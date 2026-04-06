RCB vs CSK: ఐపీఎల్‌ 2026లో ఆర్సీబీ డబుల్ ధమాకా.. చెన్నై హ్యాట్రిక్ ఓటమి

Royal Challengers Bengaluru Defeated Chennai Super Kings By 43 Runs: ఐపీఎల్‌ 2026లో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు రెండో విజయంతో దూసుకెళ్లగా.. ఒకప్పటి అగ్ర జట్టు చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ హ్యాట్రిక్‌ ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. అత్యధిక స్కోర్‌ బాదిన బెంగళూరు జట్టు అద్భుత విజయం సాధించింది. మ్యాచ్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 6, 2026, 12:45 AM IST

Summer Business Ideas 2026: రైతుల చేయి పట్టుకోండి.. వేసవిలో లక్షాధికారి అవ్వండి..అదిరిపోయే సమ్మర్ బిజినెస్ ఐడియా ఇది..!!
7
Business Idea
Summer Business Ideas 2026: రైతుల చేయి పట్టుకోండి.. వేసవిలో లక్షాధికారి అవ్వండి..అదిరిపోయే సమ్మర్ బిజినెస్ ఐడియా ఇది..!!
Akshaya Tritiya: బంగారం కొంటేనే అదృష్టమా? సిల్వర్ కొనకూడదా? అక్షయ తృతీయ నాడు ఇలా చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తుంది..!!
6
akshaya tritiya
Akshaya Tritiya: బంగారం కొంటేనే అదృష్టమా? సిల్వర్ కొనకూడదా? అక్షయ తృతీయ నాడు ఇలా చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తుంది..!!
GT vs RR: ఉత్కంఠ పోరులో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌దే గెలుపు.. చివరి వరకు పోరాడి ఓడిన గుజరాత్ టైటాన్స్
5
GT vs RR
GT vs RR: ఉత్కంఠ పోరులో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌దే గెలుపు.. చివరి వరకు పోరాడి ఓడిన గుజరాత్ టైటాన్స్
Pakistan Teachers Salary: పాకిస్తాన్‌లో ప్రభుత్వ టీచర్ల నెలవారీ జీతం ఎంతో తెలుసా..! ఏయే టీచర్లకు ఎంత జీతం అంటే..!
7
Pakistan Teachers Salary
Pakistan Teachers Salary: పాకిస్తాన్‌లో ప్రభుత్వ టీచర్ల నెలవారీ జీతం ఎంతో తెలుసా..! ఏయే టీచర్లకు ఎంత జీతం అంటే..!
CSK Hattrick Defeat In IPL 2026: డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఐపీఎల్‌ 2026లో జోరు కనబరుస్తోంది. ఈ సీజన్‌లో ఆడిన రెండో మ్యాచ్‌లో కూడా విజయం సాధించగా.. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ ఓటముల్లో హ్యాట్రిక్‌ నమోదు చేసింది. 3 వికెట్ల నష్టానికి రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు 250 భారీ స్కోర్‌ సాధించగా.. చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ 19.4 ఓవర్లకు 207 పరుగులు చేసి పోరాటం ముగించింది. బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌లో బెంగళూరు అదరగొడితే.. చెన్నై అన్నింటిలో విఫలమై హ్యాట్రిక్‌ పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది.

Also Read: Uppal Stadium: ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో అధ్వానం.. ఖర్చీఫ్‌లతో తుడుచుకున్న ప్రేక్షకులు

చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 3 వికెట్లు కోల్పోయి 250 పరుగులు సాధించింది. టిమ్‌ డేవిడ్‌ బ్యాటింగ్‌తో దుమ్మురేపాడు. టాపార్డర్‌ గొప్ప ప్రారంభం చేయగా.. డేవిడ్‌ చెలరేగి ఆడి 25 బంతుల్లోనే 70 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ఫోర్లు 3 మాత్రమే కొట్టగా.. 8 సిక్సర్లతో స్ట్రైక్‌ రేట్‌ 280తో తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ 28 పరుగులకే ఔటవగా.. ఫిల్‌ సాల్ట్‌ 30 బంతుల్లో 46 పరుగులు చేసి రాణించాడు. దేవదత్‌ పడిక్కల్‌ 29 బంతుల్లో 50 స్కోర్‌ చేసి అర్ధ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. రజత్‌ పాటిదార్‌ కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి 19 బంతుల్లోనే 48 పరుగులు చేసి కొద్దిలో అర్ధ శతకాన్ని కోల్పోయాడు. చెన్నై బౌలర్లు మరోసారి తేలిపోయారు. చెన్నై బౌలింగ్‌ చూస్తే అసలు బౌలర్‌ వికెట్‌ తీయాలనే విషయాన్ని మరచినట్టు కనిపిస్తోంది. అన్షుల్‌ కంబోజ్‌, జేమీ ఓవర్టన్‌, శివమ్‌ దూబే తలా ఒక్కో వికెట్‌ తీసినా పరుగులు మాత్రం భారీగా ఇచ్చారు.

Also Read: Sunrisers: నరాలు తెగే ఉత్కంఠలో లక్నో విజయం.. సొంతగడ్డపై పోరాడి ఓడిన సన్‌రైజర్స్‌

బౌలర్లు విఫలమవడంతో బెంగళూరు విధించిన భారీ లక్ష్యాన్ని చెన్నై బ్యాటర్లు ఛేదించలేక 19.4 ఓవర్‌కు చేతులెత్తేశారు. 207 పరుగులు చేసి సూపర్‌ కింగ్స్‌ ఆలౌటైంది. టాపార్డర్‌, మిడిలార్డర్‌ విఫలమవగా.. ఆఖరులో ఆల్‌రౌండర్‌ నిలదొక్కుకోవడంతో ఓటమి అంతరం తగ్గింది. సంజూ శామ్‌సన్‌ 9 పరుగులకే మళ్లీ నిరాశపర్చగా.. కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ కూడా 7 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. గత మ్యాచ్‌లో అద్భుతంగా ఆడిన ఆయుశ్‌ మాత్రమే ఈసారి ఒక్క పరుగే చేసి వెనుదిరిగాడు. క్లిష్ట సమయంలో సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ అద్భుతంగా ఆడి 25 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేసి ఆశలు రేకిత్తించాడు. కార్తీక్‌ శర్మ (6), శివమ్‌ దూబే (18) తక్కువ పరుగులు చేయగా.. ప్రశాంత్‌ వీర్‌ గొప్ప ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. ఓటమి ఖాయం చేసుకున్నా కూడా ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా 29 బంతుల్లో 43 పరుగులు చేశాడు. జేమీ ఓవర్టన్‌ కూడా 37 పరుగులు చేసి గెలుపు ఆశలను సజీవం చేశాడు. తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లు అన్షూల్‌ కంబోజ్‌ (19), నూర్‌ అహ్మద్‌ (8), మ్యాట్‌ హెన్రీ (2) కొన్ని పరుగులు జోడించినా విజయానికి కావాల్సిన స్కోర్‌ రాలేదు. దీంతో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌కు మూడో ఓటమి తప్పలేదు. బ్యాటర్ల మాదిరి బెంగళూరు బౌలర్లు కూడా నిప్పులు చెరిగారు. భారత సీనియర్‌ బౌలర్‌ భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌ అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ వేసి 3 వికెట్లు తీశాడు. జాకోబ్‌ డఫ్పీ, అభినందన్‌ సింగ్‌, కృనాల్‌ పాండ్యా తలా రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. సుయాష్‌ శర్మ ఒక వికెట్‌ తీశాడు.

Also Read: Klassen Innings: సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్ 156/9.. ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో క్లాసెన్‌, నితీశ్‌ రికార్డ్‌ ఇన్నింగ్స్‌

తొలి మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ను ఓడించిన బెంగళూరు.. రెండో మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ను ఓడించింది. రెండు విజయాలతో రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ పాయింట్ల పట్టికలో టాప్‌లో నిలవగా.. వరుసగా మూడు ఓటములతో చెన్నై చివరి స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. ఒకప్పటి అగ్ర జట్టు ఈ సీజన్‌లో కూడా ఇంతటి పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తుండడంతో చెన్నై అభిమానులు తీవ్ర నిరాశ చెందుతున్నారు. మాజీ కెప్టెన్‌ ధోనీ లేకపోవడం.. అతడి సలహాలు, వ్యూహం కరువవడంతోనే ఇలా జరుగుతుందా? అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

