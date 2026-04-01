  • PBKS vs GT: గుజరాత్‌పై పంజాబ్‌ పంజా.. బ్యాట్‌తో ప్రత్యర్థుల్లో కల్లోలం రేపిన కనోల్లీ

PBKS vs GT: గుజరాత్‌పై పంజాబ్‌ పంజా.. బ్యాట్‌తో ప్రత్యర్థుల్లో కల్లోలం రేపిన కనోల్లీ

22 Years Old Cooper Connolly 74 Not Out Punjab Kings Win By 5 Wickets Against Gujarat Titans: జట్టు ఆశలు సన్నగిల్లిన వేళ ఒకే ఒక్కడు గ్రౌండ్‌లో పాతుకుపోయి తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. వరుసగా వికెట్లు పడుతున్నా ఏమాత్రం నిరుత్సాహానికి గురి కాకుండా గొప్పగా పోరాడి పంజాబ్‌ కింగ్స్‌కు విజయాన్ని అందించాడు. చివరి వరకు పోరాడిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌కు నిరాశ మిగిలింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 1, 2026, 12:03 AM IST

PBKS vs GT: గుజరాత్‌పై పంజాబ్‌ పంజా.. బ్యాట్‌తో ప్రత్యర్థుల్లో కల్లోలం రేపిన కనోల్లీ

Cooper Connolly Performance: ఐపీఎల్‌ 2026లో అసలైన మజా గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌, పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ మ్యాచ్‌లో లభించింది. ఉత్కంఠ రేపే మ్యాచ్‌లో చివరకు పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ విజయం సాధించగా.. గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ తృటిలో విజయ అవకాశాలను దూరం చేసుకుంది. కూపర్‌ కనోల్లీ కుమ్మేయడంతో పంజాబ్‌కు విజయం వరించింది. ఐపీఎల్‌ 2026 నాలుగో మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌, గుజరాత్‌ హోరాహోరీగా తలపడగా.. ప్రేక్షకులకు చక్కటి వినోదం లభించింది. గుజరాత్‌పై పంజాబ్‌ 3 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.

న్యూ చండీగడ్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ 6 వికెట్లు కోల్పోయి 162 పరుగులు చేయగా.. ఛేదనకు దిగిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ 19.1 ఓవర్‌లో 7 వికెట్ల నష్టానికి 165 పరుగులు చేసి మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. బ్యాటర్లందరూ ఔటవుతున్న వేళ గ్రౌండ్‌లో పాతుకుపోయిన కుర్రాడు కూపర్‌ కనోల్లీ బ్యాట్‌తో కుమ్మేశాడు. ఆఖరి వరకు క్రీజులో నిలిచి జట్టుకు తొలి విజయాన్ని అందించాడు. చివరి వరకు గుజరాత్ పోరాడినా తొలి మ్యాచ్ లో ఓటమి తప్పలేదు.

టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ 6 వికెట్ల నష్టానికి 162 చేసి నామమాత్ర లక్ష్యాన్ని ప్రత్యర్థికి విధించింది. షారూక్‌ ఖాన్‌ (4), సాయి సుదర్శన్‌ (13), వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ (18) తక్కువ స్కోర్‌కు పరిమితమవగా.. కెప్టెన్‌ శుభమన్‌ గిల్‌, జోస్‌ బట్లర్‌ పరవాలేదనిపించారు. తొలి మ్యాచ్‌లో శుభమన్‌ గిల్‌ సత్తా చాటుతాడనుకుంటే 27 బంతుల్లో 38 పరుగులకు పరిమితమయ్యాడు. వాటిలో 6 ఫోర్లు ఉండగా.. ఒక్క సిక్సర్‌ కూడా బాదలేదు. జోస్‌ బట్లర్‌ 33 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేసి రాణించగా.. గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌ 25 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించాడు. రాహుల్‌ తెవాటియా చివరలో 11 పరుగులతో మెరిశాడు. పంజాబ్‌ బౌలర్లో విజయ్‌ కుమార్‌ వైశాఖ్‌ మూడు వికెట్లు తీసి అద్భుతం చేయగా.. యుజువేంద్ర చాహల్‌ 2 వికెట్లు, జాన్సన్‌ ఒక వికెట్‌ తీశాడు.

ఛేదనకు దిగిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ విజయం కోసం తీవ్రంగా పోరాడింది. మ్యాచ్‌ ఫలితం అటు ఇటు ఉన్న సమయంలో బ్యాటర్లు గొప్పగా పుంజుకుని ఆడడంతో తొలి మ్యాచ్‌ను కైవసం చేసుకున్నారు. ఛేదనతోపాటు మ్యాచ్‌లో చెప్పుకోవాల్సింది కూపర్‌ కనోల్లీ ప్రదర్శన గురించే. వన్‌ డౌన్‌ దిగిన కూపర్‌ కనోల్లీ తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. మొదట దూకుడుగా ఆడిన అతడు తర్వాత వికెట్లు పడుతున్న సమయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఆడి మెచ్యురిటీ కనబర్చాడు. సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఫోర్లు, సిక్సర్లు బాదుతూనే సింగిల్స్‌, డబుల్స్‌ కూడా తీశాడు. ఫలితంగా 44 బంతుల్లో 72 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఓపెనర్‌ ప్రియాన్ష్‌ ఆర్య 7 పరుగులకే ఔటవగా.. ప్రభుసిమ్రాన్‌ సింగ్‌ 37 పరుగులతో రాణించాడు.

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో అద్భుతంగా ఆడిన కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ ఈ మ్యాచ్‌లో 18 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. నేహాల్‌ వదేరా, (3), శశాంక్‌ సింగ్‌ (4), మార్కో జేన్సన్‌ (9) తక్కువ పరుగులు చేయగా.. మార్కస్‌ స్టోయినీస్‌ డకౌట్‌ అయ్యాడు. గుజరాత్‌ బౌలర్లు పంజాబ్‌ బ్యాటర్లను బెంబేలెత్తించారు. వికెట్ల మీద వికెట్లు తీసి ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతీయగా.. కూపర్‌ వికెట్‌ను మాత్రం తీయలేకపోయారు. ప్రసిద్‌ కృష్ణ మూడు వికెట్లతో సత్తా చాటగా.. రబడా, అశోక్‌ శర్మ, రషీద్‌ ఖాన్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ తలా ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

