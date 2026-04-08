IPL 2026 RR vs MI: రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం.. ఫోర్లతో చెలరేగిన యశస్వి

RR vs MI Highlights: Hattrick Won In IPL 2026 Against Mumbai Indians: ఐపీఎల్‌ కొత్త సీజన్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తూ వరుసగా హ్యాట్రిక్‌ విజయం పొందగా.. ముంబై ఇండియన్స్‌ రెండో ఓటమిని చవిచూసింది. తక్కువ ఓవర్లకు కుదించిన ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్థాన్‌ ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శన చేసి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 8, 2026, 01:02 AM IST

RR Won By 27 Runs: ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ అదరగొడుతూ ఓటమి లేకుండా వరుసగా మూడు విజయాలను ఖాతా వేసుకుంది. విజయంతో సీజన్‌ను ఆరంభించిన ముంబై ఇండియన్స్‌ రెండో ఓటమిని చవిచూసింది. వర్షం కారణంగా 11 ఓవర్లకు కుదించిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ను 27 పరుగుల తేడాతో రాజస్థాన్‌ ఓడించింది. వర్షం పడి పిచ్‌ తడిచినా కూడా యువ బ్యాటర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ 77 పరుగులు చేసి అదరగొట్టాడు.

గౌహతి వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌ దాదాపు రెండు గంటలు ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. భారీ వర్షం పడడంతో మ్యాచ్‌ ఆలస్యమవగా.. 11 ఓవర్లకు మ్యాచ్‌ను కుదించారు. టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ 3 వికెట్లు కోల్పోయి 150 పరుగులు సాధించింది. ఛేదనకు దిగిన ముంబై ఇండియన్స్‌ 9 వికెట్లు కోల్పోయి 123 పరుగులకు పరిమితమైంది. మూడు విజయాలతో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకోగా.. ముంబై ఇండియన్స్ రెండు స్థానాలు పడిపోయింది.

బ్యాటింగ్‌లో యశస్వి జైస్వాల్‌ సంచలన ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. బాల క్రికెటర్‌ సూర్యవంశీతోపాటు మిగతా బ్యాటర్లందరితో కలిసి ఆడుతూ ఆఖరి బంతి వరకు ఆడిన జైస్వాల్‌ నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. 32 బంతుల్లో 77 పరుగులు చేసి అద్భుతం చేశాడు. వాటిలో 10 ఫోర్లు బాదడం ద్వారా 40 పరుగులు రాగా.. 4 సిక్సర్లు బాది చెలరేగి ఆడాడు. ఇక సూర్యవంశీ వైభవ్‌ 14 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేసి రాణించగా.. ధ్రువ్‌ జురేల్‌ రెండు పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. కెప్టెన్‌ రియాన్‌ పరాగ్‌ 20 పరుగులు చేయగా.. షిమ్రాన్‌ హిట్‌మెయిర్‌ 6 పరుగులు చేశాడు. తక్కువ ఓవర్లు ఉన్నా కూడా ముంబై బౌలర్లు ఏమాత్రం ప్రతాపం చూపించలేకపోయారు. సీనియర్‌ బౌలర్‌ జస్ప్రీత్‌ బుమ్రాను కూడా రాజస్థాన్‌ బ్యాటర్లు చిత్కొట్టడం విశేషం. స్టార్‌ బౌలర్లు బుమ్రా, హార్దిక్‌ పాండ్యా బౌల్ట్‌ ఒక్క వికెట్‌ తీయకపోగా.. అల్లా గజాన్‌ఫర్‌ రెండు వికెట్లు తీయగా.. శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ ఒక వికెట్‌ తీశాడు.

ఛేదనకు దిగిన ముంబై ఇండియన్స్‌కు ఆరంభమే భారీ షాక్‌ తగిలింది. పవర్‌ప్లేలోనే భారీగా వికెట్లు పడడంతో 9 వికెట్ల నష్టానికి 123 పరుగులకు పరిమితమైంది. స్టార్‌ బ్యాటర్లు రియాన్‌ రికల్టన్‌ (8), రోహిత్‌ శర్మ (5), సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (6) డబుల్‌ డిజిట్‌ స్కోర్‌ నమోదు చేయలేదు. తిలక్‌ వర్మ (14), కెప్టెన్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా (9), శార్దూల్‌ ఠాకూర్‌ (8), దీపక్‌ చాహర్‌ (6), బౌల్ట్‌ (1), జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా (5*) తక్కువ పరుగులు చేయగా.. నమన్‌ దీర్‌, రూథర్‌ఫోర్డు తలా 25 చొప్పున పరుగులు చేసి ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

