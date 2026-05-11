/PBKS Vs DC Preview: పంజాబ్ కింగ్స్ పతనం ఆగిపోతుందా? ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ టోర్నీ నుంచి వైదొలగుతుందా?

PBKS Vs DC Preview 2026: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ క్లైమాక్స్ దశకు చేరుకుంటున్న వేళ ధర్మశాల వేదికగా జరగనున్న పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS), ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) పోరు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఒకవైపు ప్లేఆఫ్ రేసులో నిలవాలని పంజాబ్, మరోవైపు పరువు కాపాడుకోవాలని ఢిల్లీ తహతహలాడుతున్నాయి.
శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వంలో పంజాబ్ కింగ్స్ ఈ సీజన్లో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్లగా.. గత మూడు మ్యాచ్లలో మాత్రం చతికిలపడింది. ఆరంభ 7 మ్యాచ్లలో 6 గెలిచిన పంజాబ్, ఇప్పుడు వరుస ఓటములతో ఆత్మరక్షణలో పడింది. ధర్మశాలలోని పిచ్ పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుకు విజయాన్ని ఇస్తుందా లేదా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
మరోవైపు, అక్షర్ పటేల్ సారథ్యం ఢిల్లీలోని క్యాపిటల్స్ పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. 11 మ్యాచ్లలో కేవలం 4 విజయాలతో ఇప్పటికే టాప్-4 రేసు నుంచి దాదాపు నిష్క్రమించింది. ఇప్పుడు ఆ జట్టు లక్ష్యం కేవలం పంజాబ్ విజయావకాశాలను దెబ్బతీసి, పరువు నిలబెట్టుకోవడం కోసమే మ్యాచ్ ఆడే అవకాశం కనిపిస్తుంది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఈ రెండు జట్ల మధ్య సమరం ఎప్పుడూ నువ్వా-నేనా అన్నట్లుగానే సాగుతోంది. పంజాబ్ కింగ్స్ (కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్), ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్) మధ్య మొత్తంగా 36 మ్యాచ్లు జరిగాయి. వాటిలో పంజాబ్ 18 మ్యాచ్ల్లో గెలుపొందగా.. ఢిల్లీ 17 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. ఈ సీజన్ మొదటి మ్యాచ్లో ఢిల్లీ నిర్దేశించిన 264 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని పంజాబ్ ఛేదించడం విశేషం.
పంజాబ్ కింగ్స్ గత మ్యాచ్లలో క్యాచ్లు వదిలేసి భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించింది. సహాయ కోచ్ జేమ్స్ హూప్స్ అన్నట్లుగా, క్యాచ్లు పట్టి ఉంటే ఫలితాలు మరోలా ఉండేవి. సముద్ర మట్టానికి 1,457 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటే ఈ మైదానంలో గాలి పల్చగా ఉంటుంది. ఫలితంగా బంతి వేగంగా సీమ్ అవుతుందని పిచ్ క్యూరేటర్లు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది బ్యాటర్లకు అనుకూలించినా, అర్ష్దీప్ సింగ్, మిచెల్ స్టార్క్ వంటి బౌలర్లు స్వింగ్తో మాయ చేయగలరు. పంజాబ్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ నుంచి ఒక భారీ ఇన్నింగ్స్ రావాల్సి ఉంది. అలాగే ఢిల్లీకి కేఎల్ రాహుల్ ఫామ్ ఆ జట్టుకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ధర్మశాల పిచ్ సాధారణంగా పేస్, బౌన్స్కు సహకరిస్తుంది. బ్యాటర్లకు కూడా ఇది స్వర్గధామంగా మారనుంది.
పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) తుదిజట్టు అంచనా
శ్రేయస్ అయ్యర్ (సి), ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్, ప్రియాన్ష్ ఆర్య, సూర్యాంశ్ షెగ్డే, మార్కస్ స్టోయినిస్, శశాంక్ సింగ్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, మార్కో జాన్సెన్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: హర్ప్రీత్ బ్రార్)
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) తుదిజట్టు అంచనా..
కెఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ పోరెల్, నితీష్ రాణా, ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, అక్షర్ పటేల్ (కెప్టెన్), డేవిడ్ మిల్లర్, అశుతోష్ శర్మ, అఖీబ్ నబీ, లుంగి ఎంగిడి, మిచెల్ స్టార్క్, ముఖేష్ కుమార్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: సమీర్ రిజ్వీ)
