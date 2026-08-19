Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Rishabh Pant Record: టెస్టుల్లో రిషబ్ పంత్ సరికొత్త రికార్డు..రోహిత్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్ రికార్డు బ్రేక్ చేసిన వికెట్-కీపర్!

Rishabh Pant Record: టెస్టుల్లో రిషబ్ పంత్ సరికొత్త రికార్డు..రోహిత్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్ రికార్డు బ్రేక్ చేసిన వికెట్-కీపర్!

Rishabh Pant Test Record: టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భాగంగా తాజాగా శ్రీలంకతో జరిగిన మొదటి టెస్టులో అత్యధిక పరుగులు రాబట్టిన భారత క్రికెటర్‌గా నిలవడమే కాకుండా.. ఇప్పుడు వేగంగా 100 సిక్సర్ల రికార్డును నెలకొల్పాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 19, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:45 AM IST
Rishabh Pant Record: టెస్టుల్లో రిషబ్ పంత్ సరికొత్త రికార్డు..రోహిత్ శర్మ, శుభ్‌మన్ గిల్ రికార్డు బ్రేక్ చేసిన వికెట్-కీపర్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఒకే టీచర్, ఐదు తరగతులు.. GO 25 సవరించకపోతే ప్రభుత్వ పాఠశాలల భవిష్యత్తు ఏంటి?
2
3
4
5