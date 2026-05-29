/Rishabh Pant: రిషభ్ పంత్ సంచలన నిర్ణయం.. LSG కెప్టెన్సీ నుంచి అవుట్.. కారణం ఇదేనా..?

Rishabh Pant Left LSG Captaincy: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో దారుణ ప్రదర్శన చేసిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) జట్టులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కెప్టెన్గా కొనసాగుతున్న రిషభ్ పంత్.. తన బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నాడు. తన నిర్ణయాన్ని ఫ్రాంచైజీకి చెప్పగా.. మేనేజ్మెంట్ వెంటనే ఆ అభ్యర్థనను ఆమోదించింది. ఈ నిర్ణయం తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చినట్లు లక్నోటీమ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ విషయంపై లక్నో డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ టామ్ మూడీ స్పందిస్తూ.. కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకోవడంపై పంత్ స్వయంగా ఈ నిర్ణయాన్ని తెలియజేశాడని చెప్పారు. ఇలాంటి నిర్ణయాలు సులభం కాదని.. జట్టుకు కెప్టెన్గా పంత్ అందించిన సేవలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
"రిషభ్ పంత్ స్వయంగా ఫ్రాంచైజీని సంప్రదించి.. కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటానని కోరారు. పంత్ అభ్యర్థనను మేము గౌరవిస్తూ.. ఈ నిర్ణయానికి అంగీకారం తెలిపాము. ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. ఒక కెప్టెన్గా లక్నో డ్రెస్సింగ్ రూమ్కు రిషభ్ అందించిన సేవలకు మేము ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతతో ఉంటాము. ప్రస్తుతం మా దృష్టి అంతా జట్టును సరికొత్తగా పునర్నిర్మించడంపై.. అత్యుత్తమ ప్రమాణాలను అందుకోవడంపైనే ఉంది" అని టామ్ మూడీ తెలిపారు. రిషభ్ పంత్ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్న నేపథ్యంలో.. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తదుపరి కెప్టెన్ బాధ్యతలను ఎవరికి అప్పగిస్తుందనేది ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది.
రిషభ్ పంత్ కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పుకున్నట్లు ప్రకటించినప్పటికీ.. లక్నో సూపర్ జయంట్స్ తదుపరి కెప్టెన్ ఎవరనేది ఫ్రాంచైజీ ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ప్రస్తుతం జట్టును పూర్తిగా పునర్వ్యవస్థీకరించే పనిలో ఉన్నామని టామ్ మూడీ తెలిపారు. ఐపీఎల్ వేలం, రాబోయే ప్రణాళికలను బట్టి కొత్త కెప్టెన్ను త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. రేసులో ప్రస్తుత నికోలస్ పూరన్, మిచెల్ మార్ష్ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. మెగా వేలంలో రిషభ్ పంత్ను లక్నో టీమ్ రూ.27 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఐపీఎల్లోనే అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్న ఆటగాడిగా పంత్ ఉన్నాడు.
పంత్ నాయకత్వంలో రెండు సీజన్లు ఆడిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్.. ఒక్కసారి కూడా ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిలవలేదు. గత సీజన్లో ఏడోస్థానంలో నిలిచిన లక్నో.. ఈ సీజన్లో మాత్రం ఇంకా దారుణమైన ప్రదర్శన చేసింది. 14 మ్యాచ్ల్లో కేవలం నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనే విజయం సాధించింది. 8 పాయింట్లతో అన్ని జట్ల కంటే చివరి స్థానంలో నిలిచింది. ప్లే ఆఫ్స్ పోటీ నుంచి ముందుగానే తప్పుకుంది. ఈ సీజన్లో రిషభ్ పంత్ 138.05 స్ట్రైక్ రేట్తో 312 పరుగులు చేశాడు. యావరేజ్ 28.36 గా ఉంది. సన్రైజర్స్పై అత్యధికంగా 68 పరుగులు చేశాడు.