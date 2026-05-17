/PBKS Vs RCB Prediction: ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి..బెంగళూరు గెలవాలని చెన్నై ఫ్యాన్స్ పూజలు..ఎందుకో తెలుసా?

PBKS Vs RCB Match Prediction: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో నేడు మరో కీలక మ్యాచ్ జరగనుంది. ధర్మశాల స్టేడియం వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, పంజాబ్ కింగ్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ గెలిచి టేబుల్ టాప్ ప్లేస్ పదిలం చేసుకోవడం సహా ప్లేఆఫ్స్కు అధికారికంగా అర్హత సాధించాలని ఆర్సీబీ యోచిస్తుండగా.. ఇందులో ఎలాగైనా గెలిచి ప్లేఆఫ్స్ రేసులో నిలవాలని పంజాబ్ కసరత్తులు చేస్తుంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ గెలిస్తే, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్లే అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్లో పంజాబ్ గెలిస్తే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఉప్పు-నిప్పులా ఉండే ఆర్సీబీ, సీఎస్కే ఫ్యాన్స్.. తొలిసారి ఆర్సీబీ గెలవాలని సీఎస్కే ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు.
ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టిక ప్రకారం.. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ఆడిన 12 మ్యాచ్ల్లో 8 గెలుపొంది 16 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో ఉంది. మరోవైపు పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు ఆడిన 12 మ్యాచ్ల్లో 6 గెలుపొంది కేవలం 13 పాయింట్లతో (ఒక మ్యాచ్ డ్రా) నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్లాలంటే పంజాబ్ ఈ మ్యాచ్ కచ్చితంగా గెలవాల్సిందే. ఒకవేళ ఓడితే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించే అవకాశం ఉంది. కానీ, ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ ఓడినా ప్లేఆఫ్స్కు చేరే అవకాశం ఉంది.
పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్ను వరుస విజయాలతో మొదలెట్టి..ఆ తర్వాత వరుస ఓటములతో సతమతమవుతుంది. పంజాబ్ ఆడిన గత 5 మ్యాచ్ల్లో వరుస ఓటమి పాలవ్వడం గమనార్హం. పంజాబ్ పేలవ ప్రదర్శన కారణంగా రాజస్థాన్ రాయల్స్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వంటి జట్లకు ప్లేఆఫ్ రేసులో నిలిచే పంజాబ్ మార్గం చూపినట్లు అయ్యింది.
మరోవైపు ఆర్సీబీ జట్టు ప్రస్తుత సీజన్లో నిలకడగా రాణిస్తుంది. ఆడిన 12 మ్యాచ్ల్లో +1.053 నెట్ రన్ రేట్తో కలిపి మొత్తం 16 పాయింట్లు సాధించింది. అయితే కేవలం 4 మ్యాచ్ల్లో ఆర్సీబీ ఓటమి పాలవ్వడం గమనార్హం. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో రాణిస్తున్న డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు మరోసారి ట్రోఫీని సొంతం చేసుకోవాలని కసరత్తులు చేస్తోంది.
హెడ్-టూ-హెడ్ మ్యాచ్లు..
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ చరిత్రలో పంజాబ్ కింగ్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు 37 సార్లు తలపడ్డాయి. వీరిద్దరి పోటీ హోరాహోరీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే 18 మ్యాచ్ల్లో పంజాబ్ గెలవగా.. 19 మ్యాచ్ల్లో ఆర్సీబీ గెలవడం గమనార్హం.
పంజాప్ కింగ్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
ప్రియాంష్ ఆర్య, విష్ణు వినోద్ (వికెట్ కీపర్), కూపర్ కొన్నోలీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), సూర్యాంష్ షెడ్గే, శశాంక్ సింగ్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, మార్కో జాన్సెన్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, అర్ష్దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్).
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తుదిజట్టు అంచనా..
విరాట్ కోహ్లీ, జాకబ్ బెథెల్, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), టిమ్ డేవిడ్, వెంకటేష్ అయ్యర్, కృనాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్, రకీష్ సలాం దార్, జోష్ హేజిల్వుడ్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: జాకబ్ డఫీ)
