికి ఐవీ డ్రిప్ పెట్టి, ఈసీజీతో పాటు ఇతర పరీక్షలు చేశారు. రిపోర్టులు నార్మల్ గా వచ్చాయన్నారు అయితే.. పలాష్ కు రెస్ట్ అవసరం అని వైద్యులు చెప్పారన్నారు. తన కొడుకు మామగారు కోలుకునే వరకు పెళ్లిని వద్దని, వాయిదావేయాలని మొదటగా చెప్పాడని కూడా అమితా ముచ్చల్ చెప్పుకొచ్చారు. 

Read more: Palash Muchhal: మరో యువతితో పలాష్ రొమాన్స్.?... స్మృతి మంధాన పెళ్లి వాయిదా వెనుక షాకింగ్ నిజాలు.!.

ఇదిలా ఉండగా.. స్మృతి మంధాన,  పలాష్ ముచ్చల్ లలో పెళ్లివాయిదాపై అనేక పుకార్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కొన్ని వాట్సాప్ స్క్రీన్ షాట్ లు, అదే విధంగా మరోయువతితో పలాష్ ఉన్న ఫోటోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలాష్ పెళ్లి వాయిదాపై ప్రస్తుతం నెట్టింట గందర గోళం ఏర్పడింది. ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్టులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

 

 

Palash MuchhalSmriti MandhanaSmriti Mandhana palash weddingSrinivas Mandhanapalash mother

