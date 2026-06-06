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Rishabh Pant: భారత్ త‌రుపున 50 టెస్టులు పూర్తి చేసుకున్న మూడో వికెట్ కీప‌ర్‌గా రిష‌బ్ పంత్ అరుదైన ఘ‌న‌త‌

Rishabh Pant: భారత స్టార్ ప్లేయర్, వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పాడు. టీమిండియా తరుపున 50 లేదా అంత‌కంటే ఎక్కువ టెస్టుల్లో ప్రాతినిధ్యం వ‌హించిన వికెట్ల కీప‌ర్ల లిస్టులో చేరాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్ రిషబ్ పంత్ టెస్ట్ కెరీర్‌లో 50వ మ్యాచ్.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:37 PM IST
Rishabh Pant: భారత్ త‌రుపున 50 టెస్టులు పూర్తి చేసుకున్న మూడో వికెట్ కీప‌ర్‌గా రిష‌బ్ పంత్ అరుదైన ఘ‌న‌త‌
Image Credit: Rishabh Pant Becomes 3rd Indian Wicketkeeper To Play 50 Or More Matches In Tests (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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