Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Prithvi Shaw Engagement: పెళ్లి చేసుకోకుండానే విడాకులు ఇచ్చిన ప్రముఖ క్రికెటర్

Prithvi Shaw Engagement: పెళ్లి చేసుకోకుండానే విడాకులు ఇచ్చిన ప్రముఖ క్రికెటర్

Prithvi Shaw Engagement Break: ప్రముఖ క్రికెటర్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. పెళ్లి కాకుండానే తనకు కాబోయే భార్యతో సంబంధాన్ని రద్దు చేసుకున్నాడు. నిశ్చితార్థంతోనే అతడితో రిలేషన్‌కు ముగింపునిచ్చినట్లు క్రికెటర్‌ పృథ్వీ షాకు కాబోయే భార్య ఆకృతి అగర్వాల్‌ ప్రకటించారు. పెళ్లి పీటలపైకి తమ బంధం వెళ్లడం లేదని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 17, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:41 PM IST
Prithvi Shaw Engagement: పెళ్లి చేసుకోకుండానే విడాకులు ఇచ్చిన ప్రముఖ క్రికెటర్
Image Credit: Prithvi Shaw Akriti Agarwal Breaks Relationship

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
చుట్టూ జనం.. మధ్యలో భయంతో వణికిన యువకుడు.. స్నేహితురాలు చేసిన పని వైరల్‌!
2
3
4
5