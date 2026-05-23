Rajat Patidar: ఐపీఎల్‌లో బ్యాట్‌తో బీభత్సం.. రజత్ పాటిదార్ అరుదైన ఘనత.. 100 సిక్సర్ల క్లబ్‌లోకి ఎంట్రీ!

Rajat Patidar: రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు కెప్టెన్ ర‌జ‌త్ పాటిదార్ అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఐపీఎల్‌లో అత్యంత వేగంగా బంతుల ప‌రంగా 100 సిక్స‌ర్లు కొట్టిన భార‌త ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. శుక్ర‌వారం ఉప్పల్ వేదిక‌గా స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో మ్యాచ్‌లో హర్షల్ పటేల్ ప‌టేల్ బౌలింగ్‌లో సిక్స్ కొట్టి ఈ ఘ‌న‌త‌ను సాధించాడు.  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 23, 2026, 12:15 PM IST|Updated: May 23, 2026, 12:15 PM IST
Image Credit: Rajat Patidar Creates History To Became Fastest Indian Batter To Hit 100 Sixes In IPL (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

