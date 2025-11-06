Pm Modi: ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్‌ గెలిచిన మహిళల జట్టును ప్రశంసించిన మోదీ.. ఫొటోలు, వీడియో చూశారా..?

Pm Modi Meets Indias Womens World Cup Champions: భారత మహిళా జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ 2025 ఫైనల్లో భారత్ దక్షిణాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించి 52 ఏళ్ల టోర్నమెంట్ చరిత్రలో తొలిసారి టైటిల్ గెలుచుకున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని బుధవారం ఆ జట్టు కలిసింది. వారికి మోదీ అభినందనలు తెలిపారు.
ప్రపంచ కప్లో మూడు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయినప్పటికీ అనంతరం టీమిండియా ధాటిగా ఆడిన తీరును గుర్తుచేసుకుని మరీ మోదీ ప్రశంసించారు. మహిళా ప్లేయర్లతో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ.. భారతదేశంలో క్రికెట్ అంటే కేవలం ఒక ఆట కాదని, అది ప్రజల జీవితంలో భాగమైందని చెప్పారు.
ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఇవాళ మోదీ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. కాగా, ఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాను భారత్ 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించిన విషయం తెలిసిందే. 52 ఏళ్ల ఈ టోర్నమెంట్ చరిత్రలో భారత్ తొలిసారి టైటిల్ గెలుచుకుంది.
Every Indian feels immense pride in Team India’s World Cup victory. It was a delight interacting with the women’s cricket team. Do watch! https://t.co/PkkfKFBNbb
— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2025
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ సారథ్యంలోని భారత్ జట్టు దక్షిణాఫ్రికాను ఓడించి ప్రపంచ కప్ గెలుచుకుంది. ఈ విజయానంతరం బీసీసీఐ మహిళా జట్టుకు రూ.51 కోట్లు బహుమతిగా ప్రకటించింది. టైటిల్ గెలుచుకున్నందుకు మహిళా జట్టుకు రూ.41.77 కోట్లు బహుమతిగా అందాయి. ఇది 2022లో ఉన్న మొత్తానికి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ. బీసీసీఐ అదనంగా రూ.51 కోట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. మహిళా క్రికెట్ను అభివృద్ధి చేయడంలో బీసీసీఐ కీలక పాత్ర పోషించింది.
The victorious Indian Cricket Team met the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji, at his official residence.
We extend our heartfelt gratitude to the Honourable Prime Minister for his words of encouragement and support that continues to inspire #TeamIndia… pic.twitter.com/8vcO4VgPf6
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 6, 2025
ఇప్పటివరకూ ప్రపంచకప్ గెలిచిన జట్లు ఇవే..
1973 – ఇంగ్లాండ్
1977/78 – ఆస్ట్రేలియా
1981/82 – ఆస్ట్రేలియా
1988/89 – ఆస్ట్రేలియా
1993 – ఇంగ్లాండ్
1997/98 – ఆస్ట్రేలియా
2000/01 – న్యూజిలాండ్
2004/05 – ఆస్ట్రేలియా
2008/09 – ఇంగ్లాండ్
2012/13 – ఆస్ట్రేలియా
2017 – ఇంగ్లాండ్
2021/22 – ఆస్ట్రేలియా
2025/26 – భారత్
