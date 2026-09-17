/Prithvi Shaw Engagement: పెళ్లి చేసుకోకుండానే విడాకులు ఇచ్చిన ప్రముఖ క్రికెటర్

Prithvi Shaw Akriti Agarwal Relation: త్వరలో మెడలో మూడు ముళ్లు వేసుకోకుండానే ప్రముఖ క్రికెటర్ పృథ్వీ షాకు అతడికి కాబోయే భార్య భారీ షాక్ ఇచ్చారు. అనూహ్యంగా అతడితో చేసుకున్న నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసుకుంది. అతడితో అనుబంధాన్ని ముగింపు పలుకుతున్నట్లు సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించింది. కొన్నాళ్ల కిందట పృథ్వీ షాతో ఉంగరాలు తొడిగిన ఆకృతి ఇప్పుడు అతడితో వివాహం చేసుకునేందుకు నిరాకరించింది. క్రికెటర్ పృథ్వీ షాతో తన బంధాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నట్లు ఆకృతి ప్రకటన చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
క్రికెటర్ పృథ్వీ షా, ఆకృతి అగర్వాల్ ఈ ఏడాది మార్చిలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. పృథ్వీషాతో జరిగిన తన నిశ్చితార్థాన్ని రద్దు చేసుకున్నట్లు ఆకృతి అగర్వాల్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. తమ ప్రేమను బహిరంగంగా ప్రకటించిన కొన్ని నెలల తర్వాత అతడితో బంధానికి ఆకృతి ముగింపు పలికింది. ఈ మేరకు ఆకృతి అగర్వాల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా ప్రకటించింది. తమ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు, పరిస్థితుల విషయంలో ఉన్న భేదాలను గుర్తించిన తర్వాతే తామిద్దరూ కలిసి ఈ నిర్ణయానికి తీసుకున్నామని వెల్లడించింది.
'మా భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విభిన్న లక్ష్యాలు, పరిస్థితుల కారణంగా నేను, నా కాబోయే భర్త విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని చాలా బాధతో తెలియజేస్తున్నా' అని ఆకృతి అగర్వాల్ తెలిపింది. తమ నిశ్చితార్థం ముగిసిందని ప్రకటిస్తూ.. ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వెనుక తామిద్దరి మధ్య ప్రేమ లేకపోవడం కాదని ఆకృతి అగర్వాల్ స్పష్టం చేసింది. తామిద్దరం ఒకరినొకరు గాఢంగా ప్రేమించుకుంటూనే ఉన్నామని.. అయితే వారి వారి మార్గాలు ఇకపై కలిసి ముందుకు సాగలేవని గ్రహించారని ఆమె తెలిపింది.
'మేము ఒకరినొకరు ఎంతగానో ప్రేమించుకున్నప్పటికీ మా దారులు కలిసి వెళ్లడానికి మార్గం లేదని మేము అంగీకరించాం. మా బాధ్యతలు, ప్రస్తుతం మేము ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా.. పరస్పర అంగీకారంతో మేమిద్దరం వేర్వేరు మార్గాల్లో వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాం' అని ఆకృతి అగర్వాల్ వివరించింది. విడిపోవడానికి గల కారణాల గురించి ఎవరు ఎలాంటి సందేహాలు, ఆలోచనలు చేయరాదని విజ్ఞప్తి చేసింది. తమ ఇద్దరి జీవితాలకు గోప్యత పాటించాలని ఆకృతి అగర్వాల్ కోరింది. తమ జీవితాల్లో తదుపరి అధ్యాయాన్ని విడివిడిగా ప్రారంభిస్తున్న ఈ సమయంలో పృథ్వీ షాకు, తనకు అంతా మంచి కలగాలని ఆకాంక్షించింది. తాము ఒక క్లిష్టమైన కాలాన్ని ఎదుర్కొంటుండడంతో తమ గోప్యతను గౌరవించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసింది. 2026 మార్చిలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న ఈ జంట ఆరు నెలలు ముగిసిన తర్వాత కూడా పెళ్లి చేసుకోకపోవడంతో వారిద్దరూ ఇప్పుడు విడిపోయారు.