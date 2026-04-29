Riyan Parag Vape Incident: ఐపీఎల్ 2026లో నిన్న జరిగిన పంజాబ్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ మ్యాచ్ సందర్భంగా కెప్టెన్ ర్యాన్ పరాగ్ ఒక చిక్కులో పడ్డాడు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో అతను చేయకూడని పని చేస్తూ కెమెరాకు చిక్కాడు. దీనివల్ల అతని అరెస్టు తప్పదంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి. రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఈ-సిగరెట్ వినియోగిస్తూ కెమెరాకు చిక్కడం ఇప్పుడు కలకలం సృష్టిస్తోంది. లైవ్ మ్యాచ్లో డ్రైస్సింగ్ రూమ్ నుంచి రియాన్ సిగరెట్ తాగుతున్న వీడియో క్లిప్ ఇప్పుడు అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది.
సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియో వైరల్ అయిన నేపథ్యంలో.. రియాన్ పరాగ్ను అరెస్ట్ చేస్తారా లేదా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు తలెత్తుతోంది. ఎందుకంటే, ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతున్న మ్యాచ్ సమయంలో ఈ-సిగరెట్ తాగడం యువతకు ఎలాంటి సందేశాన్ని ఇస్తుంది? అనే విధంగా చర్చ జరుగుతోంది.
అయితే ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ రియాగ్ పరాగ్ అనుకున్న స్థాయిలో రాణించడం లేదు. పంజాబ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో లక్ష్య ఛేదన సమయంలో, 16 బంతుల్లో 29 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాక రియాన్ పరాగ్ నేరుగా డ్రెస్సింగ్ రూమ్కు వెళ్లాడు. అలా వచ్చి రాగానే రియాన్ పరాగ్ వేపింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అది కాస్త కెమెరాకు చిక్కింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వగా.. ఇప్పుడు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అయితే ఇదే విషయమై రియాన్ పరాగ్పై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటారా అని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవ్జిత్ సైకియాను అడిగారు. అయితే, క్రికెట్ బోర్డు ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
ఎలక్ట్రానిక్ సిగరెట్ నిషేధ చట్టం (PECA) 2019 ప్రకారం.. వేప్లు, ఇ-సిగరెట్ల తయారీ, అమ్మకం, దిగుమతి, ప్రకటనలను భారత ప్రభుత్వం నిషేధించింది. వీటిని సేవించకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా పడుతుంది. అదేవిధంగా, నేరం రుజువైతే రియాన్ పరాగ్ కు రూ.లక్ష జరిమానాతో పాటు జైలుశిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఘటన క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగడం వల్ల భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) అతడిపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
స్టేడియంలో వంటి బహిరంగ ప్రదేశాలలో ధూమపానం లేదా వేపింగ్ చేయడం నేరపూరితమైనది. రియాన్ పరాగ్పై కొన్ని మ్యాచ్ల నిషేధం విధించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు అందరి దృష్టి బీసీసీఐ నిర్ణయంపైనే ఉంది. 2026 సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్గా ఉన్న రియాన్ పరాగ్ ఇప్పటికే బ్యాటింగ్ వైఫల్యంతో బాధపడుతున్నాడు. ఇప్పుడు వేపింగ్ చేస్తూ వీడియోలో చిక్కి వైరల్ అవుతున్నాడు. పంజాబ్తో మ్యాచ్కు రియాన్ పరాగ్ ఆడిన 7 ఇన్నింగ్స్లలో కేవలం 81 మాత్రమే చేసి విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాడు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook