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Praggnanandhaa: చ‌రిత్ర సృష్టించిన‌ ప్రజ్ఞానంద.. నార్వే చెస్ 2026 టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయుడిగా రికార్డ్

R Praggnanandhaa: భార‌త యువ గ్రాండ్ మాస్ట‌ర్ ఆర్ ప్రజ్ఞానంద అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. నార్వే చెస్ టోర్నీ గెలిచిన తొలి భార‌తీయుడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. 20 ఏళ్ల ఈ గ్రాండ్ మాస్ట‌ర్ క్లాసిక‌ల్ విభాగంలో టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఆఖ‌రి రౌండ‌ర్‌లో జ‌ర్మ‌నీకి చెందిన విన్సెంట్ కీమ‌ర్‌ను ఓడించి విజేత‌గా నిలిచాడు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:13 AM IST
Praggnanandhaa: చ‌రిత్ర సృష్టించిన‌ ప్రజ్ఞానంద.. నార్వే చెస్ 2026 టైటిల్ గెలిచిన తొలి భారతీయుడిగా రికార్డ్
Image Credit: R Praggnanandhaa Creates History Becomes 1st Indian To Win Norway Chess Title (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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