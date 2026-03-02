PCB Fine 50 Lakh: టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత పాకిస్థాన్ జట్టుకు భారీ షాక్..ఒక్కో ఆటగాడికి రూ.50 లక్షలు జరిమానా!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PCB Fines Pakistani Players: ఇటీవలే జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నీ నుంచి పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు వైదొలగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇదే విషయమై ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు ఆటగాళ్ల ప్రదర్శనపై అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో ఆటగాళ్లపై రూ.50 లక్షల జరిమానా విధించినట్లు జాతీయ మీడియాలో వార్తాకథనాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 2, 2026, 01:37 PM IST

PCB Fines Pakistani Players: ఇటీవలే జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నీ నుంచి పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు వైదొలగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇదే విషయమై ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు ఆటగాళ్ల ప్రదర్శనపై అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు సమాచారం. దీంతో ఆటగాళ్లపై రూ.50 లక్షల జరిమానా విధించినట్లు జాతీయ మీడియాలో వార్తాకథనాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఐసీసీ ఈవెంట్‌లో సెమీఫైనల్స్‌కు చేరుకోలేకపోవడంతో పాక్ జట్టు‌లోని ఒక్కో ఆటగాడిపై రూ.50 లక్షల జరిమానా విధించినట్లు తెలుస్తోంది. 

వెలువడిన కొన్ని నివేదికల ప్రకారం.. T20 ప్రపంచకప్ సెమీ-ఫైనల్స్‌కు చేరుకోలేకపోవడం వల్ల పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు తమ దేశ ఆటగాళ్లపై కొరడా ఝళిపించింది. ఒక్కో ఆటగాడు పాకిస్థాన్ కరెన్సీలో 50 లక్షల పాకిస్తానీ రుపియా అనగా భారత కరెన్సీ ప్రకారం ఒక్కో ఆటగాడు రూ.16.28 లక్షలను బోర్డుకు జరిమానా కట్టాల్సి ఉంది. అయితే టీ20 ప్రపంచకప్ గ్రూప్ దశలోనే టీమ్ఇండియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పాక్ జట్టు ఓటమి పాలవ్వడం వల్ల  ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ మ్యాచ్ ఓటమి కారణంగా టోర్నీలో గెలుపు ఆశలు చెమ్మగిల్లినట్లు వెల్లడించింది.

పాకిస్థాన్ జట్టు మరోసారి నాకౌట్ స్టేజ్‌కు చేరుకోలేకపోయింది. ఆ జట్టు గ్రూప్ దశలోనే నిష్క్రమించగా.. టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్స్ కోసం ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, సౌతాఫ్రికా, టీమ్ఇండియా సిద్ధమవుతున్నాయి. గ్రూప్ మ్యాచ్‌ల్లో పాక్ జట్టులో పోటీతత్వం కనిపించినా.. చివరికి ఓటమి పాలవ్వడం వల్ల నాకౌట్ దశకు చేరుకోలేకపోయిందని నివేదికలు అంటున్నాయి. సూపర్-8 దశలో కూడా తీవ్ర ఒత్తిడికి లోనయ్యి మ్యాచ్‌లను చేతులారా చేజార్చుకుందని చెబుతున్నాయి. 

న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దవ్వగా.. దీని వల్ల పాకిస్తాన్ జట్టు గెలుపు అవకాశాలు భారీగా కుప్పకూలిపోయాయి. ఒకవేళ ఆ మ్యాచ్ జరిగి ఉంటే ఫలితం వేరేలా ఉండొచ్చని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అదిలా ఉండగా ఆ తర్వాత జరిగిన ఇంగ్లాండ్‌తో మ్యాచ్‌లో ఓటమి పాలవ్వగా.. అప్పటికే సెమీస్ రేసు నుంచి తప్పుకున్నట్లు అయ్యింది. చివరిగా శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రన్‌రేట్ ఆధారంగా గెలిచి ఉండాల్సింది. కానీ, లంక బ్యాటర్లు పాక్ సెమీస్ చేరే అవకాశాన్ని నీరుగార్చారు. 

దీంతో టీ20 ప్రపంచకప్ మొత్తంగా ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన పట్ల పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు తీవ్రంగా మండిపడినట్లు తెలుస్తోంది. వారి ప్రదర్శన కారణంగా తీవ్ర అసంతృప్తి నడుము ఆటగాళ్లకు జరిమానా విధించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే టోర్నీలో పాక్ ప్రయాణం ముగిసినప్పటికీ, టోర్నమెంట్ మొత్తం ప్రదర్శన నిరాశ కలిగించింది. సెమీ-ఫైనల్స్ చేరుకోలేకపోవడం ప్రపంచ వేదికపై ఆ జట్టు ప్రదర్శనల చుట్టూ పరిశీలనను తీవ్రతరం చేసింది. ఇప్పుడు ఆ జట్టు ఆటగాళ్లపై జరిమానా విధించడం పట్ల ఆ దేశ క్రికెట్ భవిష్యత్తుపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి. 

Also Read: Operation Epic Fury Iran: ఇరాన్‌ను వణికించిన అమెరికా ఆయుధ సంపత్తి..యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్, అమెరికా వాడిన మారణాయుధాలు ఇవే!

Also Read: AP SSC Digital Automation: పదో తరగతి పరీక్షల్లో డిజిటల్ విప్లవం.. ఆటోమేషన్ పద్ధతిలో ఇన్విజిలేటర్ల నియామకం!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

