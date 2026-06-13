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IND vs AFG: దంచికొట్టిన గుర్భాజ్‌.. అఫ్ఘానిస్థాన్‌పై చెలరేగిన భారత బౌలర్లు

Rahmanullah Gurbaz Record Century In 51 Balls Afghanistan All Out For 194: సొంత గడ్డపై భారత జట్టు అదరగొడుతోంది. ఇప్పటికే అఫ్ఘానిస్థాన్‌తో జరిగిన ఏకైక టెస్టుల్లో భారీ విజయం సాధించిన టీమిండియా వన్డేలోనూ అదరగొట్టింది. అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ వేసి తక్కువ స్కోర్‌కే ప్రత్యర్థిని ఆలౌట్‌ చేసింది. అరంగేట్ర మ్యాచ్‌లోనే బౌలర్లు మూడు వికెట్లతో అద్భుతం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 13, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:37 PM IST
IND vs AFG: దంచికొట్టిన గుర్భాజ్‌.. అఫ్ఘానిస్థాన్‌పై చెలరేగిన భారత బౌలర్లు
Image Credit: Rahmanullah Gurbaz Record Century

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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