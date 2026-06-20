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Rishabh Pant: రిష‌బ్ పంత్ సంచలన డీల్.. రూ.12 కోట్ల భారీ కోత‌తో మ‌ళ్లీ పాత గూటికే వికెట్ కీప‌ర్‌!

Rishabh Pant: ఐపీఎల్ హిస్టరీలోనే అత్యంత కాస్ట్లీ ప్లేయర్లలో రిషబ్ పంత్ ఒకరు. ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలంలో ఈ ఎడ‌మ చేతి వాటం బ్యాట‌ర్‌ను ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ రూ.27 కోట్ల రికార్డు ధ‌ర‌కు ద‌క్కించుకుంది. తాజా నివేదికల ప్రకారం పంత్ ల‌క్నోను వీడి తిరిగి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు చేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా రిషబ్ తన వేతనంలో భారీ కోతకు కూడా అంగీకరించినట్లుగా తెలుస్తోంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 20, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:32 PM IST
Rishabh Pant: రిష‌బ్ పంత్ సంచలన డీల్.. రూ.12 కోట్ల భారీ కోత‌తో మ‌ళ్లీ పాత గూటికే వికెట్ కీప‌ర్‌!
Image Credit: Rishabh Pant accepts Rs 12 crore pay cut for Delhi Capitals return (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రిష‌బ్ పంత్ సంచలన డీల్.. రూ.12 కోట్ల భారీ కోత‌తో మ‌ళ్లీ పాత గూటికే వికెట్ కీప‌ర్‌
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