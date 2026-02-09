English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Rohit Kohli BCCI Contract: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు బీసీసీఐ షాక్..జీతంలో భారీ కోత..ఎంత ఇస్తున్నారంటే?

Rohit Kohli BCCI Contract: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు బీసీసీఐ షాక్..జీతంలో భారీ కోత..ఎంత ఇస్తున్నారంటే?

Rohit Kohli BCCI Contract Status: భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) 2025-26 సీజన్‌కు సంబంధించి టీమిండియా ఆటగాళ్ల వార్షిక కాంట్రాక్టుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలకు బీసీసీఐ పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 9, 2026, 09:20 PM IST

Trending Photos

Chandra Mangal Yoga: చంద్ర మంగళ యోగం వల్ల ఈ 4 రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..
6
Chandra Mangala Yoga 2026
Chandra Mangal Yoga: చంద్ర మంగళ యోగం వల్ల ఈ 4 రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..
Samsung Galaxy A57 5g: 5,000 mAh బ్యాటరీతో Samsung Galaxy A57 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!
5
Samsung Galaxy A57 5g
Samsung Galaxy A57 5g: 5,000 mAh బ్యాటరీతో Samsung Galaxy A57 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!
CM Revanth Reddy: మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఆ లబ్దిదారుల పెన్షన్‌లు ఏకంగా డబుల్.!.
6
CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy: మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. ఆ లబ్దిదారుల పెన్షన్‌లు ఏకంగా డబుల్.!.
School Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకు, ఎక్కడంటే..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకు, ఎక్కడంటే..!
Rohit Kohli BCCI Contract: విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు బీసీసీఐ షాక్..జీతంలో భారీ కోత..ఎంత ఇస్తున్నారంటే?

Rohit Kohli BCCI Contract Status: భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) 2025-26 సీజన్‌కు సంబంధించి టీమిండియా ఆటగాళ్ల వార్షిక కాంట్రాక్టుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలకు బీసీసీఐ పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

గత కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలను నిజం చేస్తూ, వారిని అత్యున్నత గ్రేడ్ నుండి 'గ్రేడ్-బి' కి తగ్గించింది. ఈ కొత్త కాంట్రాక్టు జాబితా అక్టోబర్ 1, 2025 నుండి సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు చెల్లుబాటు కానుంది. 

భారత క్రికెట్‌లో ఒక శకం ముగుస్తున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. జట్టు సీనియర్ ప్లేయర్ల కాంట్రాక్టులను తగ్గిస్తూ బీసీసీఐ యువ రక్తాన్ని ప్రోత్సహించే దిశగా అడుగులు వేసింది.

గ్రేడ్-ఏ (అత్యున్నత స్థాయి)
ఈ జాబితాలో కేవలం ముగ్గురు ప్లేయర్లకు మాత్రమే చోటు దక్కింది. ప్రస్తుతం టెస్ట్, వన్డే కెప్టెన్‌గా ఉన్న శుభ్‌మాన్ గిల్‌తో పాటు స్టార్ బౌలర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, ఆల్‌రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా ఈ గ్రేడ్‌లో నిలిచారు.

గ్రేడ్-బి (రోహిత్, కోహ్లీ ఇక్కడే..)
ఎవరూ ఊహించని విధంగా రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీలను ఈ విభాగంలో చేర్చారు. వీరితో పాటు మరికొందరు కీలక ప్లేయర్లు ఈ లిస్ట్‌లో ఉన్నారు. ఈ జాబితాలో ప్రధాన ఆటగాళ్లైన రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, రిషబ్ పంత్, హార్దిక్ పాండ్య, కె.ఎల్. రాహుల్, మొహమ్మద్ సిరాజ్ ఉండగా.. వారితో పాటు యువ క్రికెటర్లు యశస్వి జైస్వాల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, కుల్దీప్ యాదవ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శ్రేయాస్ అయ్యర్.

గ్రేడ్-సి (యువ ఆటగాళ్ల జోరు)
ఈ విభాగంలో ఐపీఎల్, దేశవాళీ క్రికెట్‌లో రాణించిన పలువురు యువ ఆటగాళ్లకు తొలిసారి అవకాశం దక్కింది. ముఖ్యంగా సాయి సుదర్శన్ కొత్తగా ఈ లిస్ట్‌లో చేరారు.

గ్రేడ్-సి జాబితా: సంజూ శాంసన్, తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్, అభిషేక్ శర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్షిత్ రాణా, ఆకాశ్ దీప్, శివం దుబే, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, రవి బిష్ణోయ్ తదితరులు.

ఈ మార్పుకు కారణం ఏంటి?
టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుండి రోహిత్, కోహ్లీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో కేవలం ఎంపిక చేసిన ఫార్మాట్లకే వారు పరిమితం కానుండటం వల్ల బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో మూడు ఫార్మాట్లలో కీలకంగా ఉన్న ప్లేయర్లకు మాత్రమే గ్రేడ్-ఏ లో ప్రాధాన్యత కల్పించారు.

Also Read: Suma Cash Program News: సుమ 'క్యాష్' అంతా మోసం..బండారం బయటపెట్టిన కమెడియన్ సుదర్శన్!

Also Read: Bird Flu Cases In AP: ఏపీలో బర్డ్‌ ఫ్లూ పంజా..భారీగా పెరిగిన కేసులు..చికెన్, కోడిగుడ్లు తింటున్నారా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

BCCI contractsBCCI Central Contracts 2025-26Rohit Sharma central contractRohit Sharma Grade BVirat Kohli Grade B

Trending News