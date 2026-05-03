Rajasthan Royals Sold: నక్క తోక తొక్కిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓనర్..రూ.15,660 కోట్లకు ఐపీఎల్ జట్టు అమ్మకం!

Written by - Harish Darla | Last Updated : May 3, 2026, 05:14 PM IST

Rajasthan Royals Sold Price: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లోని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టును ఇటీవలే ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ సొంతం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు అదే కోవలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు చేరింది. ఈ టీమ్‌ను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, బిలీయనీర్ లక్ష్మీ నివాస్ మిట్టల్ ముందుకొచ్చారు. ఈ టీమ్‌లోని 75 శాతం వాటాను మిట్టల్ ఫ్యామిలీ సొంతం చేసుకోవడంతో.. ఆ ఫ్రాంచేజీ మేనేజ్‌మెంట్ మిట్టల్ ఫ్యామిలీ సొంతం చేసుకుంది. 

ప్రస్తుతం ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 19వ సీజన్ జరుగుతుండగానే ఈ అమ్మకం జరగడం విశేషం. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ఈ సీజన్‌లో బాగా రాణిస్తుంది. ఈ లీగ్‌లో ఇప్పటివరకు ఆడిన 10 మ్యాచ్‌ల్లో ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచిన ఈ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు కొత్త యజమానిగా భారత సంతతికి చెందిన బిలియనీర్, స్టీల్ కింగ్‌గా పేరుగాంచిన లక్ష్మీ మిట్టల్ కుటుంబం, రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ను సొంతం చేసుకుంది. అయితే రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్‌లో 75 శాతం వాటాను మిట్టల్ ఫ్యామిలీ రూ.15,660 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది.

బిలియనీర్ లక్ష్మీ మిట్టల్ కుటుంబం, దేశంలో 'వ్యాక్సిన్ కింగ్'గా పేరుగాంచిన సీరమ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సీఈఓ ఆదర్ పూనావాలాతో కలిసి ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. నివేదికల ప్రకారం.. ఐపీఎల్ జట్టు ఒప్పందం పూర్తయిన తర్వాత, రాజస్థాన్ రాయల్స్‌లో మిట్టల్ కుటుంబం సుమారు 75% మెజారిటీ వాటాను కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఆదర్ పూనావాలా సుమారు 18% వాటాను కలిగి ఉంటారు. మిట్టల్-పూనావాలా సంయుక్తంగా ఈ ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేశారు. మిగిలిన వాటాను ఇతర పెట్టుబడిదారులు కలిగి ఉంటారు.

స్టీల్ కింగ్ బిలియనీర్ లక్ష్మీ మిట్టల్ ఆర్సెలార్ మిట్టల్ వ్యవస్థాపకుడు. ఆదర్ పూనావాలాతో కలిసి మిట్టల్ కుటుంబం, మనోజ్ బాజ్‌పేయ్, అతని గ్రూప్ నుండి రాజస్థాన్ రాయల్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకుని, అందులో నియంత్రణ వాటాను పొందేందుకు అంగీకరించింది. ఈ ఒప్పందం విలువ సుమారు $1.65 బిలియన్లు (సుమారు రూ.15,660 కోట్లు) నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ సేల్‌తో రాజస్థాన్ రాయల్స్ మేనేజ్‌మెంట్ బోర్డులో లక్ష్మీ మిట్టల్, ఆదిత్య మిట్టల్, వనిషా మిట్టల్-భాటియా, అదర్ పూనావాలా, మనోజ్ బాజ్‌పేయ్ చేరనున్నారు. ఆదిత్య మిట్టల్ లక్ష్మీ మిట్టల్ కుమారుడు కాగా, వనిషా మిట్టల్-భాటియా ఆయన కుమార్తె. భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI), కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐపీఎల్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్, ఇతర నియంత్రణ సంస్థల ఆమోదానికి లోబడి, ఈ ఒప్పందం 2026 మూడవ త్రైమాసికంలో అనగా ప్రస్తుత ఐపీఎల్ పూర్తవ్వగానే ఈ డీల్ ఖరారు అవుతుందని భావిస్తున్నారు.

లక్ష్మీ నివాస్ మిట్టల్ ఎవరు?
ఉత్తర రాజస్థాన్‌లోని సదుల్‌పూర్‌లో పుట్టి పెరిగిన లక్ష్మీ మిట్టల్‌ను దేశపు స్టీల్ కింగ్‌గా పిలుస్తారు. భారత సంతతికి చెందిన బిలియనీర్ స్టీల్ దిగ్గజం లక్ష్మీ మిట్టల్ గతంలో బ్రిటన్‌లోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో ఉండేవారు. ఇటీవల, ఆయన యూకేను విడిచిపెట్టాలని నిర్ణయించుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఫోర్బ్స్ రియల్-టైమ్ బిలియనీర్స్ ఇండెక్స్ ప్రకారం.. భారతదేశంలోని అత్యంత ధనవంతుల జాబితాలో లక్ష్మీ మిట్టల్ నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన నికర ఆస్తి విలువ 28.4 బిలియన్ డాలర్లు అంటే మన భారత కరెన్సీ విలువ ప్రకారం రూ.27 లక్షల కోట్ల పైమాటే.

లక్ష్మీ మిట్టల్ 1995లో లండన్‌కు తన నివాసాన్ని మార్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత అతి తక్కువ కాలంలోనే బ్రిటన్‌లోని అత్యంత ప్రముఖ భారతీయ వ్యాపారవేత్తలలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద ఉక్కు ఉత్పాదక సంస్థ అయిన ఆర్సెలార్ మిట్టల్ ద్వారా ఆయన తన సంపదను నిర్మించుకున్నారు. ఈ కంపెనీలో లక్ష్మీ మిట్టల్, ఆయన కుటుంబానికి సుమారు 40% వాటా ఉంది. 2021లో లక్ష్మీ మిట్టల్ సీఈఓ పాత్రను తన కుమారుడు ఆదిత్య మిట్టల్‌కు అప్పగించారు. కానీ తానే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఛైర్మన్‌గా కొనసాగుతున్నారు.

బ్రిటన్‌లోని ఆస్తులతో పాటు, బిలియనీర్ లక్ష్మీ మిట్టల్‌కు దుబాయ్‌లో ఒక భవనం ఉంది. ఇప్పుడు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లోని సమీప నయా ద్వీపంలో ఒక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులో పెద్ద వాటాను కొనుగోలు చేశారు. అంతేకాకుండా, బిలియనీర్స్ రో అని కూడా పిలువబడే కెన్సింగ్టన్ ప్యాలెస్ గార్డెన్స్‌లోని ఆయన ఆస్తులు దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన గృహాలలో ఒకటిగా ఉన్నాయి.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

