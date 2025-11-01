PKL Season 12: ప్రో కబడ్డీ విన్నర్ దబాంగ్ ఢిల్లీకి ప్రైజ్ మనీ ఎంతంటే..? అవార్డుల జాబితా ఇదే..!

Pro Kabaddi Season 12 Winner Dabang Delhi: ప్రో కబడ్డీ లీగ్ (PKL)-12వ సీజన్లో దబాంగ్ ఢిల్లీ కేసీ విజేతగా అవతరించింది. ఢిల్లీలోని త్యాగరాజ్ ఇండోర్ స్టేడియంలో శుక్రవారం ఉత్కంఠగా సాగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో 31-28 తేడాతో టేబుల్ టాపర్ పుణెరి పల్టన్ను ఓడించింది. ఫలితంగా ఆషు మాలిక్ కెప్టెన్సీలోని ఢిల్లీ రెండోసారి పీకేఎల్ టైటిల్ అందుకుంది. గతంలో 8వ సీజన్లో ఢిల్లీ ట్రోఫీ నెగ్గిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుత హెడ్ కోచ్ జోగిందర్ నర్వాల్ అప్పుడు ఆ జట్టుకు కెప్టెన్గా ఉండటం విశేషం. తద్వారా పీకేఎల్లో కెప్టెన్గా, హెడ్కోచ్గా టైటిల్ గెలిచిన రెండో వ్యక్తిగా జోగిందర్ నిలిచాడు.
ఈ విజయంతో దబాంగ్ ఢిల్లీ ఓ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకుంది. సీజన్ 2లో యు ముంబా తర్వాత, సొంతగడ్డపై ఆడుతూ ట్రోఫీ గెలిచిన తొలి జట్టుగా రికార్డు సృష్టించింది. ఇదే మ్యాచ్లో ఢిల్లీ డిఫెండర్ ఫజల్ అత్రాచలి పీకేఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైన విదేశీ ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
ఇక పుణెరి పల్టన్తో ఆద్యంతం ఉత్కంఠగా సాగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఢిల్లీ రైడర్ నీరజ్ నర్వాల్ 8 పాయింట్లతో సత్తా చాటగా.. అజింక్య పవార్ 6 పాయింట్లతో రాణించాడు. మరోవైపు, పుణెరి పల్టన్ తరఫున ఆదిత్య షిండే సూపర్ టెన్ సాధించినా.. అభినేష్ నాడరాజన్ 4 ట్యాకిల్ పాయింట్లతో మెప్పించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది.
విజేతకు ప్రైజ్మనీ ఎంతంటే..?
విజేత దబాంగ్ ఢిల్లీ ప్రైజ్మనీ- రూ. 3 కోట్లు
రన్నరప్ పుణెరి పల్టన్ ప్రైజ్మనీ- రూ. 1.8 కోట్లు
వివిధ అవార్డులు గెలిచిన ఆటగాళ్లు వీరే..
మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్- ఫజల్ అట్రాచలీ (దబాంగ్ ఢిల్లీ)
బెస్ట్ రైడర్- అయాన్ లోహచబ్ (పట్నా పైరేట్స్)- 316 రైడింగ్ పాయింట్లు
బెస్ట్ డిఫెండర్- నవదీప్ (పట్నా పైరేట్స్)- 73 టాకిల్ పాయింట్లు
మషాల్ స్పోర్ట్స్ న్యూ యంగ్ ప్లేయర్- దీపక్ శంకర్ (బెంగళూరు బుల్స్)
ఫైనల్లో దూసుకెళ్ళి దుమ్మురేపిన దబాంగ్ ఢిల్లీ 💥
పూణెరి పల్టన్పై అదరగొట్టి ఛాంపియన్స్గా నిలిచారు 😎 🙌
చూడండి | PKL | FINAL | Dabang Delhi KC vs Puneri Paltan లైవ్
Star Sports 1 Telugu & JioHotstar లో#ProKabaddi #PKL12 pic.twitter.com/ZaOFcT95IY
— StarSportsTelugu (@StarSportsTel) October 31, 2025
PKL 12 సీజన్ల విజేతల జాబితా ఇదే..
సీజన్ 1: జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్
సీజన్ 2: యు ముంబా
సీజన్ 3: పట్నా పైరేట్స్
సీజన్ 4: పట్నా పైరేట్స్
సీజన్ 5: పట్నా పైరేట్స్
సీజన్ 6: బెంగళూరు బుల్స్
సీజన్ 7: బెంగాల్ వారియర్స్
సీజన్ 8: దబాంగ్ ఢిల్లీ కేసీ
సీజన్ 9: జైపూర్ పింక్ పాంథర్స్
సీజన్ 10: పుణెరి పల్టన్
సీజన్ 11: హర్యానా స్టీలర్స్
సీజన్ 12: దబాంగ్ ఢిల్లీ కేసీ
Also Read: Jemimah Rodrigues: బ్యాట్తో బౌండరీలు.. బ్యాంక్లో కోట్ల సంపాదన.. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ నికర ఆస్తి ఎంతో తెలుసా..?
Also Read: Pant vs Kohli: కోహ్లీని అవమానించిన రిషబ్ పంత్.. నెట్టింట రచ్చ ఏం జరిగిందో తెలుసా?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook