English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Roger Binny: బీసీసీఐ అధ్యక్ష ప‌ద‌వికి రోజ‌ర్ బిన్నీ రాజీనామా.. టెంపరరీ ప్రెసిడెంట్ ఎవ‌రో తెలుసా..?

Roger Binny: బీసీసీఐలో కీల‌క ప‌రిణామం చోటు చేసుకున్న‌ట్లుగా తెలుస్తోంది. బీసీసీఐ అధ్య‌క్ష ప‌దవికి రోజ‌ర్ బిన్నీ రాజీనామా చేసిన‌ట్లుగా వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. ఆయ‌న స్థానంలో బోర్డు ఉపాధ్య‌క్షుడిగా ప‌ని చేస్తున్న రాజీవ్ శుక్లా తాత్కాలిక అధ్య‌క్షుడిగా బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్టిన‌ట్లు స‌మాచారం. అధ్య‌క్ష ఎన్నిక‌లు జ‌రిగేంత వ‌ర‌కు శుక్లానే బాధ్య‌త‌లు చూసుకోనున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 29, 2025, 05:51 PM IST

Trending Photos

Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
Roger Binny: బీసీసీఐ అధ్యక్ష ప‌ద‌వికి రోజ‌ర్ బిన్నీ రాజీనామా.. టెంపరరీ ప్రెసిడెంట్ ఎవ‌రో తెలుసా..?

Roger Binny vacates BCCI president post: బీసీసీఐలో పెద్ద మార్పు జరిగింది. అధ్యక్షుడు రోజర్ బిన్నీ తన పదవికి రాజీనామా చేశారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆయన స్థానంలో ఉపాధ్యక్షుడు రాజీవ్ శుక్లా తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. కొత్త అధ్యక్షుడు ఎన్నికయ్యే వరకు శుక్లా ఈ పదవిని నిర్వహించనున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

రోజర్ బిన్నీ 2022లో సౌరవ్ గంగూలీ తర్వాత బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆయన జూలై 19న ఆయ‌న 70 ఏళ్ల వ‌సంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం 70 ఏళ్లు దాటిన ఏ ఆఫీస్ బేరర్ అయినా..  ఈ పదవిలో కొనసాగలేరు. అందుకే బిన్నీ రాజీనామా చేసినట్లుగా సమాచారం.

65 ఏళ్ల రాజీవ్ శుక్లా 2020 నుంచి బీసీసీఐ ఉపాధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. సెప్టెంబర్‌లో జరిగే వార్షిక సమావేశంలో కొత్త అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకుంటారు. అప్పటి వరకు శుక్లా బీసీసీఐ పనులను చూస్తారు. రాష్ట్ర యూనిట్లు కలిసి కొత్త అధ్యక్షుడిని నిర్ణయిస్తాయి. ఇటీవల జరిగిన అపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి శుక్లా అధ్యక్షత వహించారు. ఈ సమావేశంలో భారత జట్టుకు కొత్త స్పాన్సర్‌ను ఎంపిక చేయడం గురించి చర్చించారు. డ్రీమ్ 11 ఇప్పటి వరకు స్పాన్సర్‌గా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు వారు తప్పుకున్నారు.

సెప్టెంబర్ 9 నుంచి ఆసియా కప్ ప్రారంభం కానుంది. కానీ కొత్త స్పాన్సర్‌ను ఇంత తక్కువ సమయంలో కనుగొనడం కష్టమని అపెక్స్ కౌన్సిల్ చెప్పింది. టెండర్లు, చట్టపరమైన ప్రక్రియలు, సాంకేతిక అంశాలు పూర్తి చేయడానికి సమయం కావాలి. ఆసియా కప్ కోసం తాత్కాలిక స్పాన్సర్‌ను ఎంచుకోవడం లేదని.. 2027లో జరిగే వన్డే ప్రపంచకప్ వరకు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు భారత జట్టుకు స్పాన్సర్‌గా ఉండే సంస్థ కోసం చూస్తున్నట్లు తెలిపారు.

Also Read: BWF World Championship 2025: BWF ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో పీవీ సింధు విజృంభణ.. వ‌రల్డ్ నెం.2 పై అద్భుత విజయం

Also Read: Megastar Lady Fan: చిరంజీవి కోసం ఏకంగా అన్ని కిలోమీటర్లు సైకిల్ యాత్ర‌.. రాఖీ కట్టి తన అభిమానాన్ని చాటుకున్న లేడి వీరాభిమాని   

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Roger Binny Vacates Bcci President PostRoger BinnyBCCI PresidentBCCIRoger Binny Resigns

Trending News