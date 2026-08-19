Rishabh Pant Test Record: శ్రీలంకతో జరుగుతున్న రెండు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్లో టీమ్ఇండియా వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ అద్భుతమైన రికార్డు నెలకొల్పాడు. తొలి టెస్టులో భాగంగా 69 బంతుల్లో 66 పరుగులు రాబట్టి సరికొత్త రికార్డును సృష్టించాడు. టీమ్ఇండియా తరఫున వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ అథ్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా పంత్ నిలిచాడు. అయితే అంతకుముందు రోహిత్ శర్మ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన రిషబ్ పంత్.. ఇప్పుడు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ రికార్డును కూడా ఇప్పుడు అధిగమనించాడు. అలాగే వేగంగా 100 టెస్ట్ సిక్సర్లు కొట్టి రికార్డును రిషబ్ పంత్ రికాక్డు నెలకొల్పాడు.
శ్రీలంకలోని గాలెలో ఆతిథ్య జట్టుతో జరిగిన తొలి టెస్టు మ్యాచ్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 39 పరుగులు చేసి రిషబ్ పంత్ అవుటయ్యాడు. కానీ అతను రెండో ఇన్నింగ్స్లో అర్ధశతకం సాధించాడు. దీంతో రిషబ్ పంత్ డబ్ల్యూటీసీలో భారత్ తరఫున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. రిషబ్ పంత్ గిల్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.
ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ చరిత్రలో టీమ్ ఇండియా తరఫున శుభ్మన్ గిల్ 2867 పరుగులు చేయగా, డబ్ల్యూటీసీ చరిత్రలో రిషబ్ పంత్ పరుగుల సంఖ్య 2885కు చేరుకుంది. ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో 2716 పరుగులు చేసిన రోహిత్ శర్మ ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు.
టాప్ 10లో ఏ భారతీయుడూ లేడు..!
ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్మెన్ల టాప్ 10 జాబితాలో ఏ భారత ఆటగాడూ లేడు. ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్మెన్లు బలంగా ఉన్నారు. అయితే, పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ బాబర్ అజామ్ కూడా టాప్ 10లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఈ జాబితాలో బాబర్ అజామ్ ఏడవ స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇప్పటివరకు 77 మ్యాచ్లలో 6651 పరుగులు చేసిన జో రూట్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
రిషబ్ పంత్ 41 మ్యాచ్లలో 73 ఇన్నింగ్స్లలో 2885 పరుగులు సాధించి, 4 సార్లు నాటౌట్గా నిలిచాడు. అతని అత్యధిక స్కోరు 146 పరుగులు కాగా, ఈ కాలంలో అతని సగటు 41.81గా ఉంది. 3870 బంతులు ఎదుర్కొన్న రిషబ్ పంత్, ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో 74.54 స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేశాడు. పంత్ బ్యాట్ నుండి 6 సెంచరీలతో పాటు 17 హాఫ్ సెంచరీలు కూడా వచ్చాయి. అయితే అతను ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో 314 ఫోర్లు, 80 సిక్సర్లు కొట్టాడు. ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో అతని కంటే ఎక్కువ సిక్సర్లు కొట్టిన ఏకైక ఆటగాడు బెన్ స్టోక్స్ మాత్రమే. స్టోక్స్ ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్లలో 88 సిక్సర్లు కొట్టాడు.
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