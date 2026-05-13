RCB Vs KKR Preview 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ తుది దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటికే రెండు జట్లు ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి పూర్తిగా తప్పుకున్నాయి. నేడు జరగనున్న మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్లు ప్లేఆఫ్స్లో వారి స్థానాన్ని పదిలం చేసుకునేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నాయి. ప్లేఆఫ్స్కు చేరాలంటే ఈ మ్యాచ్ ఇరుజట్లకు ఎంతో కీలకంగా మారనుంది. ఓ వైపు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానాన్ని నిలుపుకొని ప్లేఆఫ్స్కు చేరాలని ఆర్సీబీ చూస్తుంటే..ఎలాగైనా ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గి విజయం సాధించాలనే పట్టుదలతో కేకేఆర్ ఉంది.
ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన గత మ్యాచ్లో 167 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని ఛేదించడానికి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ఎంతో కష్టపడింది. లీగ్ ఆరంభంలో ఉన్న బ్యాటింగ్ లైనప్ ఇప్పుడూ కొనసాగుతున్నా.. అందరూ వైఫల్యం చెందడం ఆర్సీబీ టీమ్ను కలవరపరుస్తుంది. విరాట్ కోహ్లీ గత రెండు మ్యాచ్ల్లో డకౌట్గా నిలవగా.. కెప్టెన్ పాటిదార్ గత ఆరు ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం ఒక అర్ధశతకం మాత్రమే చేసి ఫామ్ కోల్పోయినట్లు కనిపిస్తున్నారు. దేవదత్ పడిక్కల్, టిమ్ డేవిడ్ ఆదుకుంటున్నప్పటికీ, కృనాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్ వంటి లోయర్ ఆర్డర్ ఆటగాళ్లపై అతిగా ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
మరోవైపు కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ వరుసగా నాలుగు విజయాలతో జోరు మీద ఉంది. ముఖ్యంగా వారి బౌలింగ్ విభాగం ప్రత్యర్థులను కట్టడి చేస్తోంది. సునీల్ నరైన్, వరుణ్ చక్రవర్తిల స్పిన్ ద్వయం ఆర్సీబీ బ్యాటర్లకు పెద్ద సవాలుగా మారనున్నారు. అలాగే పేస్ దళం వైభవ్ అరోరా, కార్తీక్ త్యాగి, మతీషా పతిరానా వంటి యువ బౌలర్లు నిలకడగా రాణిస్తున్నారు.
కేకేఆర్ బ్యాటింగ్ విభాగంలో అజింక్య రహానే తడబడుతున్నా, రింకు సింగ్, ఫిన్ అలెన్, అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ అద్భుత ఫామ్లో ఉన్నారు. ఆస్ట్రేలియా ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ పుంజుకోవడం జట్టుకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. మరోవైపు ఆర్సీబీ బౌలర్లు జోష్ హేజిల్వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్లు ప్రారంభ ఓవర్లలో కేకేఆర్ టాప్ ఆర్డర్ను దెబ్బతీయాలని భావిస్తున్నారు.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్లో ఆడిన 11 మ్యాచ్ల్లో 7 గెలిచి 14 పాయింట్లతో టేబుల్లో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. అలాగే కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు ఆడిన 10 మ్యాచ్ల్లో 4 గెలిచి, 1 డ్రాతో 9 పాయింట్లతో టేబుల్లో 8వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఐపీఎల్ ప్లేఆఫ్స్కు చేరాలంటే కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టుకు ఇది డూ-ఆర్-డై మ్యాచ్.. ఒకవేళ ఓడితే టోర్నీ నుంచి తప్పుకునే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తే ఆర్సీబీ జట్టు ప్లేఆఫ్స్కు చేరే అవకాశం ఉంది.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తుదిజట్టు అంచనా..
విరాట్ కోహ్లీ, జకోబ్ బెథెల్, దేవ్దత్ పడిక్కల్, రజత్ పటిదార్ (కెప్టెన్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), కృనాల్ పాండ్యా, టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెఫార్డ్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజిల్ వుడ్, సుయాష్ శర్మ. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: రసిఖ్ సలామ్, వెంకటేష్ అయ్యర్)
కోల్కతా నైట్రైడర్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
అజింక్య రహానే (కెప్టెన్), రింకూ సింగ్, రఘువంశీ, కెమెరూన్ గ్రీన్, సునీల్ నరైన్, అనుకూల్ రాయ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, వైభవ్ అరోరా, కార్తిక్ త్యాగి, మనీష్ పాండే, రోవ్మన్ పావెల్. (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: ఫిన్ అలెన్).
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook