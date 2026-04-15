RCB Vs LSG Match Preview: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) నేడు మరో రసవత్తర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. బెంగళూరు చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో ఆతిథ్య జట్టు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు తలపడనుంది. ఈ క్రమంలో ఇరు జట్ల బలాబలాలు, విజయ పరంపర, పిచ్ రిపోర్ట్, బెంగళూరు వాతావరణ సూచనల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్లో నేడు జరగనున్న 23వ లీగ్ మ్యాచ్లో లక్నోతో బెంగళూరు జట్టు ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్తో మరో విజయాన్ని తమ ఖాతాలో వేసుకోవాలని ఇరుజట్లు ప్లాన్ చేస్తున్నాయి. పాయింట్ల పట్టిక ఆధారంగా ఆడిన 4 మ్యాచ్ల్లో 3 గెలిచిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు మూడోస్థానంలో ఉంది. అలాగే లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ కూడా ఆడిన 4 మ్యాచ్ల్లో 2 గెలుపొంది టేబుల్లో 7వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ఆదివారం ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో ఐదుసార్లు ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన ముంబై ఇండియన్స్పై గెలిచిన డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆర్సీబీ మంచి ఊపు మీద ఉంది. వరుసగా మరో గెలుపుతో పాయింట్ల పట్టికలో ఎగబాకాలని ప్లాన్ చేస్తోంది. మరోవైపు, లక్నో జట్టు కూడా ఇటీవలే తమ హోమ్ గ్రౌండ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుపై పరాజయం పాలయ్యి.. ఇప్పుడు విజయం కోసం పోరాడుతోంది.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు Vs లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తుదిజట్లు అంచనా..
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్, దేవదత్ పడిక్కల్, రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), టిమ్ డేవిడ్, రొమారియో షెపర్డ్, కృనాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజిల్వుడ్, సుయాష్ శర్మ (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్).
లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: ఐడెన్ మార్క్రమ్, మిచెల్ మార్ష్, రిషబ్ పంత్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), నికోలస్ పూరన్, ఆయుష్ బడోని, అబ్దుల్ సమద్, ముకుల్ చౌదరి, ఎం. సిద్ధార్థ్, ఆవేశ్ ఖాన్, మహమ్మద్ షమీ, ప్రిన్స్ యాదవ్.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ జట్లు మొత్తంగా 6 సార్లు తలపడ్డారు. అందులో ఆర్సీబీ 4 మ్యాచ్ల్లో గెలుపొందగా.. లక్నో జట్టు 2 సార్లు విజయం సాధించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే లక్నో జట్టుపై ఆర్సీబీ తీవ్రంగా పైచేయి సాధించింది.
చిన్నస్వామి స్టేడియం పిచ్ రిపోర్ట్..
బెంగళూరులోని ఎం.చిన్నస్వామి స్టేడియంలో చిన్న బౌండరీలు మంచి బౌన్స్తో మరోసారి బ్యాటింగ్కు అనుకూలమైన పిచ్ను అందిస్తుందని అంచనా. అది స్ట్రోక్ప్లేకి చాలా అనువైనదిగా ఉండబోతుందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. బంతిని సరైన టైమింగ్తో కొట్టే బ్యాటర్లు మరోసారి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ మైదానంలో ఆడిన గత ఐదు మ్యాచ్లలో ఫాస్ట్ బౌలర్లు 43 వికెట్లు పడగొట్టగా.. స్పిన్నర్లు కేవలం 15 వికెట్లు మాత్రమే తీయగలిగారు. ఈ వేదిక క్రమం తప్పకుండా అధిక స్కోరింగ్కు వేదికగా మారింది. దీనికి నిదర్శనం తొలి ఇన్నింగ్స్లో నమోదయ్యే భారీ సగటు స్కోరు 206 ఉండనుందని తెలుస్తోంది.
వాతావరణం ఎలా ఉందంటే?
బెంగళూరులో వాతావరణం ప్రస్తుతం సాధారణంగానే ఉంది. ఆకాశం నిర్మలంగా.. తక్కువ తేమతో క్రికెట్కు అనుకూలంగా ఉంది. అయితే వాతావరణ శాఖ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం.. వర్షం వచ్చే అవకాశాలు లేవు.
