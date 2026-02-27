English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rinku Singh: తీవ్ర విషాదం.. రింకూ సింగ్‌ తండ్రి కన్ను మూత, కేన్సర్‌తో పోరాడి ఓడిన ఖచంద్ర సింగ్‌..!

Rinku Singh father Passes Away: ప్రముఖ క్రికెటర్ రింకూ సింగ్ తండ్రి ఖచ్చంద్ర సింగ్ ఈరోజు కన్నుమూశారు. గ్రేటర్ నోయిడాలోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన మరణించారు. దీంతో హుటాహుటిన రింకూ సింగ్ ఆయన సొంత ఊరుకు కూడా బయలుదేరారు. కొన్ని రోజులుగా ఈ క్రికెటర్‌ తండ్రి లివర్ క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 27, 2026, 09:22 AM IST

Rinku Singh: తీవ్ర విషాదం.. రింకూ సింగ్‌ తండ్రి కన్ను మూత, కేన్సర్‌తో పోరాడి ఓడిన ఖచంద్ర సింగ్‌..!

Rinku Singh father Passes Away: క్రికెటర్ రింకూ సింగ్ తండ్రి ఖచంద్ర సింగ్‌ కొన్ని రోజులుగా క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఈరోజు తుది శ్వాస విడిచారు. గ్రేటర్ నోయిడాలోని ఆసుపత్రిలో కొన్ని రోజులుగా ఆయన చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ఖచేంద్ర సింగ్ లివర్ క్యాన్సర్ ఫోర్త్ స్టేజ్ తో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. విషయం తెలిసిన రింకూ హుటాహుటిన సొంతూరుకు బయలుదేరారు. తండ్రి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించి దాన్ని తెలిసి మూడు రోజుల కిందటే రింకూ సింగ్ ఆసుపత్రికి కూడా వెళ్లారు. ఇక నిన్న మ్యాచ్ సమయానికి మళ్ళీ తిరిగి జట్టులో చేరిన ప్లేయింగ్ 11లో చోటు దక్కలేదు.

టీ20 వరల్డ్ కప్ లో ఆడుతున్న రింకూ సింగ్ తండ్రి మరణ వార్త వినగానే చెన్నై నుంచి హుటాహుటిన సొంతూరు బయలుదేరారు. అయితే కొంతకాలంగా ఖచంద్ర సింగ్ మాత్రం క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్నారు. అయితే, తన కొడుకు రింకూ సింగ్‌ను క్రికెటర్ గా చేయడానికి అవిశ్రాంతంగా కృషి చేశాడు ఖచంద్రాసింగ్. అలీఘర్‌లో ఇంటింటికి గ్యాస్ సిలిండర్లు సరఫరా చేసేవాడు. ఆదాయం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ రింకూకు ఏమాత్రం తక్కువ కాకుండా క్రికెట్లో మెలకువలు నేర్పించడానికి తనవంతు కృషి చేశాడు.2026 లో తన కొడుకు టి20 వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీతో వస్తాడని కలలు కూడా కన్నాడు. అయితే గత నెలలోనే డిపిఎస్ ప్రపంచ ట్రోఫీని ప్రదర్శించినప్పుడే వీడియో కాల్ లో రింకు సింగ్‌కు ఖచంద్ర సింగ్‌.. 'ట్రోఫీని చూడు.. ఇది మనం గెలవాలి' అని చెప్పారు

Also Read:​ చెపాక్‌లో భారత్ చేతిలో జింబాబ్వే చిత్తు.. టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్‌ ఆశలు సజీవం

యన క్యాన్సర్ లివర్ క్యాన్సర్ తో స్టేజ్ 4 లో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని రోజులుగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆయన పరిస్థితి విషమించడంతో మెకానికల్ వెంటిలేటర్ సహాయంతో చికిత్స కూడా అందించారు. నిరంతరాయంగా రెనాల్ట్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ కూడా ఇచ్చారు. అయితే కొంతకాలం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి కాస్త మెరుగయ్యింది. అయితే క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్‌ స్టేజ్‌లో ఉండడంతో పరిస్థితి మళ్లీ విషమించి ఈరోజు తుది శ్వాస విడిచారు.

టీం ఇండియా క్రికెటర్ రింకూ సింగ్‌కు ఇది అత్యంత బాధాకరమైన విషయమే. t20 వరల్డ్ కప్ లో రింకు సింగ్  చెన్నై చిదంబరం స్టేడియంలో జింబాబ్వేతో జరగనున్న మ్యాచ్‌కు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఈ విషాద వార్త తెలిసింది. ఇక బీసీసీఐ ఇతర క్రికెటర్లు రింకూ సింగ్ తండ్రి మరణానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అయితే ప్రస్తుతం వరల్డ్ కప్ జర్నీలో ఉన్న రింకూ తండ్రి అంత్యక్రియల తర్వాత తిరిగి ఎప్పుడు జట్టులో చేరతారనే అధికారిక సమాచారం మాత్రం లేదు.

Also Read:​ జింబాబ్వేపై భారత్ గెలుపు.. సెమీస్‌లోకి సౌతాఫ్రికా ఎంట్రీ

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

