RCB Vs MI Preview 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో నేడు మరో రసవత్తరపోరు జరగనుంది. ఈరోజు జరగనున్న రెండో మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, ముంబై ఇండియన్స్ జట్లు రాయ్పూర్ వేదికగా తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన ముఖాముఖి రికార్డు, ప్లేయింగ్ XI, పిచ్ నివేదిక, వాతావరణ పరిస్థితులు వంటి విషయాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
రాయ్పూర్లోని షహీద్ వీర్ నారాయణ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనున్న ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీతో పాటు ముంబై జట్టులోని రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ తిరిగి జట్టులో చేరనున్నారని తెలుస్తోంది. పాయింట్ల పట్టిక ప్రకారం చూస్తే, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లుగా ఉన్న ఆర్సీబీ జట్టు 10 మ్యాచ్లలో 6 విజయాలతో 12 పాయింట్లు సాధించి 4వ స్థానంలో ఉంది. మరోవైపు ముంబై ఇండియన్స్ జట్టు ఆడిన 10 మ్యాచ్లలో కేవలం మూడు విజయాలతో 6 పాయింట్లు మాత్రమే సాధించి 9వ స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ఈ మ్యాచ్ ఇరు జట్లకు ఎంతో కీలకం, ముఖ్యంగా ముంబై జట్టుకు ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన మ్యాచ్. ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్లో ఓడిపోతే వారు ప్లేఆఫ్ రేసు నుండి పూర్తిగా నిష్క్రమించే ప్రమాదం ఉంది. మరోవైపు, ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన ముంబై జట్టుపై విజయం సాధించి ప్లేఆఫ్స్ మార్గం సుగమం చేసుకోవాలని ఆర్సీబీ యోచిస్తుంది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ముంబై ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు ఇప్పటి వరకు 35 మ్యాచ్ల్లో తలపడగా.. అందులో ముంబై 19 సార్లు గెలుపొందగా.. ఆర్సీబీ 16 సార్లు విజేతగా నిలిచింది. ఈ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే.. ఆర్సీబీపై ముంబై జట్టు పైచేయి ఉందని తెలుస్తోంది. కానీ, ఈ సీజన్లో ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ విజయం సాధించడం గమనార్హం.
ఈ వేదికలోని పిచ్, ముఖ్యంగా రాత్రిపూట జరిగే మ్యాచ్ల్లో బ్యాటర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నేడు జరగబోయే మ్యాచ్లో భారీ స్కోరు నమోదయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అయితే, వేగాన్ని సమర్థవంతంగా మార్చగల పేసర్ ఈ పిచ్పై ఎక్కువ వికెట్లు పడగొట్టే అవకాశం ఉంది.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తుదిజట్టు అంచనా..
రజత్ పాటిదార్ (కెప్టెన్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), విరాట్ కోహ్లీ, ఫిల్ సాల్ట్, దేవదత్ పడిక్కల్, టిమ్ డేవిడ్, కృనాల్ పాండ్యా, రొమారియో షెపర్డ్, జాకబ్ బెథెల్, సుయాష్ శర్మ, భువనేశ్వర్ కుమార్.
ముంబై ఇండియన్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
హార్దిక్ పాండ్యా (కెప్టెన్), క్వింటన్ డి కాక్ (వికెట్ కీపర్), ర్యాన్ రిక్లెటన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, కేశవ్ మహారాజ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, తిలక్ వర్మ, షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్, అశ్వనీ కుమార్, ట్రెంట్ బౌల్ట్, కార్బిన్ బాష్.
