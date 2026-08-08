Rishabh Pant Uttarakhand: "నా సొంత ఊర్లో ఇంటి స్థలం ఇప్పించండి సీఎం గారూ"..క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్ ఆవేదన!

Rishabh Pant Uttarakhand CM: టీమిండియా స్టార్ వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్ తన సొంత రాష్ట్రమైన ఉత్తరాఖండ్లో శాశ్వత నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఢిల్లీ నుంచి తన మకాంను పూర్తిగా సొంతూరికి మార్చుకోవాలని భావిస్తున్న ఆయన, అక్కడ 'తొలి ఇల్లు' నిర్మించుకునేందుకు తగిన స్థలాన్ని కొనుగోలు చేసేలా సహాయం చేయాలంటూ ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామిని సోషల్ మీడియా వేదికగా అభ్యర్థించారు.
పంత్ అభ్యర్థనలోని ముఖ్యాంశాలు..
సొంతూరిపై మమకారంతో తాను పుట్టి పెరిగిన పహాడీ ప్రాంత ప్రజల మధ్య నివసించాలని, ఉత్తరాఖండ్ అభివృద్ధిలో భాగస్వామి కావాలని ఉందని పంత్ తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. అయితే తాను భూమిని కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధమని పంత్ స్పష్టం చేశాడు. తాను ఉచితంగా భూమిని కోరడంలేదని, ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణీత ధర చెల్లించి భూమిని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
గడచిన మూడేళ్లుగా ఉత్తరాఖండ్లో తగిన స్థలం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ కుదరలేదని, అందుకే సీఎం సహాయం కోరాల్సి వచ్చిందని రిషబ్ పంత్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. "ఉత్తరాఖండ్ అభివృద్ధికి తోడ్పడటానికి, నా పహాడీ ప్రజల మధ్య నివసించడానికి నేను నా సొంత ఊరికి తిరిగి వెళ్లాలనుకుంటున్నాను. ప్రభుత్వ ధరలకే భూమిని కొనుగోలు చేసి, నా మొదటి ఇంటిని నిర్మించుకునే అవకాశం కల్పించండి" అని పంత్ అభ్యర్థించారు.
प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखण्ड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश-दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका यह प्रेम और यहां वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है।
आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को… https://t.co/v3iFQVpxUK
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 8, 2026
సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామి స్పందన..
రిషబ్ పంత్ నిన్న రాత్రి చేసిన విజ్ఞప్తిపై ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామి సానుకూలంగా స్పందించారు. పంత్ దేశానికే కాకుండా ఉత్తరాఖండ్కు కూడా గర్వకారణమని కొనియాడారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'దేవభూమి' కీర్తిని ఇనుమడింపజేసిన పంత్కు మాతృభూమిపై ఉన్న ప్రేమ ఎంతో అభినందనీయమన్నారు.
ఈ విషయంపై ఇప్పటికే సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడామని, త్వరలోనే వారు పంత్ను సంప్రదిస్తారని సీఎం తెలిపారు. నిబంధనల మేరకు తగిన సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం పంత్ భారత జట్టుతో కలిసి శ్రీలంక పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రారంభంకానున్న రెండు టెస్టుల సిరీస్ కోసం ఆయన సిద్ధమవుతున్నారు.
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