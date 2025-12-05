English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCB Sale Price 2025: విరాట్ కోహ్లీ RCB టీమ్ కొత్త ఓనర్ వచ్చేశాడు! ఏకంగా రూ.20,000 కోట్లతో కొనుగోలు చేసిన బడా బిజినెస్‌మ్యాన్!

Sanjay Govil RCB Ownership: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) గత సీజన్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) టీమ్‌ను ఆ యాజమాన్యం అమ్మకానికి ఉంచిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుత యజమానిగా ఉన్న యూనైటెట్ స్పిరిట్స్ మద్యం తయారీ సంస్థ ఇప్పుడు తన ఫ్రాంఛైజీని పూర్తిగా అమ్మకానికి పెట్టేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 5, 2025, 03:29 PM IST

RCB Sale Price 2025: విరాట్ కోహ్లీ RCB టీమ్ కొత్త ఓనర్ వచ్చేశాడు! ఏకంగా రూ.20,000 కోట్లతో కొనుగోలు చేసిన బడా బిజినెస్‌మ్యాన్!

Sanjay Govil RCB Ownership: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) గత సీజన్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) టీమ్‌ను ఆ యాజమాన్యం అమ్మకానికి ఉంచిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుత యజమానిగా ఉన్న యూనైటెట్ స్పిరిట్స్ మద్యం తయారీ సంస్థ ఇప్పుడు తన ఫ్రాంఛైజీని పూర్తిగా అమ్మకానికి పెట్టేసింది. 2025 సీజన్‌లో RCB తమ తొలి ఐపీఎల్ టైటిల్ గెలిచినప్పటికీ.. విజయోత్సవ వేడుకల్లో తొక్కిసలాట ఘటన సహా అనేక వివాదాల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

మార్చి 2026 నాటికి ఆర్సీబీ టీమ్ సేల్ పూర్తవుతుందని అంచనా. అయితే ప్రస్తుతం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్ వాల్యూ 2 బిలియన్ డాలర్లు వరకు ఉంటుందని సమాచారం. అంటే సుమారు రూ.20,000 కోట్ల వరకు ఈ ఫ్రాంఛైజీ వాల్యూ ఉంటుందని అంటున్నారు. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన క్రికెట్ ఫ్రాంఛైజీల్లో ఇదొకటిగా నిలిచింది. తాజాగా సమాచారం ప్రకారం సంజయ్ గోవిల్ వచ్చే ఏడాది మార్చి లేదా అంతకంటే ముందే టీమ్ అమ్మకం పూర్తవుతుందని తెలుస్తోంది.

సంజయ్ గోవిల్ ఎవరు?
సంజయ్ గోవిల్ ఒక భారతీయ-అమెరికన్ టెక్ బిలియనీర్, క్రీడా వ్యవస్థాపకుడు. అతను ఇటీవల రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) IPL ఫ్రాంచైజీని కొనుగోలు చేయడానికి ప్రముఖ పోటీదారుగా ఉన్నట్లు సమచారం. అతను గ్లామోర్గాన్ క్రికెట్ క్లబ్‌తో పాటు వెల్ష్ ఫైర్ క్రికెట్ జట్టుకు సహ-యజమానిగా ఉన్నాడు.

అంతేకాకుండా యునైటెడ్ స్టేట్స్‌(USA)లోని మేజర్ లీగ్ క్రికెట్‌లో వాషింగ్టన్ ఫ్రీడమ్ జట్టు యజమానిగానూ ఉన్నాడు. గోవిల్.. తన ప్రస్తుత భాగస్వాములతో కలిసి, ప్రపంచ ఫ్రాంచైజ్ క్రికెట్ యాజమాన్యంలో అత్యంత సంపన్న ఫ్రాంఛైజీ RCBని కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

సంజయ్ గోవిల్, అతని భాగస్వాములు RCBని కొనుగోలు చేయడంలో విజయం సాధిస్తే.. ఇదొక చరిత్ర అనే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే సుమారు రూ.20,000 కోట్లు ఖర్చుపెట్టి..ప్రపంచంలోని అత్యంత పాపులరిటీ పొందిన క్రికెట్ ఫ్రాంఛైజీని సొంతం చేసుకోవచ్చు.

RCB చివరి సీజన్‌లో ఛాంపియన్‌గా నిలిచి.. ఆఫ్-ఫీల్డ్ యజమానుల మార్పు జరగనుందని ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్తగా రానున్న మేనేజ్‌మెంట్ పోటీలో ఇతర బిడ్డర్లతో పోలిస్తే ముందున్నారు. దాదాపుగా సంజయ్ గోవిల్ ఈ ఫ్రాంఛైజీని సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉందని బీసీసీఐ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

