/RCB Vs GT Final Preview: ఐపీఎల్ ఫైనల్లో పక్కా గెలుపు ఆర్సీబీదే! ఈ లెక్కలు చూస్తే నిజం తెలిసిపోతుంది!

RCB Vs GT IPL Final Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 గ్రాండ్ ఫినాలేకు సర్వం సిద్ధమైంది. మే 31 (ఆదివారం) రాత్రి 7:30 గంటలకు అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB), గుజరాత్ టైటాన్స్ (GT)ల మధ్య టైటిల్ పోరు జరగనుంది. క్వాలిఫైయర్-1లో జీటీపై ఆర్సీబీ గెలవగా, క్వాలిఫైయర్-2లో రాజస్థాన్ను ఓడించి గుజరాత్ ఫైనల్కు దూసుకొచ్చింది. ఫైనల్ మ్యాచ్కు ముందు ఇరు జట్ల బలాబలాల గురించి ఇప్పుడు అంచనా వేద్దాం.
అయితే ఈ రెండు జట్లు సమవుజ్జీలుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ.. ప్రస్తుత ఫామ్ ప్రకారం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఈ మ్యాచ్లో స్వల్ప ఆధిక్యంతో బరిలోకి దిగుతోంది. గత సీజన్ (2025) ఛాంపియన్ అయిన ఆర్సీబీ, ఈసారి కూడా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ లైన్అప్తో ఫేవరెట్గా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా రజత్ పాటిదార్, విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నారు. ఆల్రౌండర్ కృనాల్ పాండ్యా కూడా తనదైన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. బౌలింగ్ దళం భువనేశ్వర్ కుమార్, ఢఫీ, హేజిల్ వుడ్, రసిఖ్ సలామ్, సుయాష్ శర్మ వంటి వారితో బలంగా కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు రాజస్థాన్ రాయల్స్ జరిగిన క్వాలిఫైయర్-2 మ్యాచ్లో సెంచరీతో చెలరేగిన శుభ్మన్ గిల్తో పాటు సాయి సుదర్శన్ మంచి ఫామ్లో కనిపిస్తున్నాడు. అలాగే బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్లో మహ్మద్ సిరాజ్, కగిసో రబడా, రషీద్ ఖాన్, జేసన్ హోల్డర్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ వంటి వారితో ఎంతో బలంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, అహ్మదాబాద్ పిచ్పై ఆర్సీబీ బ్యాటింగ్ లోతు, అనుభవజ్ఞులైన బౌలింగ్ అటాక్ వల్ల ఆర్సీబీ వరుసగా రెండోసారి టైటిల్ గెలిచే అవకాశాలు (53%) ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్ల మధ్య పోటీ ఎప్పుడూ రసవత్తరంగానే ఉంటుంది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో మొత్తంగా 9 సార్లు ఇరుజట్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో ఆర్సీబీ 5 సార్లు గెలుపొందగా.. గుజరాత్ 4 సార్లు గెలుపొందింది. ఇటీవల జరిగిన క్వాలిఫైయర్-1 మ్యాచ్లో బెంగళూరు జట్టు 92 పరుగుల భారీ తేడాతో గుజరాత్ను ఓడించి హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డులో ముందంజ వేసింది.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తుదిజట్టు అంచనా..
వెంకటేష్ అయ్యర్, విరాట్ కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేశ్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, కృనాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజిల్వుడ్, రసిఖ్ సలామ్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: సుయాష్ శర్మ)
గుజరాత్ టైటాన్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, జోస్ బట్లర్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, నిశాంత్ సింధు, రాహుల్ తెవాటియా, జేసన్ హోల్డర్, రషీద్ ఖాన్, అర్షద్ ఖాన్/సాయి కిషోర్, కగిసో రబడా, మహ్మద్ సిరాజ్.(ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ)
