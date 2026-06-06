Praggnanandhaa Creates History: భారత చెస్ సంచలనం, గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆర్. ప్రజ్ఞానంద జూన్ 5, 2026 జరిగిన నార్వే చెస్ 2026 టోర్నమెంట్లో విజేతగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించాడు. టోర్నమెంట్ చివరి రౌండ్లో జర్మనీకి చెందిన గ్రాండ్ మాస్టర్ విన్సెంట్ కీమర్పై అద్భుత విజయం సాధించిన ప్రజ్ఞానంద మొత్తం 18 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. దీంతో నార్వే చెస్ టోర్నమెంట్ను గెలిచిన తొలి భారతీయ ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.
ప్రజ్ఞానంద ఆఖరి రౌండ్ ప్రారంభానికి ముందు 15 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు . సరైన సమయంలో పుంజుకుని తన క్లాసికల్ గేమ్ను గెలిచి మూడు పాయింట్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. దీంతో అతడి పాయింట్ల సంఖ్య 18కి చేరాయి. ఇక ఆఖరి రౌండ్ ప్రారంభానికి ముందు 15.5 పాయింట్లతో పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న అమెరికన్ గ్రాండ్మాస్టర్ వెస్లీ సో ప్రాన్స్ ఆటగాడు అలీ రెజాతో జరిగిన మ్యాచ్ను డ్రా చేసుకున్నాడు.
దీంతో వారి పోటీ ఆర్మాగెడాన్ టై-బ్రేక్కు దారితీసింది. ఈ టై-బ్రేక్లో విజయం వెస్లీ సో విజయం సాధించినా కూడా అతడి ఖాతాలో 1.5 పాయింట్లు జమ అయ్యాయి. దీంతో అతడి మొత్తం పాయింట్లు 17కు పరిమితం అయ్యాయి. 18 పాయింట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన అగ్రస్థానంలో నిలిచి ప్రజ్ఞానంద ఛాంపియన్గా నిలిచాడు.
ప్రజ్ఞానందకు ఇది రెండో నార్వే చెస్ టోర్నీ మాత్రమే. ఈ సీజన్లో ఆరంభంలో కాస్త నెమ్మదిగా ఆడినప్పటికి కూడా తరువాత బాగా పుంజుకున్నాడు. తొలి ఆరు రౌండ్లలో మూడింటిలో ఓడిపోయినప్పటికి ఆ తరువాత వరుసగా నాలుగు విజయాలు సాధించాడు. ఏడు సార్లు నార్వే చెస్ టోర్నీ విజేతగా నిలిచిన ప్రపంచ నంబర్ 1 మాగ్నస్ కార్ల్సన్ను ఈ టోర్నీలో ప్రజ్ఞానంద రెండు సార్లు ఓడించాడు.
టైటిల్ విజయం అనంతరం ప్రజ్ఞానంద మాట్లాడుతూ.. “టోర్నమెంట్లో వరుసగా రెండు మ్యాచ్లు ఓడిపోయినా వాటి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించలేదు. ప్రతి గేమ్ను కొత్తగా తీసుకుని కేవలం నా ఆటపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టాను. చివరికి ఆ కృషికి ఫలితం దక్కడం ఆనందంగా ఉంది” అని తెలిపాడు. ఈ విజయంతో ప్రపంచ చెస్ వేదికపై భారత యువ గ్రాండ్మాస్టర్ మరోసారి తన ప్రతిభను చాటుతూ భారత చెస్ చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించాడు.
🇮🇳 PRAGG WINS NORWAY CHESS 2026
From last place in round 6, and 4 back-to-back wins, he finishes first 🤯🤯#NorwayChess pic.twitter.com/J0XbX91NQ4
— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
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