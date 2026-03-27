RCB Vs SRH Rain Prediction: ఐపీఎల్ ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్‌న్యూస్..RCB Vs SRH మ్యాచ్ రద్దు అవుతుందా? షాకిచ్చిన వరుణుడు!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 27, 2026, 09:29 PM IST

Venus Transit 2026: మార్చిలో శుక్రుని డబుల్ సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే, డబ్బు!
Venus Transit 2026: మార్చిలో శుక్రుని డబుల్ సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే, డబ్బు!
Dhurandhar 2: పాకిస్తాన్‌లో భిక్షాటన చేసిన అజిత్‌ దోవల్‌‌.. అక్కడి ఆర్మీ ఆఫీసర్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న సెహమత్‌ ఖాన్, వీళ్లే రియల్‌ లైఫ్‌ భారత గూఢచారులు!
Dhurandhar 2: పాకిస్తాన్‌లో భిక్షాటన చేసిన అజిత్‌ దోవల్‌‌.. అక్కడి ఆర్మీ ఆఫీసర్‌ను పెళ్లి చేసుకున్న సెహమత్‌ ఖాన్, వీళ్లే రియల్‌ లైఫ్‌ భారత గూఢచారులు!
Kavitha New Journey: అత్తగారింటి నుంచి శ్రీరామనవమి రోజు కవిత కొత్త ప్రస్థానం
Kavitha New Journey: అత్తగారింటి నుంచి శ్రీరామనవమి రోజు కవిత కొత్త ప్రస్థానం
Ram Charan Net Worth 2026: 40 ఏళ్ల రామ్ చరణ్ ఆస్తుల వివరాలు తెలుసా.. మెగా హీరో సంపాదన ఏంటంటే..
Ram Charan Net Worth 2026: 40 ఏళ్ల రామ్ చరణ్ ఆస్తుల వివరాలు తెలుసా.. మెగా హీరో సంపాదన ఏంటంటే..
RCB Vs SRH Rain Prediction News: మరో 24 గంటల్లో క్రికెట్ పండుగ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ‌(ఐపీఎల్) ఘనంగా ప్రారంభం కానుంది. శనివారం అనగా మార్చి 28న బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా ఐపీఎల్‌ తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ పోరులో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) టీమ్‌తో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) జట్టు తలపడనుంది. చాలా రోజుల తర్వాత చిన్నస్వామి స్టేడియంపై ఉన్న నిషేధం తొలగిపోవడంతో ఈసారి సొంత గడ్డపై ఆర్సీబీ ఆడనుంది. 

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం ఇప్పుడు బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం కూడా సిద్ధమైంది. గత కొన్ని మ్యాచ్‌లకు ఆ స్టేడియంపై నిషేధం విధించడంతో ఆర్సీబీ అభిమానులు ఎంతో నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ నిషేధాన్ని ఎత్తివేయడంతో హోమ్ టీమ్ మ్యాచ్ చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సీజన్‌లో చిన్నస్వామి స్టేడియంలో 5 మ్యాచ్‌లను నిర్వహించేందుకు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) అనుమతినిచ్చింది.  

ఇందులో భాగంగానే ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా తొలిమ్యాచ్‌ ఆర్సీబీ, ఎస్ఆర్‌హెచ్ మధ్య జరగనుంది. గత సీజన్‌ (ఐపీఎల్ 2025)లో ఈ స్టేడియంలో ఆడిన 5 మ్యాచ్‌ల్లో ఆర్సీబీ 2 గెలిచి, మూడింటిలో ఓడింది. ఈ స్టేడియంలో ఆర్సీబీ మాజీ కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ పేరు మీద తిరుగులేని రికార్డు ఉంది. 106 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కోహ్లీ ఏకంగా 3618 పరుగులు చేసి రికార్డు సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే.

ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్‌కు షాక్..
మార్చి 28న సాయంత్రం జరగబోయే ఐపీఎల్ తొలి మ్యాచ్‌పై వర్షం ప్రభావం ఉండే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇదే విషయమై బెంగళూరు వాతావరణ శాఖ ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది. రేపు అనగా శనివారం మధ్యాహ్నం భారీ వర్షం కురిసే ఛాన్స్ ఉందట. అయితే మ్యాచ్ ప్రారంభమయ్యే సమయానికి వర్షం కురిసే ఛాన్స్ చాలా తక్కువగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ వర్షం వచ్చినా మ్యాచ్ రద్దయ్యే అవకాశం లేదు. కనీసం ఓవర్లు తగ్గించి మ్యాచ్‌ను పూర్తిచేసే అవకాశం ఉంది.

మార్చి 28 శనివారం సాయంత్రం 7:30 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. అయితే అంతకుముందే 7:00 గంటలకు అంపైర్లు టాస్ వేస్తారు. అయితే ఈసారి ఐపీఎల్ 19వ సీజన్ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలు ఉండబోవని ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు తెలిపారు. స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్ ఛానెళ్లలో ఈ మ్యాచ్ లైవ్ టెలికాస్ట్‌ను చూడవచ్చు. మరోవైపు మొబైల్ వినియోగదారులు జియో హాట్‌స్టార్ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్‌లో ఉచితంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్‌ను వీక్షించవచ్చు.

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

