PBKS Qualification Scenarios IPL 2026: పంజాబ్ కింగ్స్.. ఈ సీజన్లో ఓటమి లేకుండా దూసుకెళ్తున్న టీమ్.. పాయింట్ల పట్టికలో కచ్చితంగా టాప్-2లో ఉంటుంది. ఆడిన 7 మ్యాచ్ల్లో ఆరు విజయాలు.. ఒక మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు.. 13 పాయింట్లతో టేబుల్లో టాప్ ప్లేస్.. ఇదంతా ఫస్టాఫ్ వరకు.. కానీ సెకండాఫ్కు వచ్చేసరికి శ్రేయాస్ అయ్యర్ సేన తేలిపోయింది. వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్ల్లో ఓటమి.. ఇప్పుడు ప్లే ఆఫ్స్కు చేరాలంటే మిగిలిన మూడు మ్యాచ్ల్లో రెండు కచ్చితంగా నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. సోమవారం ధర్మశాలలోని హెచ్పీసీఎ స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ చేతిలో 3 వికెట్ల తేడాతో ఓటమిపాలైన పంజాబ్.. ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో నాలుగోస్థానంలో ఉంది. మరీ పంజాబ్ ప్లే ఆఫ్స్కు చేరుతుందా..? మిగిలిన మ్యాచ్ల్లో ఎలాంటి ప్రదర్శన చేయాలి..? లెక్కలు ఇలా..
మూడు మ్యాచ్ల్లో గెలిస్తే..
శ్రేయాస్ అయ్యర్ సేన.. ముంబై ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్లతో తలపడాల్సి ఉంది. ఈ మూడు మ్యాచ్లలో గెలిస్తే.. 19 పాయింట్లతో సీజన్ను ముగిస్తారు. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-2లో కూడా నిలిచే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో క్వాలిఫయర్స్ ద్వారా ఫైనల్కు చేరేందుకు రెండు అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఒకవేళ రెండు మ్యాచ్ల్లో గెలిస్తే.. 17 పాయింట్లతో ప్లే ఆఫ్స్లోకి అడుగుపెట్టే అవకాశాలు ఉంటాయి. వారి ప్రస్తుత +0.428 రన్రేట్ కూడా బాగా ఉంది. ఒక మ్యాచ్లో గెలిస్తే.. ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. రాజస్థాన్, చెన్నై జట్ల ఓటమి కోసం ఎదురుచూడాల్సి ఉంటుంది. అన్ని మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోతే.. 13 పాయింట్ల వద్దే ఆగిపోతుంది. ఇదే జరిగితే దాదాపు ఇంటి ముఖం పడుతుంది.
పంజాబ్ టీమ్ బ్యాటింగ్లో బలంగా ఉంది. ఓపెనర్లు ప్రభుసిమ్రాన్ సింగ్, ప్రియాన్ష్ ఆర్యకు తోడు శ్రేయాస్ అయ్యర్, కూపర్ కాన్లీ, మార్కస్ స్టోయినిస్ దుమ్ములేపుతున్నారు. ఒకరు విఫలమైనా.. మరొకరు బాధ్యత తీసుకుని భారీ స్కోరు దిశగా తీసుకెళ్తున్నారు. అయితే బౌలింగ్ మాత్రం ఆందోళనకరంగా ఉంది. అర్ష్దీప్ సింగ్ మినహా మిగిలిన బౌలర్లు చేతులెత్తేస్తున్నారు. దీనికి తోడు ఫీల్డింగ్ వైఫల్యాలు పంజాబ్ను దెబ్బ తీస్తున్నాయి. కీలక సమయాల్లో క్యాచ్లు జారవిడస్తూ.. మ్యాచ్లను కోల్పోతున్నారు. మిగిలిన మూడు మ్యాచ్ల్లో పంజాబ్ గెలిచి ప్లేఆఫ్స్ చేరాలంటే.. కచ్చితంగా బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్లో మరింత మెరుగవ్వాల్సిందే.. లేదంటే గతేడాది రన్నరప్గా నిలిచిన శ్రేయాస్ అయ్యర్ సేన.. ఈ గ్రూప్ దశలోనే ఇంటి ముఖం పడుతుంది.
