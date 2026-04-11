Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 11, 2026, 07:42 PM IST

PBKS Vs SRH Match: సన్‌రైజర్స్‌పై పంజాబ్ కింగ్స్ ఘనవిజయం..కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్!

PBKS Vs SRH Match 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ (ఐపీఎల్)లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు ఇప్పుడు మరో విజయాన్ని తమ ఖాతాలో వేసుకుంది. కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో జరగాల్సిన గత మ్యాచ్‌ వర్షం కారణంగా రద్దవ్వగా.. ఇప్పుడు సన్‌రైజర్స్‌పై గెలిచి సత్తా చాటింది. 220 పరుగుల లక్ష్యాన్ని అవలీలగా 18.5 ఓవర్లలో ఛేదించి.. ఈ సీజన్‌లో మరో బలమైన జట్టుగా నిలిచింది. ఈ గెలుపుతో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో 7 పాయింట్లతో రెండో స్థానానికి చేరుతుంది. 

న్యూ ఛంఢీఘర్‌లోని మహారాజ యుధవీంద్ర అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన ఐపీఎల్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుతో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ తలపడింది. టాస్ గెలిచిన పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. టాస్ ఓడి తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో బ్యాటింగ్ చేసిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి 219 పరుగులను రాబట్టారు. ఆరంభం నుంచే సన్‌రైజర్స్ బ్యాటర్లు విజృంభించారు. 

ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌తో 28 బంతుల్లో 74 పరుగులు రాబట్టి పవర్‌ప్లే‌లో ఎక్కువ స్కోర్ రాబట్టేందుకు కృషి చేశాడు. ఇందులో 8 సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లు ఉన్నాయి. అభిషేక్‌కు తోడుగా బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ట్రావిస్ హెడ్ 23 బంతుల్లో 38 పరుగులు రాబట్టి మెరుగైన భాగస్వామ్యం అందించేందుకు తన వంతు ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ (27), క్లాసెన్ (39) తమదైన ఇన్నింగ్స్‌తో స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించడంలో విజయం సాధించారు. 

ఆ వెంటనే వచ్చిన సన్‌రైజర్స్ బ్యాటర్లు అనుకున్నంత స్థాయిలో రాణించకపోవడం వల్ల 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయిన సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు  219 పరుగులతో సరిపెట్టుకుంది. మరోవైపు పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలర్లలో అర్ష్‌దీప్ సింగ్, శశాంక్ సింగ్ తలో రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా.. జేవియర్ ఓ వికెట్ సాధించాడు. 

ఆ తర్వాత సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు నిర్దేశించిన 220 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేధించేందుకు బరిలో దిగిన పంజాబ్ కింగ్స్ బ్యాటర్లు ఆదినుంచే ఆకట్టుకునే ప్రదర్శన చేశారు. ఓపెనర్లు ప్రియాన్ష్ ఆర్య (57 పరుగులు; 5 సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లు), ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (51 పరుగులు; 4 సిక్సర్లు, 4 ఫోర్లు) అర్ధశతకాలతో దూకుడుగా ఆడారు. వీరిద్దరూ కలిసి 100 పరుగులకు పైగా భాగస్వామ్యం రాబట్టి పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుకు టెన్షన్ లేని ఛేజింగ్ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. 

ఆ తర్వాత వచ్చిన కూపర్ కాన్లీ 11 పరుగులకే వెనుదిరిగినా.. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ తనదైన బ్యాటింగ్‌తో హాఫ్ సెంచరీ చేసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. 33 బంతుల్లో 69 పరుగులు రాబట్టి (5 సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లు) తనదైన మార్క్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. నేహాల్ వధేరా 14 పరుగులు చేయగా.. శశాంక్ సింగ్ 16 పరుగులు రాబట్టారు. దీంతో 18.5 ఓవర్లలో నిర్దేశిత లక్ష్యాన్ని చేధించిన పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు ఈ లీగ్‌లో తమ మూడో విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంటూ.. పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి చేరుకున్నారు. మరోవైపు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ బౌలర్లలో శివాంగ్ కుమార్ 3 వికెట్లు పడగొట్టగా.. హర్ష్ దుబే ఒక్క వికెట్ పడగొట్టగలిగారు. 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

