RCB Vs MI 2026 Ruled Out: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)తో జరగబోయే తదుపరి మ్యాచ్కు ముందు ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఇప్పటికే గత మ్యాచ్కు కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా దూరంగా ఉండగా.. ఇప్పుడు ఆర్సీబీతో మ్యాచ్కు మరో స్టార్ ఆటగాడు దూరమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. బెంగళూరు, ముంబై మధ్య ఈ ఆదివారం మ్యాచ్ జరగనుంది.
ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యాతో పాటు.. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ఈ కీలక మ్యాచ్కు దూరమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముంబై రెగ్యులర్ కెప్టెన్గా హార్దిక్ పాండ్యా, మే 4న లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG)తో జరిగిన గత మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. వెన్ను నొప్పి కారణంగా పాండ్యా ఆ మ్యాచ్ ఆడలేకపోయాడు. అదే కారణంతో హార్దిక్ ఆర్సీబీ మ్యాచ్కు కూడా దూరం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ముంబై ఆడిన గత మ్యాచ్లో హార్దిక్ పాండ్యా గైర్హాజరీ నేపథ్యంలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుకు తాత్కాలిక కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. ఇప్పుడు వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల సూర్య కుమార్ యాదవ్ రాబోయే ఆర్సీబీ మ్యాచ్కు దూరం కానున్నడని సమాచారం. అయితే దీనిపై ఆ జట్టు యాజమాన్యం ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ముంబై ఘన విజయం సాధించింది. మొన్నటి వరకు ప్లేఆఫ్స్ రేసు నుంచి తప్పుకున్నట్లు పరిస్థితి కనిపించినా.. లక్నోపై విజయంతో మరోసారి రేసులో ఉన్నామని ప్రత్యర్థులకు తెలియజేసింది.
హార్దిక్ లేదా సూర్య మాత్రమే కాకుండా, కొంతమంది విదేశీ ఆటగాళ్లు, ఇద్దరు ప్రముఖ భారత ఆటగాళ్లు కూడా ఆర్సీబీతో జరగబోయే మ్యాచ్కు దూరంగా ఉంటున్నారని సమాచారం. అయితే ఈ క్రమంలో ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లో కెప్టెన్గా ఎవరుంటారనే దానిపై ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతోంది. హార్దిక్ పాండ్యా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ లేని సమయంలో.. జట్టుకు తాత్కాలిక కెప్టెన్ ఎవరు అవుతారో చూడటం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. రోహిత్ శర్మతో పాటు స్టార్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా జట్టు పగ్గాలను దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది.
Also Read: CM Vijay Salary: రూ.600 కోట్ల ఆస్తి.. సీఎంగా టీవీకే విజయ్ నెలజీతం ఎంతో తెలుసా? ఎంత నష్టమో తెలుసా?
Also REad: TVK Vijay Oath: ఎట్టకేలకు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణం..కానీ, ఆ షరతు పెట్టిన తమిళనాడు గవర్నర్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook