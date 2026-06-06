Rishabh Pant New Record: టీమిండియా స్టార్ ఆటగాడు, వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. భారత్ తరుపున 50 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టెస్టుల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన వికెట్ల కీపర్ల జాబితాలో చేరాడు. శనివారం ముల్లన్పూర్ వేదికగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో ప్రారంభమైన ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్ తుది జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడం ద్వారా అతడు ఈ ఘనత సాధించాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో మ్యాచ్ పంత్ టెస్టు కెరీర్లో 50వ మ్యాచ్. భారత టెస్టు చరిత్రలో 50 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడిన వికెట్ కీపర్ల లిస్టులో పంత్ మూడవ స్థానంలో నిలిచాడు. ఎంఎస్ ధోని, సయ్యద్ కిర్మానీలు మాత్రమే 50 కంటే ఎక్కువ టెస్టులు ఆడారు.
అత్యధిక టెస్టులు ఆడిన భారత వికెట్లు కీపర్లు వీరే..
1. MS ధోని – 90 టెస్టులు (2005 నుంచి 2014 వరకు)
2. సయ్యద్ కిర్మాని – 88 టెస్టులు (1976 నుంచి 1986 వరకు)
3. రిషబ్ పంత్ – 50* టెస్టులు (2018 నుంచి ఇప్పటి వరకు)
4. కిరణ్ మోరే – 49 టెస్టులు (1986 నుంచి 1993)
5. ఫరూఖ్ ఇంజనీర్ – 46 టెస్టులు (1961 నుంచి 1975 వరకు)
ఇక మొత్తంగా చూసుకుంటే 50 కంటే ఎక్కువ టెస్టులు ఆడిన వికెట్ కీపర్ల జాబితాలో పంత్ 34వ స్థానంలో నిలిచాడు. వీరిలో ఇద్దరు మాత్రమే వందకు పైగా టెస్టులను ఆడారు. సౌతాఫ్రికాకు చెందిన మార్క్ బౌచర్ 147 టెస్టులను ఆడగా ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఇయాన్ హీలీ 119 టెస్టులను ఆడారు. ధోనీ, ఆడమ్ గిల్ క్రిస్ట్, రాడ్ మార్ష్, అలన్ నాట్, గాడ్ఫ్రే ఎవాన్స్ సహా ఐదుగురు ఆటగాళ్లు తమ కెరీర్లో 90 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టెస్టుల్లో ఆడారు.
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