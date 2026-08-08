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Rishabh Pant Uttarakhand: "నా సొంత ఊర్లో ఇంటి స్థలం ఇప్పించండి సీఎం గారూ"..క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్ ఆవేదన!

Rishabh Pant Uttarakhand CM: భారత స్టార్ వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్ తాజాగా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. అయితే అది క్రికెట్ గురించి అయితే కాదు. అతను తన సొంత రాష్ట్రమైన ఉత్తరాఖండ్‌లో శాశ్వత నివాసం ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ముఖ్యమంత్రిని ట్యాగ్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఇదే అంశంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 08, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:45 AM IST
Rishabh Pant Uttarakhand: "నా సొంత ఊర్లో ఇంటి స్థలం ఇప్పించండి సీఎం గారూ"..క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్ ఆవేదన!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Rishabh Pant Uttarakhand: "నా సొంత ఊర్లో ఇంటి స్థలం ఇప్పించండి సీఎం గారూ"..క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్ ఆవేదన!
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