  Riyan Parag: రియాన్ ప‌రాగ్ ఇదేంద‌య్యా.. ఈ-సిగ‌రేట్ తాగుతూ కెమెరాకి దొరికిన ఆర్ఆర్ కెప్టెన్.. వీడియో వైర‌ల్!

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 29, 2026, 09:03 AM IST

Riyan Parag Caught Vaping Inside Dressing Room: ఐపీఎల్ 2026లో అదిరిపోయే విజయాలతో దూసుకుపోతున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్.. పంజాబ్ కింగ్స్ విజయాల పరంపరకు బ్రేక్ వేసి పాయింట్ల పట్టికలో తన సత్తా చాటింది. అయితే ఈ సంతోషం ఎక్కువ సేపు నిలవలేదు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో చేసిన ఒక పని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. మంగ‌ళ‌వారం న్యూ చండీగ‌ఢ్ వేదిక‌గా పంజాబ్ కింగ్స్, రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ త‌ల‌ప‌డ్డాయి. అయితే రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ ఇన్నింగ్స్ జ‌రుగుతుండ‌గా డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో రియాన్ ప‌రాగ్‌ వేపింగ్ (ఈ-సిగ‌రేట్‌) చేస్తూ క‌నిపించాడు. ఇన్నింగ్స్ 16వ ఓవ‌ర్‌లో ధ్రువ్ జురెల్, య‌శ‌స్వి జైస్వాల్ ప‌క్క‌న ఉండ‌గానే ప‌రాగ్ ఈ-సిగ‌రేట్ తాగుతూ క‌నిపించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారాయి.
 
అధికృత ప్రాంతాలు మిన‌హా.. ఛేజింగ్ రూమ్‌ల‌లో లేదా మైదానాల్లో ధూమ‌పానంకు అనుమ‌తి లేదు. అదే స‌మ‌యంలో 2019 నుంచి భార‌త్‌లో ఇ సిగ‌రేట్ల విక్ర‌యం, వాడ‌కం పైనా నిషేదం ఉంది. ఒక‌వేళ ప‌రాగ్ ఇ-సిగ‌రేట్ తాగాడ‌ని తేలితే మాత్రం భారతదేశం ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్ల నిషేధ చట్టం (PECA) 2019 కింద అత‌డికి శిక్ష ప‌డే అవ‌కాశం ఉంద‌ని అంటున్నారు. ఈ చ‌ట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే జైలు శిక్ష, భారీ జ‌రిమానా విధించ‌బ‌డ‌తాయి. అంతేకాకుండా బీసీసీఐ కూడా అత‌డిపై చ‌ర్య‌లు తీసుకునే అవ‌కాశం ఉంది.
 
ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్ఆర్ 6 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఈ సీజ‌న్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌కు ఇదే తొలి ఓట‌మి. మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ కింగ్స్ జ‌ట్టు నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 222 ప‌రుగులు చేసింది. పంజాబ్ బ్యాట‌ర్ల‌లో మార్క‌స్ స్టోయినిస్ (62 నాటౌట్; 22 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్లు), ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (59; 44 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) లు హాఫ్ సెంచ‌రీలు చేశారు. కూపర్ కొన్నోలీ (30; 14 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు), ప్రియాన్ష్ ఆర్య (29; 11 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) వేగంగా ఆడారు. రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్ల‌లో యశ్ రాజ్ పుంజా రెండు వికెట్లు తీశాడు. జోఫ్రా ఆర్చ‌ర్‌, నాండ్రే బ‌ర్గ‌ర్ చెరో వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.
 
అనంత‌రం 223 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ 19.2 ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్లు కోల్పోయి అందుకుంది. ఆర్ఆర్ బ్యాట‌ర్ల‌లో డోనోవన్ ఫెరీరా (52 నాటౌట్; 26 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు), య‌శ‌స్వి జైస్వాల్ (51; 27 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) మెరుపు హాఫ్ సెంచ‌రీలు చేశారు. వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీ (43 ; 16 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 5 సిక్స‌ర్లు), శుభమ్ దుబే (31 నాటౌట్; 12 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స‌ర్లు) వేగంగా ఆడారు. పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌లో యుజ్వేంద్ర చాహ‌ల్ మూడు, అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

