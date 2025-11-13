Ravindra Jadeja in Rajasthan Royals: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్ల మధ్య ట్రేడింగ్ వార్తలు ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్లోకి సంజూ శాంసన్.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్లోకి రవీంద్ర జడేజా, సామ్ కర్రాన్ వెళ్లడం దాదాపు ఖాయమైపోయింది. రాజస్థాన్లో ఇప్పటికే ఫారిన్ ప్లేయర్లు 8 మంది ఉండడంతో సామ్ కర్రాన్ కోసం ఒక ప్లేయర్ను మినీ వేలంలో రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది. అప్పుడే చెన్నై-రాజస్థాన్ జట్ల మధ్య ట్రేడ్ డీల్ పూర్తవుతుంది. అయితే రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్లోకి వెళ్లేందుకు రవీంద్ర జడేజా అంత ఈజీగా ఎలా ఒప్పుకున్నాడు..? జడేజా చేసిన డిమాండ్స్ ఏంటి..?
ఈ సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ దారుణంగా విఫలమైంది. మేనేజ్మెంట్తో విభేదాల కారణంగా కెప్టెన్ సంజూ శాంసన్ టీమ్తోనే ఉన్నా.. గాయం సాకుతో కొన్ని మ్యాచ్లు ఆడలేదు. మరికొన్ని మ్యాచ్లు కేవలం ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ఆడాడు. సంజూ శామ్సన్ స్థానంలో రియాన్ పరాగ్కు మేనేజ్మెంట్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించింది. వచ్చే సీజన్కు రవీంద్ర జడేజా కెప్టెన్గా ఎన్నికయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ట్రేడ్ డీల్లో భాగంగా తనకు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించాలని రాజస్థాన్ మేనేజ్మెంట్ను రవీంద్ర జడేజా కోరినట్లు తెలుస్తోంది. జడేజా వయసు ప్రస్తుతం 37 ఏళ్లు కాగా.. ఇక ఆడిన కొన్ని సీజన్లు అయినా కెప్టెన్సీ బాధ్యతతో గడపాలని కోరుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
గతంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు రవీంద్ర జడేజా కెప్టెన్గా వ్యవహరించారు. 2022 లో ధోనీ స్వయంగా జడ్డూను తన వారసుడిగా ప్రకటించాడు. అయితే సీఎస్కే వరుస ఓటములతో జడేజా తన కెప్టెన్సీ వదులుకున్నాడు. దీంతో మరోసారి ధోనీనే కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు చేపట్టాడు. ధోనీ నాయకత్వంలోనే ఐదోసారి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఛాంపియన్గా అవతరించింది. చెన్నైలో కెప్టెన్గా సక్సెస్ కాలేకపోయిన జడేజా.. ఈసారి రాజస్థాన్ తరుఫున తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నాడు. జడేజా ఇప్పటివరకు 186 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల్లో బౌలింగ్లో 143 వికెట్లు పడగొట్టి.. బ్యాటింగ్లో 2198 పరుగులు చేశాడు. 2018, 2021, 2023 చెన్నై ఐపీఎల్ టైటిళ్లను గెలవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. యువ స్టార్లతో నిండిపోయిన రాజస్థాన్ రాయల్స్కు జడ్డూ అనుభవం తోడు అయితే మరింత బలంగా అవుతుంది.
