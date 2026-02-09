PCB Demands ICC Revenue Share: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత్-పాక్ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్పై నెలకొన్న ఉత్కంఠ కొత్త మలుపు తీసుకుంది. మొన్నటి వరకు "భారత్తో ఆడేదే లేదు" అని భీష్మించుకూర్చున్న పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB), ఇప్పుడు మెత్తబడినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఐసీసీ (ICC) ముందు పాక్ మూడు వింతైన డిమాండ్లను ఉంచినట్లు సమాచారం.
మ్యాచ్ బహిష్కరిస్తే ఐసీసీ నుండి ఎదురయ్యే కఠిన చర్యలకు భయపడిన పీసీబీ, ఇప్పుడు 'బేరసారాల' పర్వానికి తెరలేపింది. తమను ఒప్పించాలంటే ఈ మూడు డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని కోరుతోంది.
ఐసీసీ రెవెన్యూలో అధిక వాటా
భారత్-పాక్ మ్యాచ్ల వల్ల ఐసీసీకి వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తోందని, అందులో తమకు ఇచ్చే వాటాను పెంచాలని పాక్ డిమాండ్ చేస్తోంది. భారత జట్టు క్రేజ్ వల్ల వచ్చే లాభాల్లో తమకు పెద్ద పీట వేయాలని పీసీబీ కోరడం విశేషం.
ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల పునరుద్ధరణ
అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యకరమైన డిమాండ్ ఇది. గత పదేళ్లుగా నిలిచిపోయిన భారత్-పాక్ ద్వైపాక్షిక సిరీస్లను మళ్లీ ప్రారంభించాలని పీసీబీ పట్టుబడుతోంది. ఒకవైపు మ్యాచ్ ఆడబోమని చెబుతూనే, మరోవైపు సిరీస్లు కావాలని కోరడం వారి ద్వంద్వ వైఖరిని సూచిస్తోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
'హ్యాండ్షేక్' ప్రోటోకాల్
ఖేల్ రత్న లేదా స్పోర్ట్స్మన్షిప్ పేరుతో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ డిమాండ్ను ముందుకు తెచ్చింది. మ్యాచ్కు ముందు, తర్వాత భారత ఆటగాళ్లు తప్పనిసరిగా పాక్ ఆటగాళ్లకు కరచాలనం చేయాలనే నిబంధనను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని కోరుతోంది. మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య ఉండే ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకే ఈ ప్రతిపాదన అని వారు చెబుతున్నారు.
పాకిస్థాన్ పెట్టిన ఈ షరతులపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI), ఐసీసీ ఎలా స్పందిస్తాయన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల విషయంలో భారత ప్రభుత్వం అనుమతి లేకుండా బీసీసీఐ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఆదాయం వాటా విషయంలో ఇతర సభ్య దేశాలు అంగీకరిస్తాయా అనేది సందేహమే.
కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న ఈ మ్యాచ్ను అడ్డుపెట్టుకుని పాక్ తన పాత డిమాండ్లను నెరవేర్చుకోవాలని చూస్తోంది. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో జరిగే ఈ మ్యాచ్ భవితవ్యం ఇప్పుడు ఐసీసీ తీసుకునే నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంది.
