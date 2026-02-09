English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Pakistan Demand ICC: భారత్‌తో ఆడేందుకు పాక్ కండీషన్స్.. ఐసీసీ ముందు పాకిస్థాన్ 3 వింత డిమాండ్లు!

Pakistan Demand ICC: భారత్‌తో ఆడేందుకు పాక్ 'కండీషన్స్'.. ఐసీసీ ముందు పాకిస్థాన్ 3 వింత డిమాండ్లు!

PCB Demands ICC Revenue Share: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత్-పాక్ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్‌పై నెలకొన్న ఉత్కంఠ కొత్త మలుపు తీసుకుంది. మొన్నటి వరకు "భారత్‌తో ఆడేదే లేదు" అని భీష్మించుకూర్చున్న పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB), ఇప్పుడు మెత్తబడినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఐసీసీ (ICC) ముందు పాక్ మూడు వింతైన డిమాండ్లను ఉంచినట్లు సమాచారం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 9, 2026, 12:39 PM IST

Trending Photos

Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. డిగ్రీ అర్హతతో పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌లో 5,138 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
5
Bank Jobs 2026
Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. డిగ్రీ అర్హతతో పంజాబ్‌ నేషనల్‌ బ్యాంక్‌లో 5,138 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
Mumaith Khan Health: ఏడేళ్లు మంచం మీదే..ఐటెం గర్ల్ ముమైత్ ఖాన్ దీనగాధ..ఊహించని ట్విస్ట్!
6
Mumaith Khan
Mumaith Khan Health: ఏడేళ్లు మంచం మీదే..ఐటెం గర్ల్ ముమైత్ ఖాన్ దీనగాధ..ఊహించని ట్విస్ట్!
Telangana Housing Scheme: తెలంగాణ ప్రజలకు శుభవార్త.. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Telangana Indiramma Houses
Telangana Housing Scheme: తెలంగాణ ప్రజలకు శుభవార్త.. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Budhaditya Raja yogam: బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..
7
Budhaditya Rajyoga
Budhaditya Raja yogam: బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కీ జాక్ పాట్.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..
Pakistan Demand ICC: భారత్‌తో ఆడేందుకు పాక్ 'కండీషన్స్'.. ఐసీసీ ముందు పాకిస్థాన్ 3 వింత డిమాండ్లు!

PCB Demands ICC Revenue Share: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో భారత్-పాక్ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్‌పై నెలకొన్న ఉత్కంఠ కొత్త మలుపు తీసుకుంది. మొన్నటి వరకు "భారత్‌తో ఆడేదే లేదు" అని భీష్మించుకూర్చున్న పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB), ఇప్పుడు మెత్తబడినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఐసీసీ (ICC) ముందు పాక్ మూడు వింతైన డిమాండ్లను ఉంచినట్లు సమాచారం.

Add Zee News as a Preferred Source

మ్యాచ్ బహిష్కరిస్తే ఐసీసీ నుండి ఎదురయ్యే కఠిన చర్యలకు భయపడిన పీసీబీ, ఇప్పుడు 'బేరసారాల' పర్వానికి తెరలేపింది. తమను ఒప్పించాలంటే ఈ మూడు డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని కోరుతోంది.

ఐసీసీ రెవెన్యూలో అధిక వాటా
భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌ల వల్ల ఐసీసీకి వేల కోట్ల ఆదాయం వస్తోందని, అందులో తమకు ఇచ్చే వాటాను పెంచాలని పాక్ డిమాండ్ చేస్తోంది. భారత జట్టు క్రేజ్ వల్ల వచ్చే లాభాల్లో తమకు పెద్ద పీట వేయాలని పీసీబీ కోరడం విశేషం.

ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌ల పునరుద్ధరణ
అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యకరమైన డిమాండ్ ఇది. గత పదేళ్లుగా నిలిచిపోయిన భారత్-పాక్ ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లను మళ్లీ ప్రారంభించాలని పీసీబీ పట్టుబడుతోంది. ఒకవైపు మ్యాచ్ ఆడబోమని చెబుతూనే, మరోవైపు సిరీస్‌లు కావాలని కోరడం వారి ద్వంద్వ వైఖరిని సూచిస్తోందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

'హ్యాండ్‌షేక్' ప్రోటోకాల్
ఖేల్ రత్న లేదా స్పోర్ట్స్‌మన్‌షిప్ పేరుతో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ డిమాండ్‌ను ముందుకు తెచ్చింది. మ్యాచ్‌కు ముందు, తర్వాత భారత ఆటగాళ్లు తప్పనిసరిగా పాక్ ఆటగాళ్లకు కరచాలనం చేయాలనే నిబంధనను కచ్చితంగా అమలు చేయాలని కోరుతోంది. మైదానంలో ఆటగాళ్ల మధ్య ఉండే ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకే ఈ ప్రతిపాదన అని వారు చెబుతున్నారు.

పాకిస్థాన్ పెట్టిన ఈ షరతులపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI), ఐసీసీ ఎలా స్పందిస్తాయన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌ల విషయంలో భారత ప్రభుత్వం అనుమతి లేకుండా బీసీసీఐ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఆదాయం వాటా విషయంలో ఇతర సభ్య దేశాలు అంగీకరిస్తాయా అనేది సందేహమే.

కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న ఈ మ్యాచ్‌ను అడ్డుపెట్టుకుని పాక్ తన పాత డిమాండ్లను నెరవేర్చుకోవాలని చూస్తోంది. ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలో జరిగే ఈ మ్యాచ్ భవితవ్యం ఇప్పుడు ఐసీసీ తీసుకునే నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంది.

Also Read: EPFO Wage Limit Hike: ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్..ఈపీఎఫ్ఓ కీలక ప్రకటన! పెరగనున్న కనీస పెన్షన్?!

Also Read: Bomb Threat Schools Delhi: ఢిల్లీలో బాంబు కలకలం..పార్లమెంటు, 9 పాఠశాలలకు బెదిరింపులు..రంగంలోకి బాంబు స్క్వాడ్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

India vs PakistanPCB Demands for IND-PAK MatchT20 World Cup 2026ICC Revenue Share Disputeind vs pak

Trending News