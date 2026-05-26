IPL 2026 Qualifier 1 RCB vs GT: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్లేఆఫ్స్ దశకు చేరుకుంది. ప్లేఆఫ్స్ పోరులో భాగంగా నేడు ధర్మశాలలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్లు క్వాలిఫయర్-1లో అమితుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తుంది. సాయంత్రం 7:30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది.
బౌలింగ్తో బలంగా గుజరాత్ టైటాన్స్..
ఈ సీజన్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలను కలిగి ఉంది. వారి పేస్ బౌలింగ్ విభాగం 22.93 సగటుతో టోర్నమెంట్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టింది. పవర్ప్లే ఓవర్లలోనే గుజరాత్ బౌలర్లు ఏకంగా 30 వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థులను దెబ్బతీశారు. కాగిసో రబడ 24 వికెట్లతో ఈ విభాగాన్ని ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు. అతనికి తోడుగా మహ్మద్ సిరాజ్ కొత్త బంతితో పవర్ప్లేలో 8.76 ఎకానమీతో అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. మిడిల్ ఓవర్లలో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, జేసన్ హోల్డర్ గుజరాత్ జట్టుకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తున్నారు.
విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ పవర్తో బెంగళూరు..
మరోవైపు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు వారి బ్యాటింగ్ విభాగమే ప్రధాన బలం. ముఖ్యంగా కోహ్లీ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. బెంగళూరు జట్టు ఈ సీజన్లో 164.13 స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు సాధిస్తోంది. ప్రతి 10.68 బంతులకు ఒక సిక్స్ కొడుతూ ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతోంది. మిడిల్ ఓవర్లలో రజత్ పాటిదార్ 28 సిక్సర్లతో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాడు. బౌలింగ్లో భువనేశ్వర్ కుమార్ 24 వికెట్లతో పర్పుల్ క్యాప్ రేసులో ఉన్నాడు. పవర్ప్లేలో అతను 15 వికెట్లు తీసి బెంగళూరును ఆదుకుంటున్నాడు. జోష్ హేజిల్వుడ్ కూడా నాకౌట్ మ్యాచ్లలో మంచి రికార్డు కలిగి ఉన్నాడు.
ధర్మశాల మైదానంలో విరాట్ కోహ్లీకి 53.66 అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ సగటు ఉంది. గుజరాత్పై ఆడిన 8 ఇన్నింగ్స్లలో కోహ్లీ సెంచరీ, 4 హాఫ్ సెంచరీలు చేశాడు. గుజరాత్ బ్యాటర్ సాయి సుదర్శన్ 638 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా ఉన్నాడు. రషీద్ ఖాన్ 19 వికెట్లతో స్పిన్ భారమంతా మోస్తున్నాడు. టాస్ గెలిచిన జట్టు ఇక్కడ చేజింగ్కు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది.
ఆర్సీబీ ప్లేయింగ్ XI..
విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటిదార్ (C), జితేష్ శర్మ (W), కృనాల్ పాండ్యా, టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెఫర్డ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజిల్వుడ్, సుయష్ శర్మ, రసిక్ సలామ్ దార్.
గుజరాత్ టైటాన్స్ ప్లేయింగ్ XI..
సాయి సుదర్శన్, శుభ్మన్ గిల్ (C), జోస్ బట్లర్ (W), వాషింగ్టన్ సుందర్, జేసన్ హోల్డర్, రాహుల్ తేవతియా, రషీద్ ఖాన్, కగిసో రబడా, అర్షద్ ఖాన్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, నిశాంత్ సింధు.
