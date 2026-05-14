Tilak Varma Heroic Batting: ప్లేఆఫ్స్ రేసులో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఆరంభంలో అదిరిపోయే మ్యాచ్లతో ఓటమి లేకుండా ఆడిన పంజాబ్ కింగ్స్ సెకండాఫ్లో పరిస్థితి రివర్స్ మారింది. ఇప్పుడు వరుస ఓటములు చవిచూస్తూ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను దూరం చేసుకుంటోంది. తాజాగా ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్ను కూడా పంజాబ్ కోల్పోయింది. విజయం కోసం చివరి బంతి వరకు పోరాడినా ఫలితం నిరాశ మిగిల్చింది. తిలక్ వర్మ భారీ ఇన్నింగ్స్తో మ్యాచ్ను గెలిపించి ముంబై జట్టుకు ఊరటనిచ్చాడు. ధర్మశాల వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్పై ముంబై 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ కింగ్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 8 వికెట్లు కోల్పోయి 200 స్కోర్ చేసింది. ప్రభు సిమ్రాన్ సింగ్ అర్ధ సెంచరీతో అదరగొట్టగా.. అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ రాణించాడు. ముంబై బౌలింగ్లో శార్దూల్ ఠాకూర్ నాలుగు వికెట్లతో నిప్పులు చెరగగా.. దీపక్ చాహర్ రెండు వికెట్లు తీశాడు. ఓడిపోయే మ్యాచ్ను తిలక్ వర్మ తిప్పేశాడు. 19.5 ఓవర్లలో ముంబై జట్టు లక్ష్యం పూర్తి చేసి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. అజ్మతుల్లా రెండు వికెట్లు తీసినా మిగతా బౌలర్లు చేతులెత్తేయడంతో పంజాబ్ మరో ఓటమిని ఖరారు చేసుకుంది.
మొదట ఆడిన పంజాబ్ కింగ్స్ పోరాడి రెండొందల పరుగులు చేసింది. ప్రియాన్ష్ ఆర్య (22), కూపర్ కనోలి (21) భారీగా పరుగులు చేయలేదు.. మిగతా బ్యాటర్లు కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (5), సూర్యాంశు షిగ్డే (8), శశాంక్ సింగ్ (2), మార్కో జాన్సన్ (2), తక్కువ పరుగులకే ఔటయి తీవ్ర నిరాశపర్చారు. తక్కువ స్కోర్ ఉన్న వేళ అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ అద్భుతంగా ఆడి ఎంతో విలువైన 38 పరుగులు నమోదుచేశాడు. ఆఖరులో విష్ణు వినోద్ (15), క్సేవియర్ బార్ట్లెట్ (18) కొన్ని పరుగులు చేసి స్కోర్ను 200కు చేర్చారు. చెప్పుకోవాల్సిందల్లా ముంబై బౌలింగ్ అద్భుతంగా పడింది. శార్దూల్ ఠాకూర్ అద్భుతంగా బంతులు వేసి నాలుగు వికెట్లు తీసి పంజాబ్పై పంజా విసిరాడు. దీపక్ చాహర్ రెండు వికెట్లు, కార్బిన్ బోస్చ్, రాజ్ బవ తలో వికెట్ తీశారు.
మోస్తరు లక్ష్యమైనా ముంబై ఇండియన్స్ గత ఫలితాలను చూస్తే సాధించదేమో అనిపించింది. దానికి తగ్గట్టుగానే ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ (25) ఓపెనింగ్ కొనసాగగా.. నమన్ ధిర్ (9) కూడా నిరాశపర్చాడు. ఈ సమయంలో ఓపెనర్ రియాన్ రికల్టన్ 23 బంతుల్లో 48 పరుగులు చేసి గొప్ప ఆరంభాన్నిచ్చాడు. అనంతరం వచ్చిన తిలక్ వర్మ చెలరేగి ఆడాడు. 33 బంతుల్లో అత్యంత వేగంగా 75 పరుగులు చేసి దుమ్మురేపి నాటౌట్గా నిలిచాడు. 6 బౌండరీలు, 6 సిక్సర్లతో అదరగొట్టాడు. మిగతా బ్యాటర్లు వచ్చి వెళ్తున్నా తిలక్ మాత్రం ఎక్కడా తగ్గకుండా ఆడి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. తిలక్కు సహకరిస్తూ తర్వాత వచ్చినబ్యాటర్లు షెర్ఫాన్ రూథర్ఫర్డ్ (20), విల్ జాక్స్ (25) పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో భాగమయ్యారు. ప్లేఆఫ్స్కు చేరాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలర్లు చేతులెత్తేశారు. బ్యాటింగ్తో అదరగొట్టిన అజ్మతుల్లా బౌలింగ్లోనూ సత్తా చాటి రెండు వికెట్లు తీశాడు. మార్కో జేన్సన్, యుజువేంద్ర చాహల్ తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్కు ఎప్పుడో వెనకబడిన ముంబై ఇండియన్స్ తన 12వ మ్యాచ్లో మాత్రం అదరగొట్టింది. ఉత్కంఠగా జరిగిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ను చిత్తుచేసి నాలుగో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. విజయం సాధించినా కూడా ముంబై భవిష్యత్ ఏమీ మారదు. ఆడిన 12 మ్యాచ్ల్లో 4 విజయాలు, 8 ఓటములతో పాయింట్ల పట్టికలో చివరి నుంచి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ముంబై విజయం సాధించడంతో పంజాబ్ కింగ్స్ భారీ నష్టం చేకూరింది. 12 మ్యాచ్లు ఆడిన పంజాబ్ కింగ్స్ 6 విజయాలు, 5 ఓటములు, ఒక మ్యాచ్ రద్దవగా.. 13 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుని నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్ గెలిచి ఉంటే ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకునేది కానీ ఓడిపోవడంతో మిగతా మ్యాచ్లు తప్పక గెలిస్తేనే ముందడుగు లేదంటే వెనుకడుగు పడుతుంది. మరి ఏం చేస్తుందనేది తర్వాతి మ్యాచ్ల ఫలితంపై ఆధారపడింది.